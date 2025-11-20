PioCreat präsentiert auf der Formnext 2025 das gesamte Spektrum an 3D-Drucklösungen

SHENZHEN, China, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- PioCreat stellte erfolgreich auf der Formnext 2025 aus, die vom 18. bis 31. November 2025 im Congress Center Messe Frankfurt stattfand, und präsentierte seine umfassenden 3D-Drucklösungen für den Dental-, Medizin-, Industrie- und Verbrauchermarkt. An , Stand 12.1-C02 wollte das Unternehmen globale Partner ansprechen, die Zusammenarbeit mit der Industrie beschleunigen sowie seine neuesten Fortschritte in der digitalen Fertigung vorstellen.

PioCreat booth Medical 3D Printer and G5 Ultra

Mit starken F&E-Kapazitäten sowie fundiertem Fachwissen im Bereich der Präzisionsfertigung hat PioCreat ein komplettes 3D-Druck-Ökosystem aufgebaut, das Hardware, Software, Materialien und automatisierte Produktionslösungen integriert. Im Mittelpunkt des Stands präsentierte PioCreat eine Vorführung dieses Ökosystems mit vier wichtigen Produktlinien:

Wichtige Produkt-Highlights

1. Dentaleer 3D-Druck

Das Dentalportfolio von PioCreat verbessert die Effizienz am Behandlungsplatz und gewährleistet gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse in Laborqualität. In dieser Kategorie stellt PioNext Mini die neueste Entwicklung des Unternehmens dar:

PioNext Mini ist auf Effizienz und Tragbarkeit ausgelegt; dieser ultrakompakte Drucker im Kofferformat optimiert die Arbeitsabläufe am Behandlungsplatz. Das Dual-Resin-Tank-System umfasst einen ACF Fast Vat, der Kronen in 10 Minuten drucken kann, und einen HDF Clear Vat für polierfreie, hochtransparente Ergebnisse. Schnelle Materialwechsel sowie ein verbesserter LCD-Bildschirm sorgen für noch mehr Geschwindigkeit, Klarheit und langfristige Stabilität.

Gemeinsam helfen diese Lösungen Zahnärzten und Dentallaboren, die Behandlungszeiten erheblich zu verkürzen.

2. Medizinische O&P-Lösungen

MS01 SE undIPX2 präsentierten optimierte digitale Arbeitsabläufe für Orthesen, Prothesen sowie Einlagen, welche die klinische Effizienz steigern und die Erstellung patientenindividueller, komfortabler Produkte ermöglichen.

MS01 SE: Das Gerät wurde für einteilige Skoliose-Orthesen, Prothesenschäfte sowie Fußorthesen entwickelt und verfügt über eine 400 °C Hochtemperaturdüse, 650 mm Bauhöhe und Kompatibilität mit biokompatiblen Materialien – für Stärke, Komfort und klinische Zuverlässigkeit. Darüber hinaus gewährleisten die Biokompatibilitätszertifikate des Druckers eine sichere sowie hautfreundliche Anwendung. Bemerkenswerterweise kann der Drucker schnelle Produktionszeiten erreichen, in der Regel zwischen vier und sieben Stunden pro Orthese, was ihn zu einem praktischen Hilfsmittel für vielbeschäftigte Kliniken macht, die sich auf die patientenspezifische Versorgung konzentrieren.

IPX2: Speziell für die Herstellung individueller Einlagen entwickelt, nutzt das System einen speziellen TPU-Extruder für eine gleichmäßigere Extrusion sowie ein Zwei-Stationen-Design, das ein Paar Einlagen für Erwachsene in etwa einer Stunde druckt, ohne die Präzision zu beeinträchtigen.

3. Industrieller 3D-Druck

Für industrielle Anwender, die eine schnelle, hochrobuste und kosteneffiziente Produktion benötigen, bietet PioCreat Drucktechnologien der nächsten Generation auf Granulatbasis. Unter diesen ist G5 Ultra eine zentrale Lösung:

G5 Ultra unterstützt den Hochgeschwindigkeits- und Hochtemperaturdruck mit thermoplastischem Granulat. G5 Ultra ist eine wirtschaftliche und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Filamenten und bietet industriellen Anwendern sowohl Leistung als auch Materialflexibilität.

4. 3D-Druck für Verbraucher und Einsteiger

PioCreat stellt den HALOT-X1 Combo vor, einen 16K-Harz-3D-Drucker, der sowohl für Hobbyanwender als auch für Profis entwickelt wurde. Vollständig kalibriert und ohne Nivellierung ist er sofort nach dem Auspacken druckbereit. Das Top-Down-Bewegungssystem gewährleistet konsistente Schichten und verbessert die Modellqualität. Die schnell abnehmbare Bauplatte ermöglicht ein einfaches Entfernen der Drucke und macht den hochwertigen Harzdruck zugänglich und angenehm.

Im Fokus der Ausstellung

Zu den Höhepunkten der Ausstellung gehörten Live-Vorführungen, praktische Interaktionsbereiche sowie komplette Arbeitsablaufpräsentationen – vom digitalen Design und der Materialvorbereitung bis hin zum Druck und der Endverarbeitung in Echtzeit. Besucher konnten sich von der Präzision, Effizienz sowie der Zuverlässigkeit der Lösungen von PioCreat überzeugen und bekamen ein klares Bild davon, wie fortschrittliche Additivtechnologie sowohl Produktionseffizienz als auch Produktqualität verändern kann.

PioCreat lädt globale Händler, professionelle Anwender und Industriepartner ein, einen Besuch am Stand 12.1-C02 zu unternehmen, Produktdemonstrationen zu vereinbaren und Kooperationsmöglichkeiten zu erkunden, um die Zukunft der intelligenten Fertigung gemeinsam zu gestalten.

Informationen zu PioCreat 3D

PioCreat 3D wurde 2015 in Shenzhen gegründet und ist ein globaler Pionier im Bereich der 3D-Drucktechnologie, der sich auf die Forschung, Entwicklung und Produktion von hochmodernen 3D-Druckern, Software sowie Materialien spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet 3D-Drucklösungen für Verbraucher und professionelle Anwender, um Kreative und Unternehmen weltweit zu unterstützen.

Für weitere Informationen zu PioCreat besuchen Sie bitte unsere offizielle Website oder folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, X, YouTube und Linkedin.

