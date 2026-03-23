NETMARBLE ОТКРЫВАЕТ РЕГИСТРАЦИЮ НА STEAM-ПЛЕЙТЕСТ ИГРЫ «ИГРА ПРЕСТОЛОВ: КОРОЛЕВСКИЙ ТРАКТ» (GAME OF THRONES: KINGSROAD)

СЕУЛ, Южная Корея, 23 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Netmarble, ведущий разработчик и издатель высококачественных видеоигр, объявила о начале регистрации на предстоящий Steam-плейтест игры «Игра престолов: Королевский тракт» (Game of Thrones: Kingsroad) в преддверии ее запуска в Азии.

Игроки могут подать заявку на участие в Steam-плейтесте на странице игры в Steam до 23 апреля, а само тестирование запланировано на период с 17 по 24 апреля.

Участники Steam-плейтеста смогут погрузиться в обширный открытый мир Вестероса, воссозданный с беспрецедентным размахом и впечатляющей степенью детализации. Действие игры разворачивается на территории Семи Королевств и позволяет игрокам исследовать обширный открытый мир, вдохновленный эпической сагой сериала, а тестирование даст раннюю возможность оценить иммерсивное окружение и игровой процесс в жанре ролевого боевика (action RPG).

Предстоящее тестирование будет поддерживать несколько языков, включая корейский, японский, тайский, традиционный китайский, упрощенный китайский, русский и английский, для обеспечения участия игроков со всего региона.

Тем временем предварительная регистрация на «Игру престолов: Королевский тракт» уже идет и вызывает большой интерес со стороны игроков. Игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут получить ряд наград, специфичных для конкретной платформы и предназначенных для поддержки раннего прогресса и персонализации, включая северную экипировку, ездовых животных, игровую валюту и косметические предметы.

Компания Netmarble таже проводит подписочную акцию на официальных каналах, предлагая дополнительные награды, такие как специальный титул «Предвестник Вестероса» (Harbinger of Westeros), приуроченный к запуску, и 100.000 медных монет.

«Игра престолов: Королевский тракт» — это ролевая игра с открытым миром, основанная на культовом оригинальном драматическом сериале HBO® «Игра престолов» (Game of Thrones), удостоенном премий Emmy® и Golden Globe®. Игра официально лицензирована компанией Warner Bros. Interactive Entertainment от имени HBO.

ИГРА ПРЕСТОЛОВ: КОРОЛЕВСКИЙ ТРАКТ (GAME OF THRONES: KINGSROAD), ИГРА ПРЕСТОЛОВ, ДОМ ДРАКОНА (GAME OF THRONES, HOUSE OF THE DRAGON) и все связанные персонажи и элементы ©&™ HOME BOX OFFICE, INC. (s26) Все права защищены. ™&© Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)

О компании Netmarble Corporation

Netmarble Corporation, основанная в Корее в 2000 году, является ведущим мировым разработчиком и издателем игр. Благодаря признанным франшизам и стратегическим партнерским отношениям с ведущими правообладателями интеллектуальной собственности компания создает инновационные и увлекательные игровые проекты для аудитории во всем мире. Будучи материнской компанией Kabam, SpinX Games, Jam City, а также крупным акционером HYBE и NCSOFT, Netmarble располагает разнообразным портфелем проектов, включая Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH и Raven2. Более подробную информацию можно получить на веб-сайте http://company.netmarble.com.

