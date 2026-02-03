파도와 함께하는 설날…프리미어 레지던스 푸꾸옥 에메랄드 베이에서의 특별한 휴식

푸꾸옥, 베트남, 2026년 2월 2일 /PRNewswire/ -- 고요한 켐 비치(Kem Beach)에 봄이 찾아온 가운데 '프리미어 레지던스 푸꾸옥 에메랄드 베이(Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay)'는 바다의 리듬에 맞춰 부드럽게 흐르는 축제로 베트남 음력 설날인 뗏(Tet)을 맞이한다. 올해 설날을 맞아 리조트는 투숙객들이 일상의 속도를 늦추고, 소중한 이들과 재회하고, 말의 해(Year of the Horse)를 평온하게 맞이하도록 초대한다. 연휴가 끝난 뒤에도 기쁨이 오래도록 이어지는 평화로운 새해의 시작을 선사하겠다는 취지다.

세계 100대 해변에 꼽히는 켐 비치에 자리한 프리미어 레지던스 푸꾸옥 에메랄드 베이는 현대적인 디자인과 푸꾸옥의 자연 경관이 조화를 이루는 리조트다. 아침에는 에메랄드빛 바다 위로 햇살이 춤추듯 번지며 투숙객을 맞이하고, 전통과 교감이 어우러진 섬 특유의 평온한 하루가 펼쳐진다. 스튜디오와 패밀리 아파트부터 펜트하우스와 빌라까지 총 752개의 현대적인 객실은 모두 조용한 바다 전망을 감상할 수 있게 설계돼, 파도 소리를 들으며 설날의 정취에 흠뻑 빠지는 동시에 집과 같은 편안함을 제공한다.

문화와 함께하는 설날 여정

이번 설날 리조트는 정성스럽게 마련한 설날 프로그램을 통해 투숙객들에게 문화적 체험과 즐거운 순간이 어우러진 특별한 시간을 선사한다. 아이들은 형형색색의 등불과 재물신(God of Wealth) 부적을 만들고, 사자춤 공연은 리조트에 활기찬 에너지를 불어넣는다. 투숙객들은 서예로 전하는 새해 축복을 받고, 전통 민속 게임에 참가하며, 장난기 가득한 즐거움과 열대 햇살이 어우러진 폼 풀 파티(Foam Pool Party)에 함께할 수 있다. 모든 순간은 자연스럽고 여유로우며 개인적인 느낌을 주도록 구성돼 베트남 전통과 현대적인 섬 축제가 조화를 이룬다.

기쁨에서 식탁으로: 바다 곁에서 즐기는 설날의 맛

식사는 재회와 온기를 전하는 언어로 설날의 중심 무대를 차지한다. 전통 설날 세트 메뉴는 아늑한 해변 공간에서 친숙한 베트남 풍미를 선사하며, 봄 재회 뷔페(Spring Reunion Buffet)는 풍부한 현지 특선 요리와 세계 각국의 인기 메뉴를 제공해 가족 모임에 안성맞춤이다. 연인들은 잔잔한 파도와 붉게 물든 석양을 배경으로 촛불 아래에서 낭만적인 해변 저녁 식사를 즐길 수 있다.

헤링 바: 설날과 바닷바람이 만나는 곳

푸꾸옥의 어촌 유산을 모티브로 만든 리조트의 헤링 바(Herring Bar)는 현대적인 해변의 감성을 더한다. 투숙객은 베트남식 요리와 열대 칵테일을 즐기며 바다 전망을 감상할 수 있어 석양을 배경으로 한 모임이나 친밀한 설날 저녁 식사에 이상적이다.

트로피카 페스트로 이어지는 축제

리조트 밖에서는 선셋 타운의 트로피카 페스트(Tropica Fest)가 문화, 예술, 엔터테인먼트를 사랑하는 이들을 위한 몰입형 경험을 선사한다. 인터랙티브 설치 미술과 공연, 생동감 넘치는 쇼케이스를 통해 트로피카 페스트는 생동감과 활력을 더해 푸꾸옥 섬에서 보내는 설날을 잊지 못할 추억으로 만들어준다.

오래도록 기억에 남는 설날

프리미어 레지던스 푸꾸옥 에메랄드 베이의 설날은 단 하나의 행사로 정의되지 않는다. 명절 기간 내내 펼쳐지는 추억과 감정이 그 의미를 완성한다. 가족과의 재회, 유쾌한 순간들, 로맨틱한 저녁 식사, 문화 체험까지 모든 경험이 오래도록 기억에 남는다.

이번 설날, 파도 소리와 함께하는 특별한 명절을 경험해 보길 바란다. 자연의 아름다움과 베트남 전통, 현대적인 섬 생활이 어우러져 명절이 끝난 뒤에도 오랫동안 마음속에 남을 축제를 선사할 것이다.

를 클릭. 주소: 베트남 안장성 푸꾸옥 특별구 켐 비치

이메일: [email protected]

전화: (+84) 297 392 7777

웹사이트: premierresidencesphuquoc.com

