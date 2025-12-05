Phemex завершает год сногсшибательным торговым конкурсом Futures Apex Competition с призовым фондом в $ 450 000

АПИА, Самоа, 5 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Phemex, оринтированная на пользователя криптобиржа, объявила о проведении второго конкурса Futures Trading Apex Competition. Это глобальное состязание в конце года с общим призовым фондом 450 000 USDT пройдет с 4 по 31 декабря 2025 года. Мероприятие подтверждает приверженность Phemex созданию экосистемы деривативов с большим потенциалом и выгодой для трейдеров по всему миру.

Структура конкурса, призванная отметить разнообразие сообщества Phemex, обеспечивает возможность участия и выигрыша для трейдеров всех стилей торговли и уровней. Эта двойная система позволяет новым членам сообщества блистать наряду с опытными ветеранами, причем 30 % призового фонда предназначено специально для новичков.

Основные моменты мероприятия:

Динамические награды сообщества. Призовые фонды для еженедельных и ежемесячных рейтингов открываются динамически на основе общего объема торговли, поощряя коллективное участие.

Призовые фонды для еженедельных и ежемесячных рейтингов открываются динамически на основе общего объема торговли, поощряя коллективное участие. Ежедневное участие. Трейдеры могут участвовать в 28 ежедневных битвах по рентабельности инвестиций, каждая из которых имеет фиксированный пул в 2 000 USDT и минимальный порог входа в 1 000 USDT, предлагая постоянные возможности для ранжирования и заработка.

Трейдеры могут участвовать в 28 ежедневных битвах по рентабельности инвестиций, каждая из которых имеет фиксированный пул в 2 000 USDT и минимальный порог входа в 1 000 USDT, предлагая постоянные возможности для ранжирования и заработка. Ощущение игры. Четыре цикла миссий Mystery Box стоимостью 94 000 USDT добавляют ощущения игры и развлечения в соревнование. Трейдеры могут собирать ETH, Gold и другие бонусы. Задания обновляются каждый цикл, что позволяет активным участникам зарабатывать до 13 коробок на протяжении всего события.

О компании Phemex

Основанная в 2019 году, криптобиржа Phemex всегда ставить потребности пользователей на первое место. Ей доверяют более 10 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает продукты для спотового трейдинга и операций с деривативами, копирования сделок и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию дополнительных возможностей для пользователей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и постоянно развивающиеся перспективы для роста и успеха трейдеров всех уровней.

