Очередное знаковое событие для Ithra Dubai: подъем конструкции The Link в ее проектное положение на высоте 100 метров над уровнем земли

Сейчас первая секция конструкции The Link уже находится в своем проектном положении. После подъема второй секции весом 900 тонн, запланированного на октябрь, конструкция The Link достигнет своей проектной длины 226 метров и возглавит список инженерных чудес, установив новый мировой рекорд как самое длинное пролетное сооружение в мире.

Генеральный директор компании Ithra Dubai г-н Иссам Галадари (Issam Galadari) заявил следующее: «Легендарный комплекс One Za'abeel компании Ithra Dubai и ее легендарная конструкция The Link являются современными шедеврами архитектуры и дизайна, которые добавляют известность городу в рамках программы Dubai's Vision. Безграничная изобретательность, проявленная в этом проекте, привлечет гостей со всего мира, предлагая им лучшие условия для бизнеса и отдыха. Комплекс One Za'abeel вскоре присоединится к списку чудес Дубая».

Внутри галереи The Link, с которой открываются потрясающие панорамные виды Дубая, туристов и местных жителей ожидает непревзойденный выбор изысканных ресторанов, роскошных представительских и развлекательных заведений, а также смотровая площадка, тренажерный зал, спа, бассейн, банкетный зал и терраса на крыше.

Удостоенный множества наград многофункциональный комплекс, строительство которого должно завершиться в конце 2021 года, представляет собой авангардизм Дубая, передающий истинный дух этого города.

Данный объект включает в себя офисные помещения премиум-класса, 263 элитных жилых помещения, торговую площадку, 497 роскошных гостиничных номеров и обслуживаемых апартаментов, а также первый в мире курорт городского формата One & Only. Кроме того, в соответствии с программой UAE Vision 2021 и ее целями в области устойчивого развития объект должен получить сертификат Gold LEED.

Благодаря надземной конструкции, соединяющей его со Всемирным торговым центром Дубая, легендарный комплекс One Za'abeel является своеобразными воротами в финансовый район Дубая DIFC.

