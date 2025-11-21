PioCreat expose sa gamme complète de solutions d'impression en 3D au salon Formnext 2025

SHENZHEN, Chine, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- PioCreat présente avec succès au salon Formnext 2025, qui se tient du 18 au 21 novembre 2025 au centre d'exposition de Francfort, l'ensemble de ses solutions d'impression en 3D destinées aux marchés dentaire, médical, industriel et grand public. Installée sur le stand 12.1-C02, l'entreprise a pour objectif de nouer des partenariats mondiaux, de développer la collaboration industrielle et de mettre en avant ses dernières avancées en matière de fabrication numérique.

PioCreat booth Medical 3D Printer and G5 Ultra

Forte de solides capacités de R & D et de compétences approfondies en fabrication de précision, la société PioCreat a construit un écosystème complet d'impression en 3D intégrant matériel, logiciels, matériaux et solutions de production automatisées. Le cœur du stand propose une démonstration de cet écosystème, reposant sur quatre lignes de produits clés :

Produits phares

1. Impression en 3D pour le secteur dentaire

La gamme de produits destinés au marché dentaire de PioCreat renforce l'efficacité au plus près du patient, tout en assurant des résultats fiables, de qualité laboratoire. Dans cette catégorie, l'imprimante PioNext Mini illustre les dernières avancées de l'entreprise :

La PioNext Mini est conçue pour l'efficacité et la portabilité ; cette imprimante ultracompacte, de type valise, rationalise les flux de travail au fauteuil. Son système à double réservoir de résine comprend une cuve rapide ACF capable d'imprimer des couronnes en 10 minutes, et une cuve claire HDF pour des résultats à haute transparence sans polissage. Le changement rapide de matériau et l'écran LCD modernisé améliorent encore la rapidité, la transparence et la stabilité à long terme.

Ensemble, ces solutions aident les cliniciens et les laboratoires dentaires à réduire considérablement les délais de traitement.

2. Solutions d'orthopédie et de prothèses médicales

Les imprimantes MS01 SE et IPX2 présentent des flux de travail numériques rationalisés pour les orthèses, les prothèses et les semelles, en améliorant l'efficacité clinique pour permettre la création d'appareils confortables, spécifiques à chaque patient.

MS01 SE : Conçue pour les corsets de scoliose, les emboîtures de prothèses et les orthèses plantaires, elle est équipée d'une buse haute température à 400 °C, affiche une hauteur de construction de 650 mm et prend en charge les matériaux biocompatibles. Elle est donc solide, commode et cliniquement fiable. Les certifications de biocompatibilité de l'imprimante garantissent en outre sécurité et respect de la peau. Fait remarquable, l'imprimante est capable de produire une orthèse rapidement, en général en quatre à sept heures, ce qui en fait un outil pratique pour les cliniques très actives qui se concentrent sur les soins personnalisés.

IPX2 : Adaptée à la production de semelles intérieures sur mesure, elle s'appuie sur une extrudeuse TPU spécialisée pour obtenir une extrusion plus douce, ainsi que sur une conception à deux stations qui imprime une paire de semelles intérieures pour adultes en environ une heure, sans compromis sur la précision.

3. Impression en 3D pour l'industrie

Pour les utilisateurs industriels qui exigent une production à grande vitesse, à haute résistance et rentable, PioCreat propose des technologies d'impression à base de granulés de nouvelle génération. Parmi celles-ci, l'imprimante G5 Ultra représente la solution de base :

La G5 Ultra imprime à grande vitesse et à haute température avec des granulés thermoplastiques. Solution économique et durable pour remplacer les filaments traditionnels, elle offre aux industriels à la fois performance et souplesse d'utilisation des matériaux.

4. Impression en 3D grand public et d'entrée de gamme

PioCreat présente la HALOT-X1 Combo, une imprimante en 3D à résine 16K pensée pour les amateurs comme pour les professionnels. Entièrement calibrée, elle ne nécessite aucun nivellement et peut imprimer dès la sortie de l'emballage. Son système de mouvement descendant garantit des couches cohérentes et améliore la qualité du modèle. Sa plaque de construction à dégagement rapide permet de retirer facilement les impressions. L'impression de qualité en résine devient ainsi accessible et agréable.

Pleins feux sur l'exposition

Les démonstrations en direct, les zones d'interaction pratique et les présentations de flux de travail complets, depuis la conception numérique et la préparation des matériaux jusqu'à l'impression et la finition en temps réel, sont les points forts de l'exposition. Les visiteurs peuvent découvrir la précision, l'efficacité et la fiabilité des solutions proposées par PioCreat afin de mieux comprendre comment la technologie additive avancée peut transformer l'efficacité de la production et la qualité des produits.

PioCreat invite les distributeurs mondiaux, les utilisateurs professionnels et les partenaires industriels à visiter le stand 12.1-C02, à réserver des démonstrations de produits et à étudier des possibilités de coopération pour façonner ensemble l'avenir de la fabrication intelligente.

À propos de PioCreat 3D

Fondée en 2015 à Shenzhen, la société PioCreat 3D est une pionnière mondiale de la technologie d'impression en 3D, spécialisée dans la recherche sur les imprimantes en 3D, les logiciels et les matériaux de pointe, leur développement et leur production. Elle s'attache à fournir des solutions d'impression en 3D de qualité professionnelle et grand public afin de donner plus de moyens aux créateurs et aux industries du monde entier.

