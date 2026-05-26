AGIBOT giới thiệu robot hình người tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc gia số GSMA Hà Nội 2026

HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 26 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- AGIBOT, công ty robot AI hàng đầu thế giới, thông báo tham gia Hội nghị thượng đỉnh quốc gia số GSMA Hà Nội 2026, hội nghị hàng đầu của các nhà lãnh đạo ngành, nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách định hình tương lai kỹ thuật số của Việt Nam. Sự hiện diện của AGIBOT tại hội nghị thượng đỉnh thể hiện một bước quan trọng trong chiến lược mở rộng tại Việt Nam và thị trường Châu Á Thái Bình Dương rộng lớn hơn.

Việt Nam đang ưu tiên trí tuệ nhân tạo là động lực chính của nền kinh tế số, dự kiến sẽ chiếm tỷ trọng đáng kể trong GDP vào năm 2030. Các sản phẩm và giải pháp của AGIBOT là lựa chọn lý tưởng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số bằng cách giải quyết các nhu cầu quan trọng trong các lĩnh vực chính. Các lĩnh vực này bao gồm bốc dỡ trên dây chuyền sản xuất và bốc xếp vật liệu công nghiệp trong sản xuất; phân loại trong lĩnh vực hậu cần, hướng dẫn tham quan, hỗ trợ mua sắm và tìm đường trong lĩnh vực bán lẻ và khách sạn; giáo dục và nghiên cứu; tuần tra và kiểm tra an ninh; và vệ sinh công nghiệp và thương mại. Các lĩnh vực này đại diện cho các kịch bản thương mại và giải pháp nâng cao năng suất mà robot AGIBOT cung cấp.

"Chúng tôi đang giới thiệu các giải pháp nâng cao năng suất bằng AI hiện thân tiên tiến cho Việt Nam", Abel Deng, Chủ tịch khu vực Trung Đông và Châu Á Thái Bình Dương tại AGIBOT cho biết. "Khi Việt Nam tăng tốc chuyển đổi thành nền kinh tế số hàng đầu, AI hiện thân đại diện cho một tầng mới quan trọng — biến trí thông minh kỹ thuật số thành năng suất vật lý trong thế giới thực. Tầm nhìn của chúng tôi là mở ra một kỷ nguyên mới về năng suất, nơi robot tích hợp liền mạch vào các nhà máy, không gian thương mại và cuộc sống thường nhật, tăng cường năng lực của con người và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. "

Bên cạnh các hoạt động tại hội nghị thượng đỉnh, AGIBOT đang tích cực xây dựng một hệ sinh thái địa phương gồm các đối tác và dịch vụ giá trị gia tăng để hỗ trợ các ngành của Việt Nam đào tạo, bảo trì và đổi mới liên tục. Bằng cách kết hợp công nghệ robot tiên tiến với sự hợp tác sâu rộng tại địa phương, AGIBOT cam kết trở thành đối tác tin cậy dài hạn trong hành trình đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế.

Giới thiệu về AGIBOT

AGIBOT là công ty mô hình nền tảng AI hiện thân, tập trung phát triển cả tầng trí tuệ và các thực thể robot tương ứng cần thiết để đưa trí tuệ tổng quát vào thế giới thực. Kiến trúc "Ba trí tuệ trong một" của AGIBOT tích hợp Trí tuệ di chuyển, Trí tuệ tương tác và Trí tuệ thao tác vào một hệ thống hiện thân thống nhất. Danh mục sản phẩm của công ty trải rộng từ robot hình người, robot bốn chân, hệ thống thao tác khéo léo và các giải pháp vệ sinh thương mại. Vào tháng 3 năm 2026, AGIBOT thông báo đã xuất xưởng robot thứ 10.000.

