Компания Natural Field представляет «Белую книгу ашваганды» и получает ряд наград на конференции Very Food Innovation Conference 2025

ХАНЧЖОУ, Китай, 3 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Natural Field, ведущий разработчик растительных активных ингредиентов и передовых липосомальных систем доставки, объявила о серии важных научных публикаций и отраслевых наград на конференции Very Food Innovation Conference 2025, на которой компания представила Белую книгу ашваганды, провела технические переговоры на уровне экспертов и получила ряд наград за инновации в области функционального питания.

Natural Field received multiple international awards for its NF Co-loading® liposomal CoQ10 and Curcumin, highlighting its breakthroughs in stability, absorption, and application innovation.

На основном форуме конференции г-н Хайинг Ян (Haiying Yang), основатель компании Natural Field, официально представил Белую книгу ашваганды. В отчете обобщаются актуальные глобальные сведения об активных компонентах, механизмах, адаптогенных путях и развитии рынка, формируя организованную структуру исследований для отрасли. Публикация привлекла значительное внимание со стороны научно-исследовательских институтов, брендов и компаний по производству функциональных продуктов питания, принявших участие в конференции.

Во время специализированного сопутствующего форума доктор Дуан (Duan), руководитель отдела липосомных технологий в компании Natural Field, провел техническую презентацию по липосомальным системам доставки и предложенной компанией усовершенствованной липосомной технологии совместной загрузки. В своем докладе он изложил ключевые проблемы в области стабильности ингредиентов и поглощения, отметил данные текущих исследований в области технологий и продемонстрировал, как совместная загрузка обеспечивает скоординированную инкапсуляцию и повышенную эффективность доставки. Семинар привлек активное участие технических лидеров и ученых, занимающихся разработкой рецептур.

В дополнение к исследовательским публикациям заметное признание программы награждения 2025 Very Food Awards получили липосомальные продукты Natural Field с совместной загрузкой:

NF Co-loading® липосомальный коэнзим Q10 (сырье) удостоен награды в категории Здоровье сердечно-сосудистой системы , подтверждающей его потенциал для целевого функционального применения;

удостоен награды в категории , подтверждающей его потенциал для целевого функционального применения; NF Co-loading® липосомальный коэнзим Q10 (готовый продукт в капсулах) получил награду в категории Самый многообещающий новый продукт, признающую преимущества дизайна его формулы и перспективы применения.

Компания Natural Field также продемонстрировала свой продукт Co-loading® липосомальный куркумин, который ранее получил Золотую награду за инновационное применение натуральных ингредиентов CPHI 2025, что еще раз демонстрирует достижения компании в области высокоэффективных технологий доставки.

Конференция стала для компании Natural Field ключевой вехой, которая ознаменовалась публикацией двух технических белых книг, презентацией исследования усовершенствованной липосомной технологии и общеотраслевым признанием инноваций компании в области доставки с совместной загрузкой. Компания продолжит расширять исследования в области растительных активных веществ и систем доставки нового поколения, поддерживая партнеров по всему миру в разработке более эффективных функциональных продуктов.

О компании Natural Field

Компания Natural Field Co., Ltd. специализируется на исследованиях, разработке и производстве ингредиентов для здорового питания и технологий липосомальной доставки. Обладая почти 20-летним опытом работы в отрасли, компания поставляет стандартизированное сырье, липосомные платформы с совместной загрузкой и комплексные услуги по разработке для глобальных брендов в области питательных ингредиентов, красоты и функциональных продуктов питания.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2836051/Natural_Field_received_multiple_international_awards_NF_Co_loading__liposomal_CoQ10.jpg