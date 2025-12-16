क्षेत्रीय उत्कृष्टता और 2026 के लिए एक साहसिक परिकल्पना का समारोह मनाते हुए, Vantage ने वियतनाम में एक ऐतिहासिक APAC Gala Dinner का समापन किया

पोर्ट विला, वानुअतु, दिसंबर 16, 2025 /PRNewswire/ -- पहली बार वियतनाम में उपलब्धि का एक क्षण चिन्हित करने के लिए वार्षिक समारोह के आयोजन से Vantage ने गर्व से अपने एक APAC Gala Dinner 2025 का समापन किया है। Vantage की एशिया-प्रशांत क्षेत्र में महत्वाकांक्षा, नवाचार और तीव्र गति का प्रदर्शन करने वाली एक अविस्मरणीय शाम को प्रायोजित करते हुए इस इवेंट में पूरे क्षेत्र से सैकड़ों प्रतिष्ठित साझेदार, IBs, VIP ग्राहक और उद्योग जगत के अग्रणी एकत्रित हुए थे।

Vantage Celebrating Regional Excellence and a Bold Vision for 2026 Vantage APAC Gala Concluded on a Vibrant high as DJ Mie took the Stage

समारोह का शुभारंभ एक भव्य स्वागत यात्रा के साथ हुआ, जहां अथितियों का स्वागत आकर्षक प्रकाश व्यवस्था और एक प्रीमियम नेटवर्किंग अनुभव के साथ किया गया था। अथितिगणों के बॉलरूम में प्रवेश करते ही, एक शानदार उद्घाटन प्रदर्शन और इवेंट के संचालक द्वारा दिए गए हार्दिक संबोधन ने उत्कृष्टता और दूरदर्शी सोच को समर्पित एक रात के लिए माहौल तैयार कर दिया। एक विशेष Business Recap & 2026 Outlook Video ने Vantage की मजबूत विकास गति को उजागर किया और APAC क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

शाम का इवेंट सुचारू रूप से एक औपचारिक टोस्ट और रात्रिभोज में परिवर्तित हुआ, जिसके बाद कला, प्रकाश और संगीत के मिश्रण से सजी कोरियोग्राफ की गई प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई। Vantage की गति, सटीकता और विशेषज्ञता के मूल स्तंभों के प्रतीक, पहले प्रदर्शन, Luminous Fusion Symphony, ने प्रकाश और ध्वनि के ऊर्जावान अंतर्संबंध से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। बाद में शाम को, Heritage of Prosperity नामक एक भावपूर्ण सांस्कृतिक मिश्रण प्रस्तुति ने क्षेत्र की विविधता और APAC में एक समृद्ध वित्तीय इकोसिस्टम के लिए अवसर तैयार करने के प्रति Vantage के समर्पण के लिए धन्यवाद किया।

इस भव्य समारोह की प्रमुख विशेषताओं में से एक एशिया-प्रशांत क्षेत्र के उत्कृष्ट भागीदारों को सम्मानित करना था। पूरी शाम असाधारण योगदानों को सम्मानित करने के लिए Partner of the Year, Best Education Provider, Fastest Growing Partner, Best EA Development Award, Best Influencing Award,और Speed-win Excellence Award सहित अन्य पुरस्कार प्रदान किए गए थे। Vantage के साझेदार समुदाय के भीतर साझा गौरव और सौहार्द को दर्शाते हुए प्रत्येक प्रस्तुति को जोरदार तालियों से सराहा गया था। उनकी उपलब्धियों को एक प्रीमियम, यादगार माहौल में कैप्चर करते हुए, विजेताओं को Honor Backdrop में विशेष फ़ोटो खिंचवाने के अवसर भी मिले।

पूरे क्षेत्र में स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली पहलों पर प्रकाश डालते हुए, कंपनी के बिज़नेस के अतिरिक्त मजबूत मूल्यों को प्रदर्शित करने के साथ-साथ Vantage ने अपने CSR और Charity Results को भी साझा किया। इस खंड ने Vantage के इस विश्वास को रेखांकित किया कि सतत विकास को सार्थक योगदान के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

पूरी रात कमरे में उत्साह और उत्सुकता का माहौल छाया रहा, विशेषत: लकी ड्रॉ के तीनों दौरों के दौरान, जहां अथितियों ने तीसरे, दूसरे और पहले पुरस्कार विजेताओं की घोषणा का उत्सव मनाया। 2026 के लिए एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते और नवाचार, विकास तथा एकता से परिभाषित एक वर्ष के लिए मंच तैयार करते हुए समारोह के माहौल में एक विशेष Closing Video चलता रहा था।

DJ Mie के मंच पर आने और पूरे स्थल को एक ऊर्जावान आफ्टर-पार्टी में बदलने के साथ ही इस भव्य समारोह का शानदार समापन हुआ। देर शाम तक अथितिगण नाचते-गाते, एक-दूसरे से बातचीत करते और समारोह मनाते रहे, और इवेंट का समापन रात की शुरुआत को परिभाषित करने वाली ऊर्जा और उत्साह के साथ हुआ था।

Vantage APAC Gala Dinner 2025 कंपनी की क्षेत्रीय यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस आयोजन ने वित्तीय क्षेत्र में Vantage के बढ़ते प्रभाव को सम्मानित करने के साथ-साथ APAC क्षेत्र के प्रति इसकी गहरी प्रतिबद्धता को भी दर्शाया है। 2026 में नए उद्देश्य के साथ कदम रखते हुए, यह आयोजन Vantage और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उसके भागीदारों के लिए एक रोमांचक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है।

