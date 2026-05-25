AHA Connection Day: Socialite Hospitality Night kết nối cộng đồng ngành khách sạn và du lịch Úc - Việt tại Nha Trang

NHA TRANG, Việt Nam, ngày 25 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Được tổ chức bởi Australian Hospitality Alumni Network in Vietnam (AHA Vietnam), sự kiện AHA Connection Day 2026 - Socialite Hospitality Night vừa diễn ra tại voco™ Scenia Bay Nha Trang by IHG, đánh dấu lần đầu tiên chuỗi sự kiện kết nối này được tổ chức tại Nha Trang. Chương trình quy tụ các chuyên gia và đối tác trong lĩnh vực khách sạn, du lịch, hàng không, giáo dục và sự kiện cho một buổi tối gặp gỡ, kết nối và trao đổi bên bờ biển.

Được thành lập vào năm 2014, AHA Vietnam là cộng đồng chuyên môn dành cho các cựu sinh viên ngành khách sạn được đào tạo theo nền giáo dục Úc cùng các chuyên gia đang làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực khách sạn và các ngành liên quan. Thông qua các hoạt động kết nối, chia sẻ kiến thức và gắn kết với doanh nghiệp trong ngành, tổ chức tiếp tục mở rộng vai trò cầu nối giữa cựu sinh viên, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên môn Úc - Việt.

Chương trình mang đến không gian gặp gỡ cởi mở để các khách mời kết nối lại với cộng đồng ngành, trao đổi góc nhìn và mở rộng các mối quan hệ chuyên môn đa lĩnh vực. Xuyên suốt sự kiện là những cuộc trò chuyện xoay quanh trải nghiệm khách sạn, phát triển điểm đến, đổi mới dịch vụ và các cơ hội mới trong bối cảnh ngành du lịch và khách sạn Việt Nam đang không ngừng thay đổi.

Ông Justin Malcolm, Tổng Quản lý voco™ Scenia Bay Nha Trang by IHG, chia sẻ: "Với vai trò là một Tổng Quản lý người Úc đang làm việc tại Việt Nam, tôi rất tự hào khi có cơ hội đồng hành cùng các dự án như AHA Connection Day nhằm thúc đẩy sự kết nối và phát triển của cộng đồng khách sạn Úc - Việt. Đây cũng là dịp để chúng tôi chào đón cộng đồng ngành đến với voco™ Scenia Bay Nha Trang by IHG, một trong những điểm đến khách sạn quốc tế mới tại Nha Trang. Đồng thời, với vai trò là thành viên Ban Điều Hành của Phòng Thương mại Úc tại Việt Nam, tôi tin rằng Nha Trang vẫn còn rất nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển trở thành trung tâm năng động về thương mại, du lịch và khách sạn của khu vực."

Chia sẻ về định hướng của chương trình, chị Camellia Dinh, Nhà sáng lập AHA Vietnam và Nhà sáng lập & CEO của The Brand Promise, cho biết:

"AHA Connection Day trước hết là về sự kết nối. Thông qua mỗi điểm đến mà chương trình đi qua, chúng tôi mong muốn những người từng học tập, sinh sống hoặc làm việc tại Úc trong ngành khách sạn có cơ hội gặp lại nhau, chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm của mình, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai."

Chương trình có sự đồng hành của các đối tác trong lĩnh vực khách sạn và dịch vụ bao gồm KORAÏ The Ocean Beer, Red Apron Fine Wines & Spirits, Bittersweet Chocolatier và Hotelier Vietnam, góp phần tạo nên trải nghiệm kết nối và giao lưu cho khách tham dự.

Sự kiện tại Nha Trang tiếp tục đánh dấu một cột mốc mới tại Việt Nam trong hành trình mở rộng cộng đồng của AHA Vietnam, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của một mạng lưới ngành khách sạn ngày càng gắn kết và bền chặt hơn.

