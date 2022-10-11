320 binin üzerinde USDT, DigitDAO hazinesinde; ilk para iadesi teklifi Web3 DAO'ları için en iyi yenilikçilik uygulaması olacak

SİNGAPUR, 11 Ekim 2022 /PRNewswire/ -- Çapraz zincir DID protokolü dotbit'e (.bit) göre, DigitDAO'nun ilk teklifi DAO üyeleri tarafından onaylandı.

Bu teklif, DigitDAO üyelerinin ana hesapları ve davet edilen hesapların bütün kayıt ücretleri için para iadesi yapmayı hedefliyor. DigitDAO, tüm salt dijital .bit hesaplarının kayıt ücretlerini içeren istikrarlı gelirli bir DAO hazinesine sahip. Şu anda DigitDAO hazine bakiyesi 320.000 doların üzerinde. Tamamlayıcı teklife göre, para iade süreci 10 Ekim 2022'den itibaren her Pazartesi uygulanacak.

Kabul edilen teklif, kullanıcılar artık salt dijital .bit hesaplarına ücretsiz olarak kaydolabileceğinden, salt dijital .bit hesapları piyasasının ısınmasına yol açabilir.

DigitDAO, DID protokolü .bit tarafından desteklenen NameDAO genel konsepti kapsamında yer alıyor.

Farklı kültürel geçmişlere sahip insanları Web3'te merkezi olmayan kimlikleri kullanmaya ve kültürel çeşitliliği geliştirmeye teşvik etmek için .bit, NameDAO konseptini başlatıyor. .bit protokolü gelirinin bir bölümünü DAO'lara teslim etmek suretiyle, .bit ekibi tüm dünyadan daha fazla insanı NameDAO vasıtasıyla kültürlerini yaymaları ve Web3'e daha iyi erişmeleri için motive etmeyi hedefliyor.

Çapraz zincir DID protokolü .bit, 15 Ağustos'ta HashKey Capital, SevenX, QingSong Fund, GSR Ventures, GGV Capital ve SNZ'in katılımıyla CMB International öncülüğünde 13 milyon dolarlık bir A Serisi finansman turu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Daha fazla bilgi için NameDAO'nun internet sitesine göz atın:

İnternet sitesi: https://www.namedao.xyz/

Twitter: @NameDAOHQ

DigitDAO Discord: https://discord.gg/8M3CWmEA2P

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SOURCE dotbit(.bit)