Plus de 320 000 USDT dans la trésorerie DigitDAO ; la première proposition de remboursement constituera une meilleure pratique d'innovation pour les OAD du Web3

SINGAPOUR, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Selon le protocole de DID (identifiants décentralisés) intercanal dotbit (.bit), la première proposition de DigitDAO a été approuvée par les OAD membres.

La proposition vise à obtenir le remboursement de tous les frais d'inscription des comptes principaux et des comptes d'invité des membres de DigitDAO. DigitDAO dispose d'une trésorerie OAD ayant un revenu stable et contenant les revenus générés par les frais d'inscription de tous les comptes .bit entièrement numériques. Actuellement, le solde de la trésorerie DigitDAO est supérieur à 320 000 $. Selon la proposition supplémentaire, le processus de remboursement serait mis en œuvre tous les lundis à compter du 10 octobre 2022.

Si la proposition est adoptée, elle pourrait entraîner une hausse de la demande de comptes .bit entièrement numériques, car elle rendrait leur inscription gratuite pour les utilisateurs.

DigitDAO est basé sous le concept général de NameDAO, promu par le protocole de DID .bit.

Afin d'encourager les personnes de tous les horizons culturels à utiliser l'identité décentralisée et d'améliorer la diversité culturelle dans le Web3, .bit a lancé le concept de NameDAO. En distribuant une partie des revenus du protocole .bit aux OAD, l'équipe de .bit cherche non seulement à motiver plus de gens du monde entier à diffuser leur culture, mais aussi à faciliter l'accès au Web3 par le biais de NameDAO.

Le 15 août, le protocole de DID intercanal .bit a annoncé une ronde de financement de série A de 13 millions de dollars menée par CMB International, à laquelle ont participé HashKey Capital, SevenX, QingSong Fund, GSR Ventures, GGV Capital et SNZ.

