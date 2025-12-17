Vantage於越南成功舉辦里程碑式亞太區慶祝晚宴

晚宴隨後流暢過渡至祝酒儀式與晚餐環節，緊接著是一系列融合了藝術、燈光與音樂的編排表演。首場表演《Luminous Fusion Symphony》（流光交響曲）以光影與聲音的活力交織令觀眾著迷，象徵著Vantage的核心支柱：速度、精準與精密。稍晚時分，一場引人共鳴的文化融合表演《Heritage of Prosperity》（繁盛華章），向該地區的多樣性致敬，也彰顯了Vantage致力於為亞太地區蓬勃發展的金融生態系統塑造機遇的決心。

晚宴的一大亮點是對亞太地區傑出合作夥伴的表彰。整個晚上，頒發了多個獎項以慶祝傑出貢獻，包括年度最佳合作夥伴獎(Partner of the Year)、最佳教育提供商獎(Best Education Provider)、增長最快合作夥伴獎(Fastest Growing Partner)、最佳EA開發獎(Best EA Development Award)、最佳影響力獎(Best Influencing Award)以及速勝卓越大獎(Speed-win Excellence Award)。每個頒獎環節都伴隨著熱烈的掌聲，反映了Vantage合作夥伴社區內共同的自豪感與情誼。獲獎者還在榮譽背景牆前留下了專屬的紀念影像，在高端而難忘的場景中記錄下他們的成就。

為展示超越商業的堅實價值觀，Vantage亦分享了其企業社會責任與慈善成果，重點介紹了對亞太區各地社區產生積極影響的各項舉措。這一環節強調了Vantage的信念，即可持續增長必須與有意義的貢獻並行。

整個晚上，現場氣氛熱烈，尤其是在三輪幸運抽獎環節，嘉賓們為三等獎、二等獎、一等獎得主的揭曉歡呼慶祝。慶祝活動在一段特別的閉幕視頻中繼續，該視頻以鼓舞人心的方式展望了2026年，為新一年定下了創新、增長、團結的基調。

隨著DJ Mie登台，晚宴在熱烈的氣氛中達到高潮，場地瞬間變成了一場活力四射的餘興派對。賓客們盡情舞蹈、交流，一直慶祝到深夜，以和開場同樣充沛的能量與激情為活動畫上圓滿句號。

2025年Vantage亞太區慶祝晚宴是該公司區域發展歷程中的一個決定性里程碑。此次活動不僅彰顯了其在金融領域日益增長的影響力，也反映了Vantage對亞太地區日益深化的承諾。隨著公司以嶄新的目標步入2026年，此次活動標誌著Vantage及其亞太區合作夥伴激動人心的新篇章已然開啟。

關於Vantage

Vantage Markets（又稱「Vantage」）是一家多元資產差價合約經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券差價合約交易服務。

憑借超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易平台、屢獲殊榮的移動交易應用以及用戶友好的交易體驗，使客戶能夠隨時把握交易機會。

交易有道，智贏未來，一切盡在@vantage

風險提示：差價合約屬於複雜金融工具，由於槓桿作用，存在迅速導致資金損失的高風險。交易前請確保您瞭解其中的風險。

免責聲明：本文僅供信息參考之用，不構成財務建議，也不構成對任何金融產品或服務的買賣要約或招攬。本文內容不適用於任何其分發或使用會違反當地法律或法規的司法管轄區的居民。建議讀者在做出任何投資或金融決策前，尋求獨立專業建議。您依據文中信息所做的任何決策均由您自行承擔風險。

