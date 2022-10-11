Понад 320 тисяч доларів США в скарбниці DigitDAO: перша пропозиція відшкодування стане найкращою інноваційною практикою для DAO Web3

СИНГАПУР, 11 жовтня 2022 р. /PRNewswire/ -- Відповідно до кросчейн-протоколу DID dotbit(.bit) члени DAO ухвалили першу пропозицію DigitDAO.

Пропозиція має на меті відшкодувати всі реєстраційні збори основних облікових записів учасників DigitDAO та облікових записів, створених за запрошеннями. DigitDAO має скарбницю DAO зі стабільним доходом; вона поповнюється за рахунок надходження реєстраційних зборів при створенні чистих цифрових облікових записів .bit. Наразі на балансі у скарбниці DigitDAO понад 320 000 доларів США. Згідно з додатковою пропозицією відшкодування здійснюватиметься щопонеділка, починаючи з 10 жовтня 2022 року.

Прийнята пропозиція може призвести до розігріву ринку чистих цифрових облікових записів .bit, оскільки тепер користувачі можуть реєструвати цифрові облікові записи .bit безкоштовно.

DigitDAO керується загальною концепцією NameDAO, яку підтримує протокол DID .bit.

Щоб заохотити людей різного культурного походження до використання децентралізованої ідентифікації та задля збільшення культурного різноманіття в Web3, .bit ініціює концепцію NameDAO. Передаючи на користь DAO частину доходу від протоколу .bit, команда .bit прагне створити для більшої кількості людей у всьому світі мотивацію до поширення їхніх культур та покращити доступ до Web3 через NameDAO.

15 серпня кросчейн-протокол DID .bit оголосив про раунд фінансування Series A обсягом у 13 млн доларів США на чолі з CMB International та за участі HashKey Capital, SevenX, QingSong Fund, GSR Ventures, GGV Capital і SNZ.

Щоб отримати докладнішу інформацію, шукайте NameDAO онлайн:

Вебсайт: https://www.namedao.xyz/

Twitter: @NameDAOHQ

DigitDAO Discord: https://discord.gg/8M3CWmEA2P

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1874941/DAS_Logo.jpg

SOURCE dotbit(.bit)