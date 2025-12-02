-Natural Field presenta el Libro Blanco de la Ashwagandha y gana múltiples premios en la Very Food Innovation Conference 2025

HANGZHOU, China, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Natural Field, empresa líder en el desarrollo de ingredientes activos botánicos y sistemas avanzados de administración de liposomas, anunció una serie de importantes publicaciones de investigación y reconocimientos de la industria en Very Food Innovation Conference 2025. Allí, la compañía presentó el Libro Blanco de la Ashwagandha, impartió charlas técnicas con expertos y recibió múltiples premios por su innovación en nutrición funcional.

Natural Field received multiple international awards for its NF Co-loading® liposomal CoQ10 and Curcumin, highlighting its breakthroughs in stability, absorption, and application innovation.

En el foro principal de la conferencia, Haiying Yang, fundador de Natural Field, presentó oficialmente el Libro Blanco de la Ashwagandha. El informe consolida los hallazgos globales actuales sobre componentes activos, conocimientos sobre mecanismos, vías adaptógenas y desarrollo del mercado, estableciendo un marco de investigación estructurado para la industria. El informe atrajo la atención de las instituciones de I+D, marcas y empresas de alimentos funcionales asistentes.

Durante el subforo especializado, el Dr. Duan, Director de Tecnología de Liposomas en Natural Field, realizó una presentación técnica sobre los sistemas de administración de liposomas y la tecnología mejorada de co-carga de liposomas de la compañía. Su charla describió los desafíos clave en la estabilidad y absorción de los ingredientes, destacó datos de la investigación tecnológica en curso y demostró cómo la co-carga permite una encapsulación coordinada y una mayor eficiencia de administración. La sesión atrajo una fuerte participación de líderes técnicos y científicos de formulación.

Además de los lanzamientos de investigaciones, los productos de liposomas de carga conjunta de Natural Field recibieron un reconocimiento notable del programa de los 2025 Very Food Awards:

NF Co-loading® Liposomal Coenzyme Q10 (Raw Material) recibió el Cardiovascular Health Award , reconociendo su potencial en aplicaciones funcionales específicas.

recibió el , reconociendo su potencial en aplicaciones funcionales específicas. NF Co-loading® Liposomal Coenzyme Q10 (Capsule Finished Product) recibió el Most Promising New Product Award, reconociendo su diseño de formulación y perspectivas de aplicación.

Natural Field también presentó su curcumina liposomal Co-loading®, que previamente recibió el CPHI Natural Ingredients Application Innovation Gold Award 2025, lo que demuestra aún más el progreso de la compañía en tecnologías de administración de alta eficiencia.

La conferencia marcó un hito clave para Natural Field, ya que marcó la publicación de dos informes técnicos, la presentación de investigaciones actualizadas sobre liposomas y el reconocimiento de toda la industria a sus innovaciones en la administración de co-carga. La compañía continuará expandiendo su investigación en activos botánicos y sistemas de administración de última generación, apoyando a socios de todo el mundo en el desarrollo de productos funcionales más eficaces.

Acerca de Natural Field

Natural Field Co., Ltd. se especializa en la investigación, el desarrollo y la producción de ingredientes nutricionales para la salud y tecnologías de administración liposomal. Con casi 20 años de experiencia en el sector, la empresa ofrece materias primas estandarizadas, plataformas de co-carga de liposomas y servicios de desarrollo integrados para marcas globales de nutrición, belleza y alimentos funcionales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836051/Natural_Field_received_multiple_international_awards_NF_Co_loading__liposomal_CoQ10.jpg