網石《權力的遊戲：國王之路》Steam遊戲試玩報名進行中

參與Steam試玩的玩家將能夠體驗規模空前、細節入微的維斯特洛大陸(Westeros)廣闊開放世界。遊戲背景設定於維斯特洛七國，靈感源自該系列的史詩傳奇，為玩家打造出遼闊的開放世界，搶先體驗沉浸式環境和動作角色扮演遊戲玩法。

即將進行的試玩將支持多種語言，以滿足該地區玩家的需求，包括韓語、日語、泰語、繁體中文、簡體中文、俄語和英語。

與此同時，《權力的遊戲：國王之路》的預註冊活動正在火熱進行中，玩家反響熱烈。參與預註冊的玩家將能獲得一系列平台專屬獎勵，旨在助力玩家在遊戲中快速成長與個性化定制，獎勵內容包括北境服飾、坐騎、遊戲內貨幣及裝飾道具。

網石還在官方渠道舉辦訂閱活動，額外提供專屬稱號「維斯特洛先驅者」 (Harbinger of Westeros)及10萬銅幣等好禮。

《權力的遊戲：國王之路》是一款開放世界角色扮演遊戲，改編自HBO®旗下榮獲艾美獎(Emmy®)與金球獎(Golden Globe®)的經典原創劇集《權力的遊戲》。該遊戲已獲得華納兄弟互動娛樂公司(Warner Bros. Interactive Entertainment)代表HBO的官方授權。

如需瞭解最新動態，請訪問《權力的遊戲：國王之路》官方網站或關注其官方社交媒體賬號。

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關於網石公司

網石公司成立於2000年，是韓國一家全球領先的遊戲開發商與發行商。憑借廣受好評的遊戲系列及與頂級IP持有者的戰略合作，網石為全球玩家提供創新且引人入勝的遊戲體驗。作為Kabam、SpinX Games、Jam City的母公司，以及HYBE和NCSOFT的主要股東，網石旗下擁有豐富的遊戲產品線，包括《我獨自升級：起立》(Solo Leveling:ARISE)、《七騎士：重生》(Seven Knights Re:BIRTH)與《RAVEN2》等。更多信息請訪問 http://company.netmarble.com。

SOURCE Netmarble