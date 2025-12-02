Natural Field dévoile le livre blanc sur l'ashwagandha et remporte plusieurs prix lors de la 2025 Very Food Innovation Conference

HANGZHOU, Chine, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Natural Field, un développeur de premier plan d'ingrédients botaniques actifs et de systèmes avancés d'administration liposomale, a annoncé une série d'importantes publications de recherche et de reconnaissances industrielles lors de la 2025 Very Food Innovation Conference, où la société a présenté le Ashwagandha White Paper, a donné des conférences techniques de niveau expert et a reçu plusieurs prix pour l'innovation dans la nutrition fonctionnelle.

Natural Field received multiple international awards for its NF Co-loading® liposomal CoQ10 and Curcumin, highlighting its breakthroughs in stability, absorption, and application innovation.

Lors du forum principal de la conférence, M. Haiying Yang, fondateur de Natural Field, a officiellement dévoilé le Ashwagandha White Paper. Le rapport consolide les résultats mondiaux actuels sur les composants actifs, les mécanismes, les voies adaptogènes et le développement du marché, établissant ainsi un cadre de recherche structuré pour l'industrie. Cette publication a suscité une grande attention de la part des institutions de R&D, des marques et des entreprises d'aliments fonctionnels qui y ont participé.

Au cours du sous-forum spécialisé, Dr. Duan, responsable de la technologie des liposomes chez Natural Field, a fait une présentation technique sur les systèmes de diffusion liposomale et sur la technologie améliorée des liposomes de co-chargement de l'entreprise. Son exposé a mis en évidence les principaux défis en matière de stabilité et d'absorption des ingrédients, les données issues de la recherche technologique en cours et la manière dont le co-chargement permet une encapsulation coordonnée et une efficacité accrue de l'administration. La session a suscité un fort engagement de la part des responsables techniques et des scientifiques chargés de la formulation.

Outre les résultats de la recherche, les produits à base de liposomes de co-chargement de Natural Field ont reçu une reconnaissance notable de la part du programme 2025 Very Food Awards :

NF Co-loading® Liposomal Coenzyme Q10 (Raw Material) a reçu le prix Cardiovascular Health Award , reconnaissant son potentiel dans des applications fonctionnelles ciblées.

a reçu le prix , reconnaissant son potentiel dans des applications fonctionnelles ciblées. NF Co-loading® Liposomal Coenzyme Q10 (Capsule Finished Product) a reçu le Most Promising New Product Award, en reconnaissance de la conception de sa formulation et de ses perspectives d'application.

Natural Field a également présenté sa curcumine liposomale Co-loading®, qui a déjà reçu le prix d'or de l'application des ingrédients naturels de l'ICPH 2025, démontrant ainsi les progrès de l'entreprise en matière de technologies d'administration à haut rendement.

La conférence a constitué une étape clé pour Natural Field, marquant la publication de deux livres blancs techniques, la présentation d'une recherche actualisée sur les liposomes et la reconnaissance par l'ensemble de l'industrie de ses innovations en matière d'administration par cochargement. L'entreprise continuera à développer la recherche sur les actifs botaniques et les systèmes d'administration de nouvelle génération, en aidant ses partenaires du monde entier à mettre au point des produits fonctionnels plus efficaces.

À propos du Natural Field

Natural Field Co. est spécialisée dans la recherche, le développement et la production d'ingrédients nutritionnels et de technologies d'administration liposomale . Forte de près de 20 ans d'expérience dans le secteur, la société fournit des matières premières normalisées, des plates-formes de liposomes de co-chargement et des services de développement intégrés pour les marques mondiales de nutrition, de beauté et d'aliments fonctionnels.

