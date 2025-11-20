PioCreat, Formnext 2025'te Tam Spektrumlu 3D Baskı Çözümlerini Tanıtıyor

SHENZHEN, Çin, 20 Kasım 2025 /PRNewswire/ -- PioCreat , 18-21 Kasım 2025 tarihleri arasında Messe Frankfurt Fuar Merkezi'nde düzenlenen Formnext 2025 fuarına katılarak, dental, medikal, endüstriyel ve tüketici pazarlarına yönelik kapsamlı 3D baskı çözümlerini başarıyla sergiledi. Stand 12.1-C02'de yer alan şirket, küresel ortakların ilgisini çekmeyi, sektörel işbirliğini hızlandırmayı ve dijital üretim alanındaki en son gelişmelerini öne çıkarmayı amaçlıyor.

PioCreat booth Medical 3D Printer and G5 Ultra

Güçlü Ar-Ge yetenekleri ve hassas üretim alanındaki derin uzmanlığıyla PioCreat, donanım, yazılım, malzeme ve otomatik üretim çözümlerini entegre eden eksiksiz bir 3D baskı ekosistemi oluşturmuştur. Standın merkezinde, bu ekosistemin dört temel ürün grubunu içeren bir gösterimi yer aldı:

Temel Ürün Özellikleri

1. Dental 3D Baskı

PioCreat'in dental portföyü, laboratuvar kalitesinde güvenilir sonuçlar sağlarken, muayenehane verimliliğini artırır. Bu kategoride, PioNext Mini şirketin en son gelişmelerini temsil etmektedir:

PioNext Mini verimlilik ve taşınabilirlik için tasarlanmıştır; bu ultra kompakt, bavul tarzı yazıcı, koltuk başı iş akışlarını kolaylaştırır. Çift reçine tankı sistemi, 10 dakikada kron basabilen ACF Fast Vat ve parlatma gerektirmeyen, yüksek şeffaflıkta sonuçlar sağlayan HDF Clear Vat'ı içerir. Hızlı malzeme değiştirme ve yükseltilmiş LCD ekran, hızı, netliği ve uzun vadeli kararlılığı daha da artırır.

Bu çözümler bir araya geldiğinde, klinisyenlerin ve diş laboratuvarlarının tedavi süresini önemli ölçüde kısaltmasına yardımcı olur.

2. Medikal O&P Çözümleri

MS01 SE veIPX2 ortez, protez ve tabanlık için klinik verimliliği artıran ve hastaya özel, konforlu cihazların üretilmesini sağlayan, modern dijital iş akışlarını sergiledi.

MS01 SE: Tek parça skolyoz korseleri, protez soketleri ve ayak ortezleri için tasarlanan bu ürün, 400°C yüksek sıcaklık nozulu, 650 mm yapı yüksekliği ve biyouyumlu malzemelerle uyumluluk özelliklerine sahiptir ve dayanıklılık, konfor ve klinik güvenilirlik sunar. Ayrıca, yazıcının biyouyumluluk sertifikaları güvenli ve cilt dostu kullanım sağlar. Dikkat çekici bir şekilde, yazıcı ortez başına tipik olarak dört ila yedi saat arasında hızlı üretim sürelerine ulaşabilir ve bu da onu hastaya özel bakıma odaklanan yoğun klinikler için pratik bir araç haline getirir.

IPX2: Özel iç taban üretimi için özel olarak tasarlanan bu ürün daha düzgün ekstrüzyon için özel bir TPU ekstrüder ve hassasiyetten ödün vermeden bir çift yetişkin iç tabanı yaklaşık bir saatte basan bir çift istasyonlu tasarım kullanır.

3. Endüstriyel 3D Baskı

Yüksek hızlı, yüksek mukavemetli ve uygun maliyetli üretime ihtiyaç duyan endüstriyel kullanıcılar için PioCreat, yeni nesil pelet tabanlı baskı teknolojileri sunmaktadır. Bunlar arasında G5 Ultra temel bir çözüm olarak hizmet vermektedir:

G5 Ultra, termoplastik peletlerle yüksek hızlı, yüksek sıcaklıkta baskıyı destekler. Geleneksel filamente ekonomik ve sürdürülebilir bir alternatif sunarak, endüstriyel kullanıcılar için hem performans hem de malzeme esnekliği sağlar.

4. Tüketici ve Giriş Seviyesi 3D Baskı

PioCreat, hem meraklı acemiler hem de profesyoneller için tasarlanmış 16K reçineli bir 3D yazıcı olan HALOT-X1 Combo'yu tanıttı. Tamamen kalibre edilmiş ve seviyelendirme gerektirmeyen bu ürün, kutudan çıktığı anda baskıya hazırdır. Yukarıdan aşağıya hareket sistemi tutarlı katmanlar sağlar ve model kalitesini artırır. Hızlı çıkarılabilen yapı plakası, baskıların kolayca çıkarılmasına olanak tanıyarak yüksek kaliteli reçine baskıyı erişilebilir ve keyifli hale getirir.

Fuarın Öne Çıkanları

Fuarın öne çıkan özellikleri arasında canlı gösterimler, uygulamalı etkileşim alanları ve dijital tasarım ve malzeme hazırlığından gerçek zamanlı baskı ve son işleme kadar tam iş akışı vitrinleri yer aldı. Ziyaretçiler, PioCreat'in çözümlerinin hassasiyetini, verimliliğini ve güvenilirliğini deneyimleyerek, gelişmiş katkı teknolojisinin üretim verimliliğini ve ürün kalitesini nasıl dönüştürebileceğini net bir şekilde anladılar.

PioCreat, küresel distribütörleri, profesyonel kullanıcıları ve sektör ortaklarını 12.1-C02 numaralı standı ziyaret etmeye, ürün tanıtımları planlamaya ve akıllı üretimin geleceğini birlikte şekillendirmek için işbirliği fırsatlarını keşfetmeye davet ediyor.

PioCreat Hakkında 3D

2015 yılında Shenzhen'de kurulan PioCreat 3D, 3D baskı teknolojisinde dünya çapında bir öncü olup, en son teknolojiye sahip 3D yazıcılar, yazılımlar ve malzemelerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Dünya çapında yaratıcıları ve endüstrileri güçlendirmek için hem tüketici hem de profesyonel düzeyde 3D baskı çözümleri sunmaya adanmıştır.

PioCreat hakkında daha fazla bilgi için lütfen resmi web sitemizi ziyaret edin veya bizi Facebook, Instagram, X, YouTube ve Linkedin adreslerinden takip edin.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2827402/PioCreat_booth_PioNext_Mini_HALOT_X1.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2827403/Medical_3D_Printer_G5_Ultra.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2625023/Logo.jpg