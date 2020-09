Ithra Dubai marca otro hito con The Link ya en su posición final a 100 metros de altura

The Link se convertirá en un destino turístico, pues encabeza la lista de deseos de viajeros exigentes de todo el mundo

DUBAI, UAE, 3 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- En un evento muy esperado, Ithra Dubai, que pertenece completamente a Investment Corporation of Dubai, logró un nuevo hito con el alzamiento de la primera sección de 192 metros de longitud de The Link, que ahora conecta las dos torres del icónico One Za'abeel a 100 metros de altura.