Aryna Sabalenka, reta a Nick Kyrgios a una 'Batalla de los Sexos: El Duelo de Dubái'

La número 1 del mundo de la WTA, Aryna Sabalenka, reta a Nick Kyrgios a una 'Batalla de los Sexos: El Duelo de Dubái'

DUBÁI, EAU, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- TLive, la compañía de deportes y entretenimiento, anuncia hoy «Batalla de los Sexos: El Duelo de Dubái», un partido de exhibición de una sola noche entre la número 1 del mundo de la WTA, Aryna Sabalenka, y el carismático tenista Nick Kyrgios. El evento tendrá lugar en el Coca-Cola Arena de Dubái el 28 de diciembre de 2025 y combinará competición de alto nivel con entretenimiento de primera clase.

Tras el legendario partido de 1973 conocido como la Batalla de los Sexos entre Billie Jean King y Bobby Riggs, esta edición contemporánea reúne a dos de las personalidades más fascinantes del tenis para una velada que celebra el alto rendimiento, la deportividad y un espectáculo inolvidable.

Aryna Sabalenka afirmó: «Siento un gran respeto por Billie Jean King y por todo lo que ha aportado al tenis femenino. Me enorgullece representar al tenis femenino y formar parte de esta versión moderna del icónico partido de la Batalla de los Sexos. Dubái es mi hogar y sé que esta ciudad adora los grandes eventos. Respeto mucho a Nick y su talento, pero que no quepa duda: estoy lista para darlo todo. Tengo muchísimas ganas de saltar a la pista del Coca-Cola Arena y ofrecer un espectáculo increíble a los aficionados».

Nick Kyrgios declaró: "Cuando la número uno del mundo te reta, aceptas el desafío. Le tengo un enorme respeto a Aryna; es una jugadora formidable y una verdadera campeona. Pero nunca he rehuido un reto, y no estoy aquí solo para jugar, sino para dar espectáculo. Para esto vivo. Dubái, prepárense para un show, porque voy a darlo todo en el Coca-Cola Arena".

La Batalla de los Sexos: El Duelo de Dubái es el evento debut de TLive en Oriente Medio y se enorgullece de colaborar con su socio cofundador IM8, el Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET) y el Coca-Cola Arena de Dubái para hacer realidad este evento histórico.

Se anima a los aficionados a elegir su bando, #TeamSabalenka o #TeamKyrgios, y a ser parte de la historia mientras este icónico evento se reinventa para la era moderna.

Ya está abierta la inscripción para la preventa en coca-cola-arena.com . La preventa comienza el martes 11 de noviembre a las 10:00 (hora de los EAU) y la venta general comienza el jueves 13 de noviembre a las 10:00 (hora de los EAU).

Descargue aquí  lasimágenes de alta resolución.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812235/Battle_of_the_Sexes.jpg

