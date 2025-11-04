Aryna Sabalenka, numéro un mondial de la WTA, défie Nick Kyrgios dans une « bataille des sexes: L'épreuve de force à Duba »

DUBAI, UAE, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- TLive, la société de sport et de divertissement, annonce aujourd'hui Battle of the Sexes : Le Dubai Showdown, un match d'exhibition d'un soir entre Aryna Sabalenka, numéro un mondial de la WTA, et Nick Kyrgios, le showman du tennis. L'événement aura lieu à la Coca-Cola Arena, à Dubaï, le 28 décembre 2025, et mêlera compétition de haut niveau et divertissement de classe mondiale.

Après le légendaire match Battle of the Sexes de 1973 entre Billie Jean King et Bobby Riggs, cette édition contemporaine réunit deux des personnalités les plus fascinantes du tennis pour une soirée qui célèbre les performances de l'élite, l'esprit sportif et un spectacle inoubliable.

Aryna Sabalenka a déclaré : « J'ai beaucoup de respect pour Billie Jean King et pour ce qu'elle a fait pour le football féminin. Je suis fière de représenter le tennis féminin et de participer à cette version moderne du match emblématique de la bataille des sexes. Dubaï est ma ville natale et je sais qu'elle aime les grands événements divertissants. J'ai beaucoup de respect pour Nick et son talent, mais ne vous y trompez pas, je suis prêt à apporter ma pierre à l'édifice. J'ai hâte d'entrer sur le terrain de la Coca-Cola Arena et d'offrir un spectacle incroyable aux fans ».

Nick Kyrgios a déclaré : « Quand le numéro un mondial vous met au défi, vous répondez à l'appel. J'ai beaucoup de respect pour Aryna, c'est une femme de tête et une vraie championne. Mais je n'ai jamais reculé devant un défi, et je ne suis pas seulement là pour jouer, je suis là pour divertir. C'est pour cela que je vis. Dubaï, préparez-vous à un spectacle, car je vais faire monter la température à la Coca-Cola Arena ».



La bataille des sexes : Le Dubai Showdown est le premier événement de TLive au Moyen-Orient et nous sommes fiers de travailler avec le partenaire cofondateur IM8, le département de l'économie et du tourisme de Dubaï (DET) et la Coca-Cola Arena de Dubaï, pour donner vie à cet événement historique.

Les fans sont encouragés à choisir leur camp, #TeamSabalenka ou #TeamKyrgios, et à faire partie de l'histoire alors que cet événement emblématique est réimaginé pour une ère moderne.

Les inscriptions pour la prévente sont désormais ouvertes sur coca-cola-arena.com . La prévente débutera le mardi 11 novembre à 10h00 (heure des Émirats arabes unis) jusqu'à la mise en vente générale le jeudi 13 novembre à 10h00 (heure des Émirats arabes unis).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2812235/Battle_of_the_Sexes.jpg