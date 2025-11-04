Первая ракетка мира по рейтингу WTA Арина Сабаленка вызывает Ника Кирьоса на «Битву полов: The Dubai Showdown»

ДУБАЙ, ОАЭ, 4 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Спортивно-развлекательная компания TLive сегодня объявила о Битве полов: The Dubai Showdown, однодневном показательном матче между Первой ракеткой мира по рейтингу WTA Ариной Сабаленка (Aryna Sabalenka) и теннисистом-шоуменом Ником Кирьосом (Nick Kyrgios). Событие состоится на стадионе Coca-Cola Arena, Дубай, 28 декабря 2025 года и объединит соревнование высшего уровня с развлечением мирового класса.

Первая ракетка мира по рейтингу WTA Арина Сабаленка (Aryna Sabalenka) встретится с Ником Кирьосом (Nick Kyrgios) на «Битве полов: The Dubai Showdown»

После легендарной «Битвы полов» 1973 года между Билли Джин Кинг (Billie Jean King) и Бобби Риггсом (Bobby Riggs) в этой современной версии матча встретятся две самых неотразимых личности в мире тенниса, чтобы устроить вечер, посвященный элитным достижениям, спортивному мастерству и незабываемому зрелищу.

Арина Сабаленка заявила: «Я очень уважаю Билли Джин Кинг и то, что она сделала для женского спорта. Я с гордостью представляю женский теннис и являюсь частью этого современного дубля культового матча "Битва полов". Дубай — это мой дом, и я знаю, что этот город обожает крупные развлекательные мероприятия. Я очень уважаю Ника и его талант, но не заблуждайтесь, я готова показать свою лучшую игру. Я с нетерпением жду выхода на корт Coca-Cola Arena и невероятного представления для фанатов».

Ник Кирьос сказал: «Когда чемпионка мира бросает вам вызов, вы должны ответить на него. Я испытываю огромное уважение к Арине; она — воплощение энергии и настоящая чемпионка. Но я никогда не отступал перед вызовом, и я готов не только играть — я готов развлекать. Это смысл моей жизни. Дубай, готовься к шоу, потому что я собираюсь задать жару на Coca-Cola Arena».



Битва полов: Dubai Showdown — это дебютное мероприятие компании TLive на Ближнем Востоке, и мы гордимся сотрудничеством с партнером-основателем IM8, Департаментом экономики и туризма Дубая (DET) и стадионом Coca-Cola Arena, Дубай, налаженным для воплощения этого исторического события в жизнь.

Фанатам предлагается выбрать сторону, #TeamSabalenka или #TeamKyrgios, и стать частью истории в переосмыслении этого легендарного события в современной эпохе.

Регистрация на предварительную продажу билетов уже открыта на сайте coca-cola-arena.com . Предварительная продажа начинается во вторник, 11 ноября, в 10:00 (по времени ОАЭ) и заканчивается в четверг, 13 ноября, в 10:00 (по времени ОАЭ).

