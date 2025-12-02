Natural Field stellt Ashwagandha-Weißbuch vor und gewinnt mehrere Auszeichnungen auf der Very Food Innovation Conference 2025

HANGZHOU, China, 2.Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Natural Field, ein führender Entwickler von pflanzlichen Wirkstoffen und fortschrittlichen liposomalen Verabreichungssystemen, gab eine Reihe wichtiger Forschungsergebnisse und Branchenanerkennungen auf der 2025 Very Food Innovation Conference bekannt, auf der das Unternehmen Ashwagandha White Paper vorstellte, Fachvorträge auf Expertenebene hielt und mehrere Auszeichnungen für Innovationen im Bereich der funktionellen Ernährung erhielt.

Auf dem Hauptforum der Konferenz stellte Haiying Yang, Gründer von Natural Field, offiziell das Ashwagandha White Paper vor. Der Bericht konsolidiert aktuelle globale Erkenntnisse über aktive Bestandteile, Einblicke in die Mechanismen, adaptogene Wege und Marktentwicklung und schafft einen strukturierten Forschungsrahmen für die Industrie. Die Veröffentlichung stieß bei den anwesenden Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, Marken und Functional-Food-Unternehmen auf großes Interesse.

Während des spezialisierten Unterforums hielt Dr. Duan, Leiter der Liposomentechnologie bei Natural Field, einen technischen Vortrag über liposomale Verabreichungssysteme und die aktualisierte Co-loading Liposomentechnologie des Unternehmens. In seinem Vortrag ging er auf die wichtigsten Herausforderungen in Bezug auf die Stabilität und Absorption von Inhaltsstoffen ein, stellte Daten aus der laufenden Technologieforschung vor und demonstrierte, wie das Co-Loading eine koordinierte Verkapselung und eine verbesserte Verabreichungseffizienz ermöglicht. Die Sitzung stieß auf reges Interesse bei technischen Leitern und Formulierungswissenschaftlern.

Zusätzlich zu den Forschungsergebnissen erhielten die Co-Loading-Liposom-Produkte von Natural Field eine bemerkenswerte Anerkennung durch das Programm 2025 Very Food Awards :

NF Co-loading® Liposomales Coenzym Q10 (Rohstoff) wurde mit dem Cardiovascular Health Award ausgezeichnet, der sein Potenzial für gezielte funktionelle Anwendungen würdigt.

wurde mit dem ausgezeichnet, der sein Potenzial für gezielte funktionelle Anwendungen würdigt. NF Co-loading® Liposomales Coenzym Q10 (Kapsel-Fertigprodukt) wurde mit dem Most Promising New Product Award ausgezeichnet, mit dem das Formulierungsdesign und die Anwendungsmöglichkeiten gewürdigt werden.

Natural Field präsentierte auch sein Co-loading® Liposomales Curcumin, das zuvor mit dem 2025 CPHI Natural Ingredients Application Innovation Gold Award ausgezeichnet wurde. Dies ist ein weiterer Beweis für die Fortschritte des Unternehmens im Bereich hocheffizienter Verabreichungstechnologien.

Die Konferenz war ein wichtiger Meilenstein für Natural Field: Sie markierte die Veröffentlichung von zwei technischen Weißbüchern, die Präsentation aktueller Liposomen-Forschungsergebnisse und die branchenweite Anerkennung der innovativen Co-Loading-Verfahren. Das Unternehmen wird die Forschung auf dem Gebiet der pflanzlichen Wirkstoffe und der Verabreichungssysteme der nächsten Generation weiter ausbauen und Partner weltweit bei der Entwicklung wirksamerer funktioneller Produkte unterstützen.

Über Natural Field

Natural Field Co. Ltd. ist auf die Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln und liposomalen Verabreichungstechnologien spezialisiert. Mit fast 20 Jahren Branchenerfahrung bietet das Unternehmen standardisierte Rohstoffe, Co-Loading-Liposomenplattformen und integrierte Entwicklungsdienstleistungen für globale Marken in den Bereichen Ernährung, Schönheit und funktionelle Lebensmittel.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836051/Natural_Field_received_multiple_international_awards_NF_Co_loading__liposomal_CoQ10.jpg