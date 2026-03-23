넷마블, 왕좌의 게임: 킹스로드 스팀 플레이테스트 참가 신청 접수 개시

서울, 한국 2026년 3월 23일 /PRNewswire/ -- 고품질 게임 개발 및 퍼블리싱 리더인 넷마블(Netmarble)이 아시아 출시를 앞두고 '왕좌의 게임: 킹스로드(Game of Thrones: Kingsroad)'의 스팀 플레이테스트(Steam Playtest) 참가 신청을 현재 접수 중이다.

플레이어는 4월 23일까지 게임의 스팀 페이지를 통해 이번 스팀 플레이테스트 참가를 신청할 수 있으며, 테스트는 4월 17일부터 4월 24일까지 진행될 예정이다.

Source: Netmarble

스팀 플레이테스트에 참여하는 플레이어는 전례 없는 규모와 뛰어난 디테일로 구현된 광대한 웨스테로스의 오픈 월드를 직접 체험할 수 있다. 칠왕국을 무대로 한 이 게임은 시리즈의 장대한 서사를 바탕으로 한 방대한 오픈 월드를 탐험할 수 있도록 구성됐으며, 몰입감 넘치는 환경과 액션 RPG 게임 플레이를 미리 만나볼 기회를 제공한다.

이번 테스트는 해당 지역의 플레이어 편의를 위해 한국어, 일본어, 태국어, 중국어 번체, 중국어 간체, 러시아어, 영어 등 다국어를 지원할 예정이다.

한편, 왕좌의 게임: 킹스로드 사전 등록도 현재 높은 관심 속에 진행 중이다. 사전 등록에 참여한 플레이어는 초기 진행과 커스터마이징에 도움이 되도록 설계된 플랫폼별 보상으로 북부 의상(Northern Outfit), 탈것, 게임 내 재화, 의상 아이템 등을 받을 수 있다.

넷마블은 공식 채널 전반에서 구독 이벤트도 진행하고 있으며, 출시 기념 특별 칭호 '웨스테로스의 선구자(Harbinger of Westeros)'와 코인 10만 개를 포함한 추가 보상을 제공한다.

왕좌의 게임: 킹스로드는 HBO®의 대표적인 에미상® 및 골든글로브® 수상 오리지널 드라마 시리즈 왕좌의 게임(Game of Thrones)을 기반으로 한 오픈 월드 RPG다. 이 게임은 HBO를 대신해 워너브러더스 인터랙티브 엔터테인먼트(Warner Bros. Interactive Entertainment)가 공식 라이선스를 부여했다.

최신 업데이트는 왕좌의 게임: 킹스로드 공식 웹사이트 또는 공식 소셜미디어 채널에서 확인할 수 있다.

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넷마블 코퍼레이션 소개

2000년 한국에서 설립된 넷마블 코퍼레이션은 글로벌 선도 게임 개발 및 퍼블리싱 기업이다. 호평받은 프랜차이즈와 최고 수준의 지식재산권(IP) 보유사들과의 전략적 파트너십을 통해 전 세계 이용자들에게 혁신적이고 매력적인 게임 경험을 제공하고 있다. 카밤(Kabam), 스핀엑스 게임즈(SpinX Games), 잼시티(Jam City)의 모기업이자 하이브(HYBE) 및 엔씨소프트(NCSOFT)의 주요 주주인 넷마블의 다양한 포트폴리오에는 나 혼자만 레벨업:어라이즈(Solo Leveling:ARISE), 세븐나이츠 리버스(Seven Knights Re:BIRTH), 레이븐2(Raven2) 등이 포함된다. 자세한 내용은 http://company.netmarble.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE Netmarble