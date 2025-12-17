밴티지, 아시아 태평양에서 거둔 성과와 대담한 2026년 비전을 기리는 기념비적인 베트남 갈라 디너 행사 종료

포트빌라, 바누아투 2025년 12월 16일 /PRNewswire/ -- 밴티지(Vantage)가 아시아 태평양 2025년 갈라 디너(APAC Gala Dinner 2025)를 성황리에 마쳤다. 이 상징적인 연례 기념행사가 베트남에서 처음으로 열렸다는 점에서 특히 의미심장하다. 수백 명에 달하는 아시아 태평양 지역 각지의 저명한 파트너, 고객 모집 대행인, VIP 고객, 업계 수장이 밴티지의 야망과 혁신, 그리고 아시아 태평양 지역에서의 성장세를 엿볼 수 있는 이날의 뜻깊은 저녁 행사에 참석했다.

우아한 환영식으로 시작된 갈라 디너 행사에 참석한 귀빈들은 몰입감 넘치는 조명과 최고의 인맥 형성 기회를 즐겼다. 밴티지의 우수한 성과와 미래 비전을 기리는 자리에 걸맞게, 참석자들이 연회장에 들어서자 활기찬 오프닝 공연과 진행자의 환영사가 디너 행사의 분위기를 뜨겁게 달구었다. 특별 제작된 '사업 성과 요약 및 2026년 전망 영상(Business Recap & 2026 Outlook Video)'에서는 밴티지의 탄탄한 성장세와 아시아 태평양 지역에 대한 확고한 투자 확대 의지를 엿볼 수 있었다.

Vantage Celebrating Regional Excellence and a Bold Vision for 2026 (PRNewsfoto/Vantage) Vantage APAC Gala Concluded on a Vibrant high as DJ Mie took the Stage (PRNewsfoto/Vantage)

저녁 행사는 공식 건배와 만찬으로 자연스럽게 이어진 데 이어, 예술과 빛, 음악이 조화를 이룬 일련의 안무 공연이 펼쳐졌다. 밴티지의 핵심 가치관인 속도, 정밀함, 세련미를 상징적으로 보여주면서 첫 무대를 장식한 루미너스 퓨전 심포니(Luminous Fusion Symphony)는 조명과 음향의 역동적인 조화로 관객의 이목을 사로잡았다. 이후 저녁 시간에는 아시아 태평양의 다채로움과 이 지역 금융 생태계 발전을 위한 밴티지의 헌신을 기리는 '번영의 전통(Heritage of Prosperity)'이라는 시사적인 문화 융합 공연이 펼쳐졌다.

이번 갈라 디너의 백미로는 아시아 태평양 지역 우수 파트너 시상식이 손꼽힌다. 올해의 파트너(Partner of the Year), 최우수 교육 제공업체(Best Education Provider), 최고 성장 파트너(Fastest Growing Partner), 최우수 EA 개발상(Best EA Development Award), 최우수 영향력 상(Best Influencing Award), 스피드윈 우수상(Speed-win Excellence Award)을 비롯해 여러 부문에서 크게 공헌한 파트너를 선정하는 시상식이 저녁 내내 이어졌다. 마치 밴티지 파트너들 사이에 형성된 자부심과 끈끈한 동료애를 과시라도 하듯, 수상자를 발표할 때마다 열렬한 박수가 쏟아졌다. 수상자들은 '영예의 포토존(Honor Backdrop)' 앞에서 기념 촬영을 진행하여 이날의 위업을 품격 있는, 잊지 못할 추억으로 남겼다.

밴티지는 사업적 성과 외에 자사의 확고한 가치관을 입증하고자 지역 사회에 긍정적인 영향을 미친 프로젝트를 중심으로 CSR 및 자선 활동 성과를 공개했다. 이 시간에는 지속 가능한 성장에 반드시 의미 있는 사회 공헌을 병행해야 한다는 밴티지의 신념이 여실히 드러났다.

밤새도록 흥분과 기대감이 행사장을 가득 채웠는데, 특히 세 차례의 행운권 추첨 시간에 귀빈들은 3등, 2등, 1등 당첨자 발표에 환호하며 즐거워했다. 축하의 분위기는 특별 제작된 폐막 영상이 상영될 때까지 이어졌다. 이 영상은 2026년을 향한 고무적인 전망을 제시하고 혁신과 성장, 단결로 특징지어질 한 해를 예고했다.

DJ 미(DJ Mie)가 마지막으로 무대에 오르자, 행사장이 순식간에 활기찬 쫑파티 현장으로 바뀔 정도로 갈라 디너의 분위기가 최고조로 치달았다. 참석자들은 밤늦게까지 춤추고 교류하며 축하 분위기를 만끽했다. 처음부터 행사장을 가득 채웠던 활기와 흥분이 끝까지 좀처럼 사그라지지 않았다.

아시아 태평양 2025년 갈라 디너 행사는 밴티지의 아시아 태평양 지역 활동에서 의미심장한 이정표로 남을 것이다. 이번 행사는 금융 분야에서 높아지는 밴티지의 위상을 자축할 뿐만 아니라, 아시아 태평양 지역에 대한 이 회사의 굳건한 투자 의지를 방증하는 자리였다. 밴티지가 목표를 재정비한 채 2026년을 기다리는 가운데, 이번 행사는 밴티지와 아시아 태평양 파트너들에게 새로운 시작을 알리는 중요한 신호탄이 될 전망이다.

