Очередное знаковое событие для Ithra Dubai: подъем конструкции The Link в ее проектное положение на высоте 100 метров над уровнем земли
03 сент, 2020, 10:37 BST
The Link станет одной из главных достопримечательностей для искушенных путешественников со всего мира
ДУБАЙ (ОАЭ), 3 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- В рамках долгожданного мероприятия компания Ithra Dubai, полностью принадлежащая Инвестиционной корпорации Дубая (ICD), достигла нового рубежа, подняв первую 192-метровую секцию конструкции The Link, которая теперь соединяет между собой две башни легендарного комплекса One Za'abeel, на высоту 100 метров над уровнем земли.
Главный застройщик осуществлял подъем одной из самых тяжелых конструкций в регионе весом около 8500 тонн в течение 12 дней. Для этой операции было использовано более 110 специальных домкратов, а также сверхпрочных канатных домкратов, что потребовало согласованных усилий со стороны группы международных экспертов в сферах строительства, проектирования и подрядной деятельности.
Сейчас первая секция конструкции The Link уже находится в своем проектном положении. После подъема второй секции весом 900 тонн, запланированного на октябрь, конструкция The Link достигнет своей проектной длины 226 метров и возглавит список инженерных чудес, установив новый мировой рекорд как самое длинное пролетное сооружение в мире.
Генеральный директор компании Ithra Dubai г-н Иссам Галадари (Issam Galadari) заявил следующее: «Легендарный комплекс One Za'abeel компании Ithra Dubai и ее легендарная конструкция The Link являются современными шедеврами архитектуры и дизайна, которые добавляют известность городу в рамках программы Dubai's Vision. Безграничная изобретательность, проявленная в этом проекте, привлечет гостей со всего мира, предлагая им лучшие условия для бизнеса и отдыха. Комплекс One Za'abeel вскоре присоединится к списку чудес Дубая».
Внутри галереи The Link, с которой открываются потрясающие панорамные виды Дубая, туристов и местных жителей ожидает непревзойденный выбор изысканных ресторанов, роскошных представительских и развлекательных заведений, а также смотровая площадка, тренажерный зал, спа, бассейн, банкетный зал и терраса на крыше.
Удостоенный множества наград многофункциональный комплекс, строительство которого должно завершиться в конце 2021 года, представляет собой авангардизм Дубая, передающий истинный дух этого города.
Данный объект включает в себя офисные помещения премиум-класса, 263 элитных жилых помещения, торговую площадку, 497 роскошных гостиничных номеров и обслуживаемых апартаментов, а также первый в мире курорт городского формата One & Only. Кроме того, в соответствии с программой UAE Vision 2021 и ее целями в области устойчивого развития объект должен получить сертификат Gold LEED.
Благодаря надземной конструкции, соединяющей его со Всемирным торговым центром Дубая, легендарный комплекс One Za'abeel является своеобразными воротами в финансовый район Дубая DIFC.
Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1247256/Ithra_Dubai_The_Link.mp4
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1247243/Ithra_Dubai_Logo.jpg
Контактная информация:
Yara Bou Hadir (Яра Бу Хадир)
+971503188309
[email protected]
www.onezaabeel.com
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SOURCE Ithra Dubai