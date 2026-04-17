Netmarble今日舉辦《權力的遊戲：國王大道》線上展示會 Steam遊戲測試現已開啟

Steam遊戲測試現已開放，申請通道將持續至4月23日，本輪測試計劃截至4月24日。

參與測試的玩家將得以踏入規模空前、細節精湛的維斯特洛(Westeros)大陸的廣袤開放世界。遊戲以史詩級劇集為藍本，橫跨七大王國，玩家可探索遼闊的開放疆域，率先一睹其沉浸式場景與動作角色扮演遊戲(RPG)玩法。

與此同時，《權力的遊戲：國王大道》的預註冊活動也在進行中。預註冊玩家可領取北境服飾等平台專屬獎勵，助力前期成長與個性化裝扮。

Netmarble還在其官方渠道同步開啟訂閱活動，額外送出上線限定稱號「Harbinger of Westeros」及10萬銅幣等獎勵。

《權力的遊戲：國王大道》是一款基於HBO®旗下榮獲艾美獎®(Emmy®)、金球獎®(Golden Globe®)的經典原創劇集《權力的遊戲》(Game of Thrones)打造的開放世界RPG，由Warner Bros. Interactive Entertainment代表HBO正式授權。

《權力的遊戲：國王大道》、《權力的遊戲》、《龍之家族》(HOUSE OF THE DRAGON)及所有相關角色與元素的版權與商標均歸HOME BOX OFFICE, INC. (s26)所有，保留所有權利。商標與版權歸Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)所有。

關於Netmarble集團公司

Netmarble集團公司於2000年在韓國成立，是全球領先的遊戲開發商與發行商。公司憑借旗下知名遊戲系列和與頂級IP持有方的戰略合作，為全球玩家帶來創新且引人入勝的遊戲體驗。作為Kabam、SpinX Games、Jam City的母公司，以及HYBE與NCSOFT的主要股東，Netmarble擁有多元化的產品陣容，其中包括《我獨自升級：起立-覺醒》(Solo Leveling:ARISE)、《Seven Knights Re:BIRTH》與《The Seven Deadly Sins: Origin》。

SOURCE Netmarble