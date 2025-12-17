Vantage проводит знаменательный гала-ужин для Азиатско-Тихоокеанского региона во Вьетнаме, отмечая региональное превосходство и смелый взгляд в 2026 год

ПОРТ-ВИЛА, Вануату, 17 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Vantage с гордостью провела гала-ужин для Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC Gala Dinner 2025), что стало знаменательным моментом — впервые знаковое ежегодное торжество было проведено во Вьетнаме. Мероприятие собрало сотни выдающихся партнеров, представляющих брокеров, VIP-клиентов и лидеров отрасли со всего региона, проведя незабываемый вечер, который продемонстрировал амбиции, инновации и нарастающий импульс Vantage в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Гала-концерт открылся элегантным приветствием — гостей встречали захватывающие световые инсталляции и первоклассные условия для общения. Когда участники вошли в бальный зал, динамичное вступительное выступление и теплое обращение ведущего мероприятия задали тон вечера, посвященного совершенству и перспективному видению. В специальном видео с бизнес-обзором прошедшего года и прогнозом на 2026 год была подчеркнута сильная траектория роста Vantage и подтверждена приверженность компании углублению инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вечер плавно перешел к церемониальным тостам и ужину, за которым последовала серия хореографических представлений, в которых сочеталось искусство, свет и музыка. Первое выступление, Luminous Fusion Symphony, пленило зрителей энергичной игрой света и звука, символизируя основные столпы Vantage — скорость, точность и изысканность. Позднее вечером постановка «Наследие процветания», напоминающая о слиянии культур, отдала должное культурному многообразию региона и преданности Vantage формированию возможностей для процветающей финансовой экосистемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Одним из определяющих моментов гала-концерта стало награждение выдающихся партнеров со всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Награды вручались на протяжении всего вечера, чтобы отметить исключительный вклад участников, включая номинации «Партнер года», «Лучший поставщик обучения», «Самый быстрорастущий партнер», «Лучшее развитие экспертов-консультантов», «Лучшее влияние» и «Превосходство в скорости». Вручение каждой награды было встречено восторженными аплодисментами, отражающими общую гордость и дух товарищества в сообществе партнеров Vantage. Победители также с удовольствием участвовали в специальном фотографировании на фоне почета, запечатлевая свои достижения в памятной обстановке премиум-класса.

Демонстрируя сильные ценности компании, выходящие за рамки бизнеса, компания Vantage также поделилась своими результатами в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности, отметив инициативы, которые положительно повлияли на местные сообщества по всему региону. Этот сегмент мероприятия подчеркнул убежденность Vantage в том, что устойчивый рост должен сочетаться со значимым вкладом.

Волнение и предвкушение наполняли зал весь вечер, особенно во время трех раундов счастливых розыгрышей, когда гости праздновали объявление выигравших третий, второй и первый призы. Дух праздника продолжился специальным заключительным видеопоказом с вдохновляющим взглядом в 2026 год, подготавливающим почву для года инноваций, роста и единства.

Гала-концерт завершился на яркой высокой ноте, когда DJ Mie вышел на сцену, превратив площадку в энергичную вечеринку афтепати. Гости танцевали, общались и праздновали до позднего вечера, завершив мероприятие с той же энергией и волнением, которые задали тон вечера с самого начала.

Гала-ужин Vantage APAC 2025 стал определяющей вехой в региональном развитии компании. Мероприятие не только отметило ее растущее влияние в финансовом секторе, но и стало отражением углубляющейся приверженности Vantage Азиатско-Тихоокеанскому региону. Вступая в 2026 год с обновленной целью, компания отмечает этим событием начало новой захватывающей главы для Vantage и ее партнеров по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.

О компании Vantage

Vantage Markets (или Vantage) — это мультиактивный брокер, предлагающий клиентам доступ к быстрому и мощному сервису для торговли контрактами на разницу цен (CFD-инструментами), включая Forex, сырьевые товары, индексы, акции, ETF и облигации.

Обладая более чем 15-летним опытом работы на рынке, Vantage выходит за рамки роли брокера, предоставляя трейдерам надежную торговую платформу, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга и дружественный пользователю торговый интерфейс, который обеспечивает доступ клиентов к торговле.

