Ithra Dubai franchit une nouvelle étape importante en élevant The Link à sa position définitive à 100 mètres au-dessus du sol

Le maître promoteur immobilier a effectué pendant 12 jours l'un des plus gros travaux de levage de la région, élevant un poids total d'environ 8 500 tonnes. Plus de 110 vérins spéciaux et vérins à traction de câbles résistants ont été utilisés dans le cadre de l'opération, ce qui a exigé l'effort commun d'une équipe d'experts mondiaux dans les domaines de la construction, de l'ingénierie et de la passation de marchés.

La première partie de The Link a désormais atteint sa position définitive. Le levage de la deuxième partie du pont, pesant 900 tonnes, devrait avoir lieu au mois d'octobre, ce qui complétera la structure de The Link qui atteindra sa longueur finale de 226 mètres. La structure sera en tête de liste des merveilles d'ingénierie et sera en passe de battre le record du plus long bâtiment en porte-à-faux au monde.

M. Issam Galadari, directeur général d'Ithra Dubai, a déclaré : « Les emblématiques One Za'abeel et The Link d'Ithra Dubai sont des merveilles modernes d'ingénierie et de conception, ainsi qu'un hommage à la vision et à la grandeur de Dubaï. L'ingéniosité sans borne dont témoigne ce projet attirera des visiteurs du monde entier en leur offrant le meilleur en affaires et en loisirs. One Za'abeel figurera bientôt dans la liste des merveilles attribuables à Dubaï. »

En plus d'une vue de Dubaï à 360 degrés, The Link offrira aux touristes et aux résidents une sélection inégalée de restaurants gastronomiques, d'hôtellerie de luxe et de lieux de divertissement, mais aussi une terrasse d'observation, une salle de sport, un spa, une piscine, une salle de réception et une terrasse sur le toit.

Ce projet d'urbanisation diversifiée récompensée plusieurs fois, qui devrait s'achever à la fin de l'année 2021, incarne l'avant-gardisme de Dubaï, en modelant ses offres sur la ville elle-même.

Le projet comprend des espaces de bureaux prestigieux, 263 unités résidentielles haut de gamme, un centre commercial, 497 chambres d'hôtel de grand luxe et appartements aménagés ainsi que le premier complexe hôtelier One & Only au monde. Le promoteur immobilier veut obtenir la certification LEED Or pour ce projet, ce qui concorde avec la vision 2021 et les objectifs en matière de développement durable des Émirats arabes unis.

L'emblématique One Za'abeel est la porte d'entrée au centre financier international de Dubaï, et offre une liaison aérienne avec le centre d'affaires international de la Ville.

Vidéo – https://mma.prnewswire.com/media/1247256/Ithra_Dubai_The_Link.mp4

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1247243/Ithra_Dubai_Logo.jpg

Renseignements :

Yara Bou Hadir

+971 5 03 18 83 09

[email protected]

www.onezaabeel.com

