NETMARBLE 、『GAME OF THRONES：KINGSROAD』のSTEAM PLAYTESTの参加登録受付中

韓国・ソウル、2026年3月23日 /PRNewswire/ -- 高品質ゲームの開発および販売で業界をリードするNetmarbleは、アジアでのリリースに先立ち、『Game of Thrones: Kingsroad』のSteam Playtestへの参加登録を受け付けています。

Steam Playtestへの参加方法は、4月23日までゲームのSteamページから申し込むことができ、テストは4月17日から4月24日まで実施される予定です。

Source: Netmarble

Steam Playtestに参加したプレイヤーは、かつてないスケールと驚くべきディテールで再現された『Westeros』の広大なオープンワールドを体験することができます。七つの王国を舞台に、プレイヤーはシリーズの壮大なサーガにインスパイアされた広大なオープンワールドを探検し、没入感のある環境とアクションRPGのゲームプレイをいち早く体験することができます。

テストでは、地域全体のプレイヤーに対応するため、韓国語、日本語、タイ語、繁体字中国語、簡体字中国語、ロシア語、英語を含む複数の言語に対応します。

一方、『Game of Thrones: Kingsroad』の事前登録が現在行われており、プレイヤーから高い関心を集めています。事前登録したプレイヤーには、ノーザン・アウトフィット、マウント、ゲーム内通貨、装飾アイテムなど、、ゲーム序盤の進行やキャラクターのカスタマイズを支援する、各プラットフォーム限定の報酬が用意されています。

Netmarbleは公式チャンネルでサブスクリプションイベントを開催し、ローンチスペシャルタイトル『Harbinger of Westeros』や銅貨10万枚などの追加報酬を提供しています。

『Game of Thrones: Kingsroad』は、HBO®を代表するエミー®賞とゴールデングローブ®賞を受賞したオリジナルドラマシリーズ『Game of Thrones』をベースにしたオープンワールドRPGです。このゲームはWarner Brosの公式ライセンスを受けています。HBOに代わってInteractive Entertainmentが担当を務めています。

最新情報は『Game of Thrones: Kingsroad』をご覧いただくか、公式ソーシャルメディア・チャンネルをご確認ください。

GAME OF THRONES: KINGSROAD, GAME OF THRONES, HOUSE OF THE DRAGON and all related characters and elements © & ™ HOME BOX OFFICE, INC. (s26) All rights reserved.Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)

Netmarble Corporationについて

2000年に韓国で設立されたNetmarble Corporationは、世界有数のゲーム開発・パブリッシング企業です。高い評価を得ているフランチャイズや一流IP保有者との戦略的パートナーシップを通じて、革新的で魅力的なゲーム体験を世界中のユーザーに提供しています。Kabam、SpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるNetmarbleは、『Solo Leveling:ARISE』、『Seven Knights Re:BIRTH』、『Raven2』など、多様なゲームを手掛けています。詳細は http://company.netmarble.com をご覧ください。

SOURCE Netmarble