В казне DigitDAO хранится более 320 000 USDT, объявлено первое предложение по возврату

В казне DigitDAO хранится более 320 000 USDT, первое предложение по возврату станет прекрасным инновационным мероприятием для DAO в Web3

СИНГАПУР, 11 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Согласно кроссчейн DID-протоколу dotbit(.bit), первое предложение DigitDAO было одобрено участниками DAO.

Это предложение направлено на обеспечение возврата всех регистрационных сборов по основным счетам участников DigitDAO и приглашенных пользователей. У DigitDAO имеется казна DAO со стабильным доходом, которая содержит доход от всех регистрационных сборов по полностью цифровым .bit счетам. В настоящее время остаток средств в казне DigitDAO составляет более 320 000 долларов. Согласно дополнительному предложению, процесс возврата средств будет осуществляться каждый понедельник с 10 октября 2022 года.

Принятое предложение может привести к резкому повышению спроса на полностью цифровые .bit счета, поскольку пользователи теперь cмогут регистрироваться бесплатно.

DigitDAO относится к общей концепции NameDAO, продвигаемой DID-протоколом .bit.

Концепция NameDAO была запущена .bit для того, чтобы поощрить использование децентрализованной идентичности пользователями с различными культурными профилями и стимулировать культурное разнообразие в Web3. Посредством передачи части дохода от протокола .bit в пользу DAO, команда .bit нацелена мотивировать больше пользователей по всему миру к распространению своей культуры и повышению доступности Web3 через NameDAO.

15 августа кроссчейн DID-протокол .bit объявил о начале раунда финансирования Серии A объемом 13 млн долларов с CMB International в качестве лид-инвестора, а также с участием компаний HashKey Capital, SevenX, QingSong Fund, GSR Ventures, GGV Capital и SNZ.

Более подробная информация представлена на сайте NameDAO:

Веб-сайт: https://www.namedao.xyz/

Twitter: @NameDAOHQ

DigiDAO Discord: https://discord.gg/8M3CWmEA2P

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SOURCE dotbit(.bit)