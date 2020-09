Ithra Dubai marca otro hito al colocar a The Link en su posición definitiva 100 metros sobre el suelo

DUBÁI, EAU, 3 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- En un evento muy esperado, Ithra Dubai, propiedad exclusiva de Investment Corporation of Dubai, logró un nuevo hito al levantar la primera sección de 192 metros de largo de The Link, que ahora conecta las dos torres del emblemático One Za'abeel 100 metros por encima del suelo.