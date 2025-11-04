Die WTA-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka fordert Nick Kyrgios zum "Kampf der Geschlechter" heraus: Der Dubai-Showdown

DUBAI, UAE, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- TLive, das Sport- und Unterhaltungsunternehmen, kündigt heute Battle of the Sexes an: Der Dubai Showdown, ein Schaukampf zwischen der WTA-Weltranglistenersten Aryna Sabalenka und dem Tennis-Showman Nick Kyrgios. Die Veranstaltung findet am 28. Dezember 2025 in der Coca-Cola-Arena in Dubai statt und verbindet hochkarätige Wettkämpfe mit Unterhaltung auf Weltniveau.

Nach dem legendären "Battle of the Sexes"-Match zwischen Billie Jean King und Bobby Riggs von 1973 vereint diese aktuelle Ausgabe zwei der faszinierendsten Persönlichkeiten des Tennissports für einen Abend, der Spitzenleistungen, Sportlichkeit und ein unvergessliches Spektakel feiert.

Aryna Sabalenka sagte: "Ich habe so viel Respekt vor Billie Jean King und vor dem, was sie für den Frauensport getan hat. Ich bin stolz darauf, das Damentennis zu repräsentieren und an dieser modernen Version des kultigen Geschlechterkampfes teilzunehmen. Dubai ist meine Heimat, und ich weiß, dass diese Stadt große, unterhaltsame Veranstaltungen liebt. Ich habe großen Respekt vor Nick und seinem Talent, aber machen Sie keinen Fehler, ich bin bereit, mein Bestes zu geben. Ich kann es kaum erwarten, den Platz in der Coca-Cola Arena zu betreten und den Fans eine unglaubliche Show zu bieten."

Nick Kyrgios sagte: "Wenn die Nummer 1 der Welt dich herausfordert, musst du dem Ruf folgen. Ich habe großen Respekt vor Aryna; sie ist ein Kraftpaket und ein echter Champion. Aber ich habe noch nie vor einer Herausforderung zurückgeschreckt, und ich bin nicht nur hier, um zu spielen - ich bin hier, um zu unterhalten. Das ist es, wofür ich lebe. Dubai, mach dich auf eine Show gefasst, denn ich werde in der Coca-Cola Arena für Stimmung sorgen.



Kampf der Geschlechter: Der Dubai Showdown ist die erste Veranstaltung von TLive im Nahen Osten. TLive ist stolz darauf, mit dem Gründungspartner IM8, dem Dubai Department of Economy and Tourism (DET) und der Coca-Cola Arena, Dubai, zusammenzuarbeiten, um dieses historische Ereignis ins Leben zu rufen.

Die Fans sind aufgerufen, sich für eine Seite zu entscheiden, #TeamSabalenka oder #TeamKyrgios, und Teil der Geschichte zu werden, wenn dieses ikonische Ereignis für eine moderne Ära neu interpretiert wird.

Die Registrierung für den Vorverkauf ist ab sofort unter coca-cola-arena.com möglich. Der Vorverkauf beginnt am Dienstag, 11. November um 10:00 Uhr (VAE-Zeit), der allgemeine Verkauf beginnt am Donnerstag, 13. November um 10:00 Uhr (VAE-Zeit).

Hochauflösende Bilder können hier heruntergeladen werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812235/Battle_of_the_Sexes.jpg