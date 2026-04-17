NETMARBLE ПРОВЕДЕТ ОНЛАЙН-ВИТРИНУ ДЛЯ «ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ: КОРОЛЕВСКИЙ ТРАКТ» СЕГОДНЯ, STEAM-ПЛЕЙТЕСТ УЖЕ ОНЛАЙН

СЕУЛ, Южная Корея, 17 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Netmarble, ведущий разработчик и издатель высококачественных игр, проведет онлайн-витрину «Игры престолов»: Королевский тракт сегодня в 11:00 (UTC) через свой официальный канал YouTube.

Витрина будет представлена известным рассказчиком Чоном-Бом Ли (Jong Beom Lee) и игровым авторитетом RoofTopCAT, которые присоединятся к продюсеру игры Хенилу Чану (Hyunil Jang) для углубленного обсуждения «Игры престолов: Королевский тракт». Вместе они изучат различные аспекты игры, включая ее историю разработки, основные системы геймплея и ключевые функции, а также детали официального графика запуска.

Steam-плейтест теперь доступен в прямом эфире с дополнительными приложениями, доступными до 23 апреля, а тестирование запланировано на 24 апреля.

Участники Steam-плейтеста смогут погрузиться в обширный открытый мир Вестероса, воссозданный с беспрецедентным размахом и впечатляющей степенью детализации. Расположенная в Семи Королевствах, игра позволяет игрокам исследовать обширный открытый мир, вдохновленный эпической сагой серии, предлагая ранний взгляд на захватывающую среду и игровой процесс RPG.

Между тем, предварительная регистрация на «Игру престолов: Королевский тракт» в настоящее время идет полным ходом. Игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут получить ряд наград для конкретной платформы, предназначенных для поддержки раннего развития и настройки, включая северную экипировку и многое другое.

Компания Netmarble также проводит подписочную акцию на официальных каналах, предлагая дополнительные награды, такие как специальный титул «Предвестник Вестероса», приуроченный к запуску, и 100 000 медных монет.

«Игра престолов: Королевский тракт» — это ролевая игра с открытым миром, основанная на культовом оригинальном драматическом сериале HBO® «Игра престолов», удостоенном премий Emmy® и Golden Globe®. Игра официально лицензирована компанией Warner Bros. Interactive Entertainment от имени HBO.

ИГРА ПРЕСТОЛОВ: КОРОЛЕВСКИЙ ТРАКТ (GAME OF THRONES: KINGSROAD), ИГРА ПРЕСТОЛОВ, ДОМ ДРАКОНА (GAME OF THRONES, HOUSE OF THE DRAGON) и все связанные персонажи и элементы ©&™ HOME BOX OFFICE, INC. (s26) Все права защищены. ™&© Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)

О компании Netmarble Corporation

Netmarble Corporation, основанная в Корее в 2000 году, является ведущим мировым разработчиком и издателем игр. Благодаря признанным франшизам и стратегическим партнерским отношениям с ведущими правообладателями интеллектуальной собственности компания создает инновационные и увлекательные игровые проекты для аудитории во всем мире. Компании Netmarble, являющейся материнской компанией для Kabam, SpinX Games, Jam City и крупным акционером HYBE и NCSOFT, принадлежит ряд разнообразных игр, включая Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH и The Seven Deadly Sins: Origin.

