BingX Charity faz parceria com a Conservação de Baleias e Golfinhos

SINGAPORE, 3 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A BingX Charity, o braço filantrópico da BingX, anuncia seu movimento significativo em direção à gestão ambiental. Essa nova iniciativa será iniciada com uma parceria com a Whale and Dolphin Conservation (também conhecida como WDC), uma organização sem fins lucrativos e uma estimada instituição de caridade dedicada à proteção de baleias e golfinhos, com foco no fim do cativeiro, no fim da caça às baleias e na criação de mares seguros.

Fundada em 1987, a WDC tem o compromisso de criar um mundo onde todas as baleias e golfinhos estejam seguros e livres. Esse não é apenas um gesto nobre, mas um meio essencial para sustentar o futuro da Terra, aumentando a resistência climática do planeta. A organização trabalha para proteger as baleias e os golfinhos das diversas ameaças que enfrentam por meio de campanhas, pesquisas científicas, aconselhamento a governos, projetos de conservação, pesquisas de campo e divulgação educacional.

Essa colaboração une a BingX e a WDC em uma abordagem multifacetada para garantir a sobrevivência de baleias e golfinhos a longo prazo. Sua parceria abrange apoio financeiro, esforços cooperativos para abolir o cativeiro e a adoção simbólica de mamíferos marinhos específicos para ajudar em seu bem-estar. Essa parceria tem como objetivo destacar os desafios enfrentados pela vida selvagem marinha e mobilizar o apoio global para a preservação dos ecossistemas marinhos.

Megan Nyvold, chefe de branding da BingX, destacou o compromisso da empresa com a conservação ambiental: "Nosso mascote Bingo incorpora as características de um golfinho: inteligência, simpatia e cooperação. Essas características refletem os valores fundamentais da BingX, tornando nossa parceria com a WDC uma escolha natural. Estamos entusiasmados em seguir o exemplo da WDC e fazer contribuições significativas para proteger essas belas criaturas. Essa colaboração reflete nossa dedicação aos impactos ambientais positivos e se alinha à nossa filosofia de cidadania corporativa responsável."

Desde sua criação em 2019, a BingX Charity tem buscado ativamente iniciativas filantrópicas. Ao embarcar nessa jornada colaborativa, a BingX e a WDC ressaltam o compromisso mais amplo da bolsa de criptomoedas com a responsabilidade social e ambiental. A parceria visa não apenas contribuir para a proteção de baleias e golfinhos, mas também aumentar a conscientização sobre a importância crítica da preservação da vida marinha.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange de criptografia líder, atendendo a mais de 5 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece produtos e serviços diversificados, incluindo spot, derivativos, copy trading e gerenciamento de ativos - todos projetados para as necessidades em evolução dos usuários, de iniciantes a profissionais. A BingX tem o compromisso de fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários com ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação.

