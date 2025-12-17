Vantage Tutup "APAC Gala Dinner" di Vietnam, Rayakan Keunggulan di Pasar Regional dan Visi Besar untuk 2026

Ajang ini dibuka dengan rangkaian penyambutan yang elegan. Para tamu disambut instalasi cahaya menarik dan sesi networking premium. Saat memasuki aula pertemuan, sebuah penampilan pembuka dan sambutan hangat dari pembawa acara (MC) mengawali malam yang didedikasikan untuk keunggulan dan visi masa depan tersebut. Sebuah video bertajuk Business Recap & Outlook 2026 menyoroti pertumbuhan Vantage sekaligus menegaskan komitmen Vantage yang terus meningkatkan investasi di Asia Pasifik.

Acara kemudian berlanjut dengan sesi bersulang (toast) dan jamuan makan malam, diikuti rangkaian pertunjukan koreografi yang memadukan seni, cahaya, dan musik. Penampilan pertama, Luminous Fusion Symphony, memukau para tamu melalui perpaduan energi cahaya dan suara, melambangkan pilar-pilar utama Vantage: kecepatan, presisi, dan kecanggihan. Lalu, pertunjukan Heritage of Prosperity—sebuah karya yang menggabungkan elemen budaya ekspresif—mengangkat tema kemajemukan di Asia Pasifik dan komitmen Vantage dalam menciptakan peluang bagi ekosistem keuangan yang berkelanjutan di Asia Pasifik.

Salah satu sesi utama dalam malam tersebut adalah penyerahan penghargaan kepada para mitra berprestasi di Asia Pasifik. Penghargaan tersebut mengapresiasi kontribusi luar biasa dari sejumlah mitra, termasuk Partner of the Year, Best Education Provider, Fastest Growing Partner, Best EA Development Award, Best Influencing Award, dan Speed-win Excellence Award. Setiap pengumuman pemenang disambut dengan tepuk tangan meriah, mencerminkan rasa bangga dan kebersamaan dalam komunitas mitra Vantage. Para pemenang juga mendapatkan sesi foto khusus di Honor Backdrop sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian mereka.

Mencerminkan nilai-nilai yang melampaui dunia bisnis, Vantage juga memaparkan hasil program CSR dan kegiatan amal, menyoroti inisiatif yang memberikan dampak positif bagi komunitas lokal di berbagai negara. Segmen acara ini menegaskan keyakinan Vantage bahwa pertumbuhan berkelanjutan harus sejalan dengan kontribusi yang bermakna.

Antusiasme dan kegembiraan terasa sepanjang malam, terutama saat tiga sesi undian berhadiah yang mengumumkan pemenang hadiah ketiga, kedua, dan pertama. Semangat perayaan berlanjut melalui Closing Video tentang inspirasi menuju 2026, sekaligus membuka babak baru yang dipenuhi inovasi, pertumbuhan, dan kebersamaan.

Acara ditutup dengan penuh semangat ketika DJ Mie tampil di panggung, mengubah lokasi menjadi pesta penutup yang energik. Para tamu menari, berinteraksi, dan merayakan hingga larut malam, menutup acara dengan antusiasme yang sama seperti sejak awal.

Ajang "APAC Gala Dinner Vantage 2025" menjadi momen penting dalam kiprah regional Vantage. Ajang ini tidak hanya menegaskan pengaruh Vantage yang terus meningkat di sektor keuangan, namun juga mencerminkan komitmen Vantage yang semakin kuat terhadap kawasan Asia Pasifik. Memasuki tahun 2026 dengan semangat baru, ajang ini mengawali sebuah babak menarik bagi Vantage dan para mitranya di seluruh Asia-Pasifik.

Vantage Markets (atau Vantage) adalah broker multiaset CFD yang menawarkan akses layanan canggih dan cepat untuk melakukan trading produk Contracts for Difference (CFD), termasuk Valas, Komoditas, Indeks, Saham, ETF, dan Obligasi.

Berpengalaman lebih dari 15 tahun, peran Vantage lebih dari sekadar broker. Vantage menyediakan platform trading aset yang andal, serta memberikan berbagai peluang bagi klien.

