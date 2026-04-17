넷마블, 왕좌의 게임: 킹스로드 온라인 쇼케이스 오늘 개최… 스팀 플레이테스트 진행 중

서울, 한국 2026년 4월 17일 /PRNewswire/ -- 고품질 게임 개발과 퍼블리싱을 선도하는 넷마블(Netmarble Corporation)이 4월 17일 오전 11시(UTC 기준) 공식 유튜브 채널을 통해 왕좌의 게임: 킹스로드(Game of Thrones: Kingsroad) 온라인 쇼케이스를 개최한다고 밝혔다.

이번 쇼케이스에는 유명 스토리텔러 이종범 씨와 게임 인플루언서 루프탑캣(RoofTopCAT)이 참여해, 장현일 프로듀서와 함께 왕좌의 게임: 킹스로드에 대해 심도 있는 이야기를 나눌 예정이다. 주제는 게임의 개발 배경, 핵심 게임 시스템, 주요 특징은 물론 공식 출시 일정에 대한 세부 내용까지 다양하다.

현재 스팀(Steam) 플레이테스트가 진행 중이며 추가 신청은 4월 23일까지 가능하다. 테스트는 4월 24일까지 이어진다.

스팀 플레이테스트에 참여하는 이용자들은 전례 없는 규모와 뛰어난 디테일로 구현된 웨스테로스(Westeros)의 방대한 오픈 월드를 직접 체험할 수 있다. 본 게임은 칠왕국(Seven Kingdoms)을 배경으로 한 시리즈로 플레이어들은 장대한 서사를 바탕으로 구성된 광활한 오픈 월드를 탐험할 수 있고 몰입감 높은 환경과 액션 RPG 게임플레이를 미리 경험할 수 있다.

한편 왕좌의 게임: 킹스로드 사전 등록도 현재 진행 중이다. 사전 등록을 한 플레이어는플랫폼 별로 초기 성장과 커스터마이징을 지원하는 각종 보상을 받을 수 있다. 노던 의상(Northern Outfit)도 그 중 하나다.

넷마블은 또 공식 채널을 통해 구독 이벤트를 진행해 참여자에게 출시 기념 특별 칭호 '웨스테로스의 전령(Harbinger of Westeros)'과 100000 코퍼(Copper) 등 추가 보상도 지급한다.

왕좌의 게임: 킹스로드는 에미상(Emmy®)과 골든글로브(Golden Globe®)를 받은 HBO®의 대표작 왕좌의 게임을 기반으로 한 오픈 월드 RPG다. 본 게임은 HBO를 대신해 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트(Warner Bros. Interactive Entertainment)에게 공식 라이선스를 취득했다.

GAME OF THRONES: KINGSROAD, GAME OF THRONES, HOUSE OF THE DRAGON과 관련 캐릭터와 요소 © & ™ HOME BOX OFFICE, INC. (s26) All rights reserved. ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)

넷마블 소개

넷마블은 2000년 한국에서 설립된 글로벌 선도 게임 개발 및 퍼블리셔다. 각종 인기 프랜차이즈와 주요 IP 보유 기업들과의 전략적 파트너십을 통해 전 세계 이용자들에게 혁신적이고 몰입감 있는 게임 경험을 제공하고 있다. 카밤(Kabam), 스핀엑스 게임즈(SpinX Games), 잼시티(Jam City)의 모회사이자 하이브(HYBE)와 엔씨소프트(NCSOFT)의 주요 주주로 Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, The Seven Deadly Sins: Origin 등 다양한 포트폴리오를 보유하고 있다.

SOURCE Netmarble