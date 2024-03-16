يستعد معرض CIFF Guangzhou 2024 للكشف عن أحدث الصيحات والابتكارات في صناعة الأثاث

قوانغتشو، الصين، 15 مارس 2024 /PRNewswire/ -- من المقرر أن ينطلق معرض الصين الدولي للأثاث (CIFF Guangzhou 2024) بنسخته الخامسة والثلاثين على مرحلتين؛ في الفترة من 18 إلى 21 مارس والفترة من 28 إلى 31 مارس في قوانغتشو. يهدف معرض CIFF Guangzhou 2024 إلى تعزيز التنمية والتعاون عالي الجودة، من خلال التركيز على استكشاف أحدث الصيحات والابتكارات. يحتل المعرض مساحة 850 ألف متر مربع ويضم أكثر من 4000 علامة تجارية، كما يقدم مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الأثاث المنزلي والمساحات المكتبية والتجارية والمنسوجات المنزلية المزخرفة وأثاث المعيشة الخارجي والمعدات والخامات.

CIFF Guangzhou 2024 is All Set to Unveil the Latest Trends and Innovations in the Furniture Industry

ويتميز معرض الأثاث المنزلي، الذي سيقام في الفترة من 18 إلى 21 مارس، بتصميم مُحسن أكبر يمتد على مساحة 435 ألف متر مربع. وبهذا يمكن للمعرض تلبية احتياجات العارضين والزوار بفضل ما يتميز به من مساحات شاسعة ومميزات متقدمة. شهدت قطاعات التصميم والمفروشات الناعمة وغرف الطعام نموًا بنسبة 66% و69% و71% على التوالي، وهو ما ساهم في تسليط الضوء على موضوعي ذكاء التصميم وملاءمته لكبار السن.

سيحتل المكتب والفرع التجاري ومعرض CIFM/interzum guangzhou جميع الأجنحة الـ 45 في مجمع معارض Canton خلال الفترة من 28 مارس إلى 31، وبهذا سيسجل معرض CIFF Guangzhou رقمًا قياسيًا جديدًا في مساحة العرض يتجاوز الرقم القياسي الذي سجله في عام 2023 بمقدار 43 ألف متر مربع. وسيضم المعرض أفضل الأثاث والمعدات والتصميمات المكتبية والتجارية.

علاوة على ذلك، سيضم معرض CIFF Guangzhou 2024 بين جنباته فعاليات متنوعة، مثل المنازل الذكية ورعاية كبار السن في المنزل وعلى الصعيد المجتمعي. وسيوفر الحدث أيضًا الإلهام والفرص الجديدة للصناعة لتعزيز وتنمية قوى إنتاجية جديدة من خلال سلسلة من المعارض ومنتديات جماليات التصميم.

كما يسلط الضوء على دوره الحيوي كجسر يربط صانعي الأثاث الصينيين بالأسواق العالمية. ويوفر أيضًا منصة للحوار المتعمق والتعاون بين المجموعات الرئيسية الثلاث في الصناعة - المصممين والتجار والمشترين الدوليين. كما يوفر أيضًا خدمات مخصصة، مثل InterBiz Club، الذي يعمل كنظام خدمات بيئي شامل للزوار الدوليين لمعرض الصين الدولي للأثاث من أكثر من 200 دولة ومنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم معرض CIFF Guangzhou 2024 "جوائز China Diamond" أو "جوائز CD"، والتي تعد جوائز التصميم الصينية الأولى من نوعها في مجال صناعة المنازل والأثاث. وتهدف جوائز CD إلى تسليط الضوء على الدور المهم للتصميم الإبداعي في تحقيق حياة أفضل. وسوف يكرم العلامات التجارية المتميزة التي تتفوق في مجال تصميم الأثاث وتقود توجهات الصناعة، فضلًا عن الترويج للمعايير والمفاهيم العالية في صناعة الأثاث.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.ciff-gz.com/en/.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2363471/CIFF_Guangzhou_2024.jpg