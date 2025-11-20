PioCreat демонстрирует решения для 3D-печати полного спектра на выставке Formnext 2025

Информация предоставлена

PioCreat 3D

20 нояб, 2025, 19:46 GMT

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 20 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания PioCreat с успехом приняла участие в выставке Formnext 2025, проходившей с 18 по 21 ноября 2025 года в выставочном центре Messe Frankfurt Exhibition Centre, демонстрируя свои комплексные решения для 3D-печати для стоматологических, медицинских, промышленных и потребительских рынков. Экспозицию компании можно было найти на стенде 12.1-C02. Целью выставки было привлечение глобальных партнеров, ускорение сотрудничества с промышленными компаниями и демонстрация последних достижений в области цифрового производства.

Continue Reading
PioCreat booth
PioCreat booth
Medical 3D Printer and G5 Ultra
Medical 3D Printer and G5 Ultra

Обладая мощными возможностями в области исследований и разработок и глубоким опытом в области прецизионного производства, PioCreat создала полную экосистему 3D-печати, объединяющую оборудование, программное обеспечение, материалы и автоматизированные производственные решения. Центральным элементом стенда была демонстрация этой экосистемы с четырьмя основными линейками продуктов.

Основные продукты

1. Стоматологическая 3D-печать

Портфолио стоматологических решений PioCreat улучшает эффективность работы в стоматологическом кабинете, обеспечивая при этом надежные результаты на уровне лаборатории. В этой категории PioNext Mini представляет последние достижения компании:

PioNext Mini является эффективным и портативным ультракомпактным принтером в формате чемоданчика, который упрощает рабочие процессы в кабинете стоматолога. Его система с двумя резервуарами с полимером включает в себя ACF Fast Vat, способный печатать коронки за 10 минут, а также HDF Clear Vat для получения результатов без необходимости полировки и с высокой прозрачностью. Быстрая смена материала и модернизированный LCD-экран еще больше повышают скорость, четкость и долгосрочную стабильность.

Вместе эти решения помогают клиницистам и стоматологическим лабораториям значительно ускорить процесс лечения.

2. Медицинские решения для ортопедии и протезирования

MS01 SE  иIPX2 продемонстрировали оптимизированные цифровые рабочие процессы для ортопедии, протезирования и печати стелек, повышая клиническую эффективность и позволяя создавать удобные индивидуальные изделия для конкретного пациента.

MS01 SE: Разработанный для печати цельных корсетов при сколиозе, протезных гильз и голеностопных ортезов, он имеет высокотемпературное сопло на 400° C, высоту изделия 650 мм и совместимость с биосовместимыми материалами, что обеспечивает прочность, комфорт и клиническую надежность. Кроме того, сертификаты биосовместимости принтера обеспечивают безопасное и безвредное для кожи использование. Примечательно, что принтер может обеспечить быстроту изготовления, обычно от четырех до семи часов на ортез, что делает его практичным инструментом для клиник с большой проходимостью, ориентированных на индивидуальное лечение пациентов.

IPX2: Специально разработанный для производства стелек на заказ, этот принтер оснащен специализированным TPU-экструдером для более плавной экструзии и имеет конструкцию с двумя станциями, которая печатает пару стелек для взрослых примерно за один час без ущерба для точности.

3. Промышленная 3D-печать

Для промышленного использования при необходимости высокоскоростного, концентрированного и экономичного производства PioCreat предоставляет технологии печати на гранулах следующего поколения. Среди них G5 Ultra служит в качестве основного решения:

G5 Ultra поддерживает высокоскоростную высокотемпературную печать с использованием термопластичных гранул. Он обеспечивает экономичную и устойчивую альтернативу традиционной пластмассовой нити, предлагая как производительность, так и гибкость при выборе материала для промышленных пользователей.

4. 3D-печать для любителей и новичков

PioCreat представляет HALOT-X1 Combo, 16K полимерный 3D-принтер, предназначенный как для любителей, так и для профессионалов. Полностью откалиброванный и не требующий выравнивания, он готов к печати прямо при извлечении из упаковки. Его система движения сверху вниз обеспечивает плотность слоев и улучшает качество модели. Быстросъемная рабочая поверхность позволяет легко удалять готовые изделия, делая высококачественную полимерную печать доступной и приятной.

Главное о выставке

Основные моменты выставки включали живые демонстрации, практические зоны взаимодействия и витрины с полным рабочим процессом — от цифрового дизайна и подготовки материалов до печати и отделки в режиме реального времени. Посетители испытали на практике точность, эффективность и надежность решений PioCreat, получив четкое представление о том, как передовые аддитивные технологии могут трансформировать эффективность производства и качество продукции.

PioCreat приглашает глобальных дистрибьюторов, профессиональных пользователей и отраслевых партнеров посетить стенд 12.1-C02, запланировать демонстрации продуктов и изучить возможности сотрудничества для совместного формирования будущего интеллектуального производства.

О компании PioCreat 3D

Компания PioCreat 3D, основанная в 2015 году в Шэньчжэне, является одним из мировых пионеров в области технологий 3D-печати, специализируясь на исследованиях, разработке и производстве передовых 3D-принтеров, программного обеспечения и материалов. Компания предоставляет решения для 3D-печати как для любителей, так и для профессионалов, расширяя возможности для криэйтеров и промышленности по всему миру.

Для получения дополнительной информации о PioCreat посетите наш официальный сайт или подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, X, YouTube и Linkedin.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2827402/PioCreat_booth_PioNext_Mini_HALOT_X1.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2827403/Medical_3D_Printer_G5_Ultra.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2625023/Logo.jpg 

Другие материалы из этого источника

PioCreat Showcases Full-Spectrum 3D Printing Solutions at Formnext 2025

PioCreat Showcases Full-Spectrum 3D Printing Solutions at Formnext 2025

PioCreat successfully exhibited at Formnext 2025, held from November 18–21, 2025 at the Messe Frankfurt Exhibition Centre, showcasing its...
PioCreat представляет на выставке «Дентал-Экспо Москва 2025» стоматологический 3D-принтер PioNext Mini

PioCreat представляет на выставке «Дентал-Экспо Москва 2025» стоматологический 3D-принтер PioNext Mini

С 22 по 25 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась выставка «Дентал-Экспо Москва 2025» (DENTAL EXPO), в которой приняли участие ведущие...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Peripherals

Peripherals

Peripherals

Peripherals

Peripherals

Peripherals

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Выпуски новостей схожей тематики