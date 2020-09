A Ithra Dubai coloca outro marco com o The Link que agora está na sua posição final a 100 metros acima do nível do solo

A primeira parte do The Link está agora na sua posição final. O segundo içamento de 900 toneladas, previsto para outubro, completará a estrutura do The Link para atingir o comprimento final de 226 metros e que vai liderar a lista das maravilhas da engenharia e quebrar o recorde internacional de edifício em balanço mais longo do mundo.

O Sr. Issam Galadari, Diretor e CEO da Ithra Dubai, disse: "Os icônicos One Za'abeel e o The Link da Ithra Dubai são maravilhas da engenharia e do design moderno, um tributo ao Manifesto de Dubai e à grandeza da cidade. A engenhosidade sem limites exibida neste projeto atrairá visitantes de todo o mundo, oferecendo o melhor em negócios e lazer. O One Za'abeel em breve entrará na lista das maravilhas atribuídas a Dubai."

Com uma vista espetacular de 360 graus de Dubai, o The Link oferecerá aos turistas e residentes uma seleção incomparável de restaurantes finos, hotelaria de luxo e entretenimento, e contará com plataforma de observação, academia, spa, piscina, salão de festas e um terraço na cobertura.

O empreendimento, destinado para vários usos, vencedor de muitos prêmios e com previsão de ser concluído no final de 2021, incorpora o vanguardismo de Dubai - a própria cidade é a fonte de inspiração dos produtos oferecidos.

O projeto inclui excelente espaço para escritórios, 263 unidades residenciais de luxo, plataforma para lojas, 497 quartos de hotel extremamente luxuosos, apartamentos com serviços de hotelaria e o primeiro resort urbano One&Only do mundo. Ele também almeja obter a certificação Gold LEED, em linha com a declaração UAE Vision 2021 e os objetivos de desenvolvimento sustentável.

O icônico One Za'abeel é a porta de entrada do distrito financeiro de Dubai, o DIFC, com uma ligação aérea para o Dubai World Trade Center.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1247256/Ithra_Dubai_The_Link.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1247243/Ithra_Dubai_Logo.jpg

Contato:

Yara Bou Hadir

+971503188309

[email protected]

www.onezaabeel.com

FONTE Ithra Dubai

Related Links

https://www.ithradubai.com



SOURCE Ithra Dubai