넷마블, 왕좌의 게임: 킹스로드 온라인 쇼케이스 오늘 개최… 스팀 플레이테스트 진행 중

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Netmarble

2026년 04월 17일 17:04 KST

서울, 한국 2026년 4월 17일 /PRNewswire/ -- 고품질 게임 개발과 퍼블리싱을 선도하는 넷마블(Netmarble Corporation)이 4월 17일 오전 11시(UTC 기준) 공식 유튜브 채널을 통해 왕좌의 게임: 킹스로드(Game of Thrones: Kingsroad) 온라인 쇼케이스를 개최한다고 밝혔다.

이번 쇼케이스에는 유명 스토리텔러 이종범 씨와 게임 인플루언서 루프탑캣(RoofTopCAT)이 참여해, 장현일 프로듀서와 함께 왕좌의 게임: 킹스로드에 대해 심도 있는 이야기를 나눌 예정이다. 주제는 게임의 개발 배경, 핵심 게임 시스템, 주요 특징은 물론 공식 출시 일정에 대한 세부 내용까지 다양하다.

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[Source: Netmarble]
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현재 스팀(Steam) 플레이테스트가 진행 중이며 추가 신청은 4월 23일까지 가능하다. 테스트는 4월 24일까지 이어진다.

스팀 플레이테스트에 참여하는 이용자들은 전례 없는 규모와 뛰어난 디테일로 구현된 웨스테로스(Westeros)의 방대한 오픈 월드를 직접 체험할 수 있다. 본 게임은 칠왕국(Seven Kingdoms)을 배경으로 한 시리즈로 플레이어들은 장대한 서사를 바탕으로 구성된 광활한 오픈 월드를 탐험할 수 있고 몰입감 높은 환경과 액션 RPG 게임플레이를 미리 경험할 수 있다.

한편 왕좌의 게임: 킹스로드 사전 등록도 현재 진행 중이다. 사전 등록을 한 플레이어는플랫폼 별로 초기 성장과 커스터마이징을 지원하는 각종 보상을 받을 수 있다. 노던 의상(Northern Outfit)도 그 중 하나다.

넷마블은 또 공식 채널을 통해 구독 이벤트를 진행해 참여자에게 출시 기념 특별 칭호 '웨스테로스의 전령(Harbinger of Westeros)'과 100000 코퍼(Copper) 등 추가 보상도 지급한다.

왕좌의 게임: 킹스로드는 에미상(Emmy®)과 골든글로브(Golden Globe®)를 받은 HBO®의 대표작 왕좌의 게임을 기반으로 한 오픈 월드 RPG다. 본 게임은 HBO를 대신해 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트(Warner Bros. Interactive Entertainment)에게 공식 라이선스를 취득했다.

GAME OF THRONES: KINGSROAD, GAME OF THRONES, HOUSE OF THE DRAGON과 관련 캐릭터와 요소 © & ™ HOME BOX OFFICE, INC. (s26) All rights reserved. ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)

넷마블 소개
넷마블은 2000년 한국에서 설립된 글로벌 선도 게임 개발 및 퍼블리셔다. 각종 인기 프랜차이즈와 주요 IP 보유 기업들과의 전략적 파트너십을 통해 전 세계 이용자들에게 혁신적이고 몰입감 있는 게임 경험을 제공하고 있다. 카밤(Kabam), 스핀엑스 게임즈(SpinX Games), 잼시티(Jam City)의 모회사이자 하이브(HYBE)와 엔씨소프트(NCSOFT)의 주요 주주로 Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, The Seven Deadly Sins: Origin 등 다양한 포트폴리오를 보유하고 있다.

SOURCE Netmarble

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