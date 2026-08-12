AsiaPay hợp tác với McDonald's Việt Nam ra mắt giải pháp thanh toán kỹ thuật số liền mạch, nâng cao trải nghiệm giao dịch cho khách hàng tại Việt Nam

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 12 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- AsiaPay, nhà cung cấp giải pháp công nghệ và dịch vụ thanh toán kỹ thuật số hàng đầu tại châu Á, hôm nay công bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với McDonald's Việt Nam để triển khai giải pháp thanh toán trực tuyến tích hợp mới tại Việt Nam. Quan hệ hợp tác này nhằm mang lại trải nghiệm giao dịch nhanh chóng hơn, bảo mật hơn và liền mạch hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.

Giải pháp mới cho phép thanh toán an toàn và liền mạch trong ứng dụng di động của McDonald's Việt Nam cho Đặt hàng & Thanh toán di động (MOP) và Kênh dịch vụ McDelivery (MDSC), hỗ trợ Visa, Mastercard, American Express (Amex), JCB, Apple Pay, ZaloPay, ShopeePay và VNPay (VietQR) với công nghệ mã hóa tiên tiến. Bằng cách kết hợp các mạng lưới thanh toán hàng đầu trong nước và quốc tế với các phương thức thanh toán kỹ thuật số được ưa chuộng tại Việt Nam, quan hệ hợp tác này mang lại khả năng thanh toán linh hoạt hơn, thanh toán nhanh hơn và tiện lợi hơn cho khách hàng của McDonald's Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi số của công ty.

Ngoài việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, nền tảng thanh toán hợp nhất của AsiaPay còn đơn giản hóa các hoạt động thanh toán thông qua xử lý giao dịch tự động, đối soát, báo cáo và quyết toán tích hợp cho nhiều cửa hàng, đồng thời cung cấp thông tin chuyên sâu dựa trên phân tích để nâng cao hiệu quả kinh doanh và sự tương tác của khách hàng.

Những lợi ích chính của chương trình hợp tác

Các lựa chọn thanh toán nâng cao, hỗ trợ thẻ, ví điện tử, thanh toán QR và các phương thức thanh toán kỹ thuật số phổ biến khác.

Thanh toán nhanh hơn và liền mạch hơn cho khách hàng đặt hàng qua ứng dụng McDonald's và nền tảng McDelivery.

Bảo mật cấp doanh nghiệp với khả năng xử lý thanh toán tiên tiến, token hóa và chống gian lận.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua đối soát, báo cáo và thanh toán tự động.

Thông tin chi tiết hữu ích về doanh nghiệp thông qua phân tích thanh toán, giúp tối ưu hóa tương tác khách hàng và hiệu quả kinh doanh.

Ông Joseph Chan, Giám đốc điều hành của AsiaPay, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với McDonald's Việt Nam để mang chuyên môn thanh toán đã được chứng minh trong khu vực và nền tảng công nghệ an toàn của AsiaPay đến với kinh tế số đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Cùng nhau, chúng tôi hướng đến mục tiêu mang đến cho khách hàng của McDonald's nhiều lựa chọn hơn khi thanh toán, nâng cao trải nghiệm khách hàng số mà McDonald's mang đến cho khách hàng trên khắp Việt Nam."

McDonald's luôn cam kết ưu tiên sự tiện lợi và đổi mới sáng tạo làm trọng tâm trong chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng. Việc hợp tác với AsiaPay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của thương hiệu. Trong thời gian tới, dù khách hàng đặt món tại quầy, tại các ki-ốt tự phục vụ hay thông qua các nền tảng giao hàng thì đều sẽ được hưởng lợi từ quy trình thanh toán nhanh hơn, an toàn hơn và tiện lợi.

Liên minh chiến lược này không chỉ củng cố hạ tầng thanh toán số của McDonald's mà còn khẳng định vị thế tiên phong về công nghệ của AsiaPay trong đổi mới thanh toán trực tuyến. Hệ thống thanh toán tiên tiến của AsiaPay giúp hợp lý hóa quy trình báo cáo và thanh toán, nâng cao hiệu quả hoạt động. Bằng cách sử dụng khả năng phân tích dữ liệu lớn tích hợp sẵn của AsiaPay, McDonald's sẽ có được những thông tin vô giá về xu hướng và sở thích mua hàng của người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp xây dựng các chiến lược tiếp thị nhắm mục tiêu hiệu quả hơn và cải tiến sản phẩm đáp ứng kịp thời như cầu của khách hàng. Hai bên sẽ tiếp tục cùng nhau thiết lập tiêu chuẩn mới về trải nghiệm thanh toán và sự xuất sắc vận hành trong ngành dịch vụ ăn uống đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.

Giới thiệu về AsiaPay

Được thành lập vào năm 2000, AsiaPay là nhà cung cấp giải pháp công nghệ và dịch vụ thanh toán kỹ thuật số hàng đầu, nỗ lực mang đến các giải pháp và dịch vụ xử lý thanh toán điện tử tiên tiến, an toàn, tích hợp và tiết kiệm chi phí cho các ngân hàng, tập đoàn và các nền tảng thương mại điện tử trên toàn cầu, bao gồm các loại thẻ tín dụng quốc tế, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước, ngân hàng trực tuyến, ví điện tử và thanh toán bằng mã QR, cũng như thu tiền mặt.

Có trụ sở chính tại Hồng Kông, AsiaPay cũng cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về giải pháp thanh toán điện tử và dịch vụ hỗ trợ chất lượng tại địa phương thông qua 17 văn phòng trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm Australia, Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia, Trung Quốc đại lục, khu vực Đài Loan, Việt Nam, Indonesia, Campuchia và Ấn Độ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.asiapay.com.

Giới thiệu về McDonald's Việt Nam

McDonald's là nhà bán lẻ dịch vụ ăn uống toàn cầu hàng đầu thế giới với hơn 45.000 cơ sở tại hơn 100 quốc gia.

Kể từ khi mở nhà hàng đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014, McDonald's Việt Nam đã mở rộng đến 49 nhà hàng tại các thành phố lớn, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Lâm Đồng, Biên Hòa, Hải Phòng và Phú Quốc. McDonald's Việt Nam phục vụ các món đặc trưng được yêu thích trên toàn cầu như Big Mac, World Famous Fries và gà rán, đồng thời cũng cung cấp các món ăn được ưa chuộng lấy cảm hứng từ địa phương, bao gồm cà phê sữa đá Việt Nam và các món ăn khác phù hợp với thị hiếu địa phương. Công ty tiếp tục cam kết mang đến trải nghiệm ăn uống xuất sắc và đã giành được sự tin tưởng của khách hàng thông qua việc luôn tập trung vào chất lượng, an toàn thực phẩm, sự tiện lợi và sự hài lòng của khách hàng. Xem thêm thông tin tại https://mcdonalds.vn/gioi-thieu-mcdonalds

SOURCE AsiaPay