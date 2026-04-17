Netmarble、本日『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』のオンラインショーケースを開催：Steamでのプレイテストを実施中

ソウル、韓国、2026年4月17日 /PRNewswire/ -- 高品質なゲームの開発およびパブリッシングの大手であるNetmarbleは、本日午前11時（UTC）より、公式YouTubeチャンネルにて『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』のオンラインショーケースを開催します。

ショーケースには、著名なストーリーテラーのJong Beom Lee氏とゲームインフルエンサーのRoofTopCAT氏が登場し、本作のプロデューサーであるHyunil Jang氏とともに、『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』についての詳細なディスカッションを行います。開発背景、コアゲームプレイシステム、主な機能、および正式な発売スケジュールの詳細など、ゲームの様々な側面について探っていきます。

Steamプレイテストは現在実施中で、追加の参加申し込みは4月23日まで、テスト期間は4月24日までを予定しています。

Steamプレイテストに参加するプレイヤーは、かつてないスケールと驚くべきディテールで再現されたWesterosの広大なオープンワールドを体験することができます。七王国を舞台とした本作では、シリーズの壮大な物語にインスパイアされた広大なオープンワールドを探索でき、没入感のある環境とアクションRPGのゲームプレイをいち早く体験する機会を提供します。

一方、『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』の事前登録も現在受付中です。事前登録を行ったプレイヤーは、序盤の進行やカスタマイズをサポートするためにデザインされた「北部の衣装（Northern Outfit）」をはじめとする、プラットフォーム別の様々な報酬を受け取ることができます。

Netmarbleはまた、公式チャンネルを通じた登録イベントも開催しており、ローンチ記念特別称号「Harbinger of Westeros」や100,000銅貨などの追加報酬を提供しています。

『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』は、HBO®の代表的なエミー賞®およびゴールデングローブ賞®受賞オリジナルドラマシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』をベースにしたオープンワールドRPGです。このゲームはHBOを代表してWarner Bros. Interactive Entertainmentの公式ライセンスを受けています。

GAME OF THRONES: KINGSROAD, GAME OF THRONES, HOUSE OF THE DRAGON and all related characters and elements © & ™ HOME BOX OFFICE, INC. (s26) All rights reserved. ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)

Netmarble Corporation について

2000年に韓国で設立されたNetmarble Corporationは、世界有数のゲーム開発およびパブリッシング企業です。高い評価を得ているフランチャイズや一流IP保有者との戦略的パートナーシップを通じて、革新的で魅力的なゲーム体験を世界中のユーザーに提供しています。Kabam、SpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEおよびNCSOFTの大株主でもあるNetmarbleの多様なポートフォリオには、『Solo Leveling: ARISE』、『Seven Knights Re:BIRTH』、および『The Seven Deadly Sins: Origin』などが含まれます。

SOURCE Netmarble