Mais de 320 mil USDT em saldo de tesouraria do DigitDAO, a primeira proposta de reembolso será a melhor prática de inovação para os DAOs da Web3

SINGAPURA, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- De acordo com o protocolo DID de cadeia cruzada dotbit(.bit), a primeira proposta do DigitDAO foi aprovada pelos membros do DAO.

Esta proposta visa obter o reembolso de todas as taxas de inscrição das contas principais dos membros do DigitDAO e de contas convidadas. O DigitDAO possui uma tesouraria DAO com receita estável, que contém a receita de todas as taxas de registro de contas .bit de dígito exclusivo. Atualmente, o saldo da tesouraria do DigitDAO é superior a US$ 320 mil. De acordo com a proposta complementar, o processo de refinanciamento será implementado toda segunda-feira a partir de 10 de outubro de 2022.

A proposta adotada pode resultar em um aquecimento do mercado para contas digitais exclusivas .bit, uma vez que os usuários agora podem se inscrever para contas .bit de dígito exclusivo gratuitamente.

O DigitDAO está sob o conceito geral de NameDAO, promovido pelo protocolo DID .bit.

Para incentivar pessoas com diferentes origens culturais a usar identidade descentralizada e melhorar a diversidade cultural na Web3, o .bit inicia o conceito de NameDAO. Ao entregar uma parte da receita do protocolo .bit aos DAOs, a equipe .bit visa motivar mais pessoas ao redor do mundo a difundir sua cultura e acessar melhor a Web3 por meio do NameDAO.

Em 15 de agosto, o .bit, o protocolo DID de cadeia cruzada, anunciou uma rodada de financiamento da Série A de US$ 13 milhões liderada pela CMB International com participação da HashKey Capital, SevenX, QingSong Fund, GSR Ventures, GGV Capital e SNZ.

Para mais informações, acesse o NameDAO on-line:

Site: https://www.namedao.xyz/

Twitter: @NameDAOHQ

DigitDAO Discord: https://discord.gg/8M3CWmEA2P

FONTE dotbit(.bit)

