PioCreat демонстрирует решения для 3D-печати полного спектра на выставке Formnext 2025

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 20 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания PioCreat с успехом приняла участие в выставке Formnext 2025, проходившей с 18 по 21 ноября 2025 года в выставочном центре Messe Frankfurt Exhibition Centre, демонстрируя свои комплексные решения для 3D-печати для стоматологических, медицинских, промышленных и потребительских рынков. Экспозицию компании можно было найти на стенде 12.1-C02. Целью выставки было привлечение глобальных партнеров, ускорение сотрудничества с промышленными компаниями и демонстрация последних достижений в области цифрового производства.

PioCreat booth Medical 3D Printer and G5 Ultra

Обладая мощными возможностями в области исследований и разработок и глубоким опытом в области прецизионного производства, PioCreat создала полную экосистему 3D-печати, объединяющую оборудование, программное обеспечение, материалы и автоматизированные производственные решения. Центральным элементом стенда была демонстрация этой экосистемы с четырьмя основными линейками продуктов.

Основные продукты

1. Стоматологическая 3D-печать

Портфолио стоматологических решений PioCreat улучшает эффективность работы в стоматологическом кабинете, обеспечивая при этом надежные результаты на уровне лаборатории. В этой категории PioNext Mini представляет последние достижения компании:

PioNext Mini является эффективным и портативным ультракомпактным принтером в формате чемоданчика, который упрощает рабочие процессы в кабинете стоматолога. Его система с двумя резервуарами с полимером включает в себя ACF Fast Vat, способный печатать коронки за 10 минут, а также HDF Clear Vat для получения результатов без необходимости полировки и с высокой прозрачностью. Быстрая смена материала и модернизированный LCD-экран еще больше повышают скорость, четкость и долгосрочную стабильность.

Вместе эти решения помогают клиницистам и стоматологическим лабораториям значительно ускорить процесс лечения.

2. Медицинские решения для ортопедии и протезирования

MS01 SE иIPX2 продемонстрировали оптимизированные цифровые рабочие процессы для ортопедии, протезирования и печати стелек, повышая клиническую эффективность и позволяя создавать удобные индивидуальные изделия для конкретного пациента.

MS01 SE: Разработанный для печати цельных корсетов при сколиозе, протезных гильз и голеностопных ортезов, он имеет высокотемпературное сопло на 400° C, высоту изделия 650 мм и совместимость с биосовместимыми материалами, что обеспечивает прочность, комфорт и клиническую надежность. Кроме того, сертификаты биосовместимости принтера обеспечивают безопасное и безвредное для кожи использование. Примечательно, что принтер может обеспечить быстроту изготовления, обычно от четырех до семи часов на ортез, что делает его практичным инструментом для клиник с большой проходимостью, ориентированных на индивидуальное лечение пациентов.

IPX2: Специально разработанный для производства стелек на заказ, этот принтер оснащен специализированным TPU-экструдером для более плавной экструзии и имеет конструкцию с двумя станциями, которая печатает пару стелек для взрослых примерно за один час без ущерба для точности.

3. Промышленная 3D-печать

Для промышленного использования при необходимости высокоскоростного, концентрированного и экономичного производства PioCreat предоставляет технологии печати на гранулах следующего поколения. Среди них G5 Ultra служит в качестве основного решения:

G5 Ultra поддерживает высокоскоростную высокотемпературную печать с использованием термопластичных гранул. Он обеспечивает экономичную и устойчивую альтернативу традиционной пластмассовой нити, предлагая как производительность, так и гибкость при выборе материала для промышленных пользователей.

4. 3D-печать для любителей и новичков

PioCreat представляет HALOT-X1 Combo, 16K полимерный 3D-принтер, предназначенный как для любителей, так и для профессионалов. Полностью откалиброванный и не требующий выравнивания, он готов к печати прямо при извлечении из упаковки. Его система движения сверху вниз обеспечивает плотность слоев и улучшает качество модели. Быстросъемная рабочая поверхность позволяет легко удалять готовые изделия, делая высококачественную полимерную печать доступной и приятной.

Главное о выставке

Основные моменты выставки включали живые демонстрации, практические зоны взаимодействия и витрины с полным рабочим процессом — от цифрового дизайна и подготовки материалов до печати и отделки в режиме реального времени. Посетители испытали на практике точность, эффективность и надежность решений PioCreat, получив четкое представление о том, как передовые аддитивные технологии могут трансформировать эффективность производства и качество продукции.

PioCreat приглашает глобальных дистрибьюторов, профессиональных пользователей и отраслевых партнеров посетить стенд 12.1-C02, запланировать демонстрации продуктов и изучить возможности сотрудничества для совместного формирования будущего интеллектуального производства.

О компании PioCreat 3D

Компания PioCreat 3D, основанная в 2015 году в Шэньчжэне, является одним из мировых пионеров в области технологий 3D-печати, специализируясь на исследованиях, разработке и производстве передовых 3D-принтеров, программного обеспечения и материалов. Компания предоставляет решения для 3D-печати как для любителей, так и для профессионалов, расширяя возможности для криэйтеров и промышленности по всему миру.

