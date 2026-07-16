Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Công Bố Thông Điệp Tháng 7 từ Chủ Tịch: "ETH là liều thuốc cho 'Thung Lũng Kỳ Lạ của Sự Giàu Có'"

Bitmine sở hữu 4,8% tổng nguồn cung ETH tương đương 120,7 triệu

Bitmine đã đạt được 96% chặng đường hướng tới mục tiêu "Alchemy of 5%" (Chiến lược giả kim 5%) chỉ trong vòng 12 tháng

Bitmine đã được thêm vào chỉ số Russell 1000 Công Ty Đại Chúng Lớn Nhất Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 6 năm 2026

Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A của Bitmine đang được giao dịch trên NYSE với mã BMNP

Bitmine hiện vẫn được hỗ trợ bởi một nhóm các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu như Cathie Wood của ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital và nhà đầu tư cá nhân Thomas "Tom" Lee nhằm giúp Bitmine đạt mục tiêu sở hữu 5% ETH

NORWALK, Conn., ngày 16 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: (BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" hoặc "Công Ty"), một doanh nghiệp hoạt động trong mạng lưới Bitcoin và Ethereum với định hướng tập trung tích lũy tiền mã hóa để đầu tư dài hạn, hôm nay công bố Thông Điệp Tháng 7 từ Chủ Tịch với tiêu đề "ETH là liều thuốc cho 'Thung Lũng Kỳ Lạ của Sự Giàu Có'."

The Uncanny Valley The "Uncanny Valley of Wealth"

Thông điệp này từ Chủ Tịch giải thích niềm tin của công ty rằng Ethereum là một lớp kết nối quan trọng nhằm bảo vệ con người trước các hệ lụy gián tiếp từ năng lực ngày càng cao của AI và tầm ảnh hưởng kinh tế ngày càng lớn từ đó:

"Thung Lũng Kỳ Lạ của Sự Giàu Có" là khái niệm cho rằng con người cuối cùng sẽ cảm thấy bất an trước sức mạnh kinh tế và xã hội ngày một lớn của một nền kinh tế được thúc đẩy mạnh mẽ bởi AI tác nhân và sắp tới là sự tương tác giữa máy móc với máy móc.





Đây là một biến thể từ khái niệm của Masahiro Mori, nhà nghiên cứu robot người Nhật Bản đã xuất bản bài luận "Thung Lũng Kỳ Lạ" vào năm 1970. Giả thuyết của ông mô tả cảm giác bất an thường xuất hiện khi con người đối mặt với một thực thể trông gần giống con người.





Thị trường tiền mã hóa phải đối mặt với nhiều lực cản vĩ mô trong năm 2026, bao gồm việc thị trường trái phiếu phản ánh trước sự thay đổi chính sách theo hướng "diều hâu" của các ngân hàng trung ương toàn cầu, tiến độ chậm chạp của Đạo Luật Clarity, sự bứt phá của nhóm cổ phiếu AI (tạo tâm lý FOMO - sợ bỏ lỡ cơ hội) và hiệu suất kém của nhóm ngành tài chính. Trong chặng đường còn lại của năm 2026, chúng tôi tin rằng nhiều lực cản này có thể chuyển hóa thành động lực thúc đẩy.





Trong khi nhiều người chỉ đơn thuần quy kết điều này là do "mùa đông tiền mã hóa", năm 2026 lại chứng kiến nhiều tiến bộ tích cực về mặt nền tảng, bao gồm việc nhiều ngân hàng công bố mã hóa tài sản và sự ra mắt của các giải pháp Ethereum Layer 2 (L2) mới, như Robinhood Chain. Điều này trái ngược với các giai đoạn mùa đông tiền mã hóa năm 2018 và 2022, vốn bị bủa vây bởi các lực cản pháp lý và sự sụp đổ của hàng loạt tổ chức tài sản kỹ thuật số.





Chủ Tịch tin rằng Ethereum có vị thế lớn để hưởng lợi từ hai động lực tăng trưởng theo cấp số nhân: Phố Wall đang xây dựng hệ thống cơ sở trên blockchain và sự phát triển của AI tác nhân (như đã thảo luận ở trên).





Chủ Tịch cũng thảo luận về cách Bitmine đang định vị chiến lược để nắm bắt những động lực quan trọng của chu kỳ tăng trưởng tiếp theo, thông qua việc hỗ trợ các đối tác cơ sở hạ tầng chủ chốt và củng cố hệ sinh thái Ethereum.

Xem thông điệp của Chủ Tịch tại đây:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Xem bài thuyết trình về Kết Quả Kinh Doanh Cả Năm Tài Chính 2025 và bài thuyết trình của công ty tại đây: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Giới Thiệu về Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) là một doanh nghiệp khai thác Bitcoin với các cơ sở vận hành tại Hoa Kỳ. Công ty đang triển khai nguồn vốn thặng dư với mục tiêu trở thành đơn vị quản lý Kho Tiền Ethereum hàng đầu thế giới, chuyên về triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số tiên tiến cho các nhà đầu tư tổ chức và các thành phần kinh tế trên thị trường đại chúng. Dựa trên triết lý "The Alchemy of 5%" (Chiến Lược Giả Kim 5%), Công Ty cam kết sử dụng ETH làm tài sản dự trữ chính, tận dụng các hoạt động ở cấp độ giao thức gốc như staking và các cơ chế tài chính phi tập trung. Công Ty đã ra mắt MAVAN (Made-in America VAlidator Network) — một hạ tầng staking chuyên biệt dành cho tài sản của Bitmine vào năm 2026.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy theo dõi trên X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa một số tuyên bố là một phần của "tuyên bố mang tính dự báo" theo nghĩa được quy định trong Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995. Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này không hoàn toàn mang tính lịch sử mà là những tuyên bố mang tính dự báo, ẩn chứa rủi ro và bất định. Có thể nhận biết các tuyên bố mang tính dự báo này thông qua các thuật ngữ như "kỳ vọng", "dự đoán", "được dự đoán", "chủ định", "tin tưởng", "mong đợi", "ước tính" và những cách diễn đạt tương tự. Cụ thể, tài liệu này bao hàm các tuyên bố mang tính dự báo liên quan đến: (i) các mục tiêu của Công Ty liên quan đến việc tích lũy ETH, bao gồm "Chiến Lược Giả Kim 5%" và kỳ vọng rằng Bitmine sẽ đạt được mục tiêu này vào một thời điểm nào đó trong năm 2026; (ii) niềm tin và kỳ vọng của Công Ty đối với thị trường tiền mã hóa, bao gồm nhận định rằng các lực cản vĩ mô mà thị trường phải đối mặt trong năm 2026 có thể chuyển hóa thành động lực thúc đẩy; (iii) niềm tin của Công Ty rằng Ethereum là một lớp kết nối quan trọng nhằm bảo vệ con người trước các hệ lụy gián tiếp từ năng lực ngày càng cao của AI, bao gồm luận điểm "Thung Lũng Kỳ Lạ của Sự Giàu Có" liên quan đến sức mạnh kinh tế và xã hội ngày một lớn của một nền kinh tế được thúc đẩy mạnh mẽ bởi AI tác nhân; (iv) niềm tin của Chủ Tịch rằng Ethereum có vị thế lớn để hưởng lợi từ hai động lực tăng trưởng theo cấp số nhân là việc Phố Wall xây dựng hệ thống cơ sở trên blockchain và sự phát triển của AI tác nhân; (v) niềm tin của Công Ty về vị thế chiến lược của Bitmine đối với các động lực quan trọng của chu kỳ tăng trưởng tiền mã hóa tiếp theo, bao gồm việc hỗ trợ các đối tác cơ sở hạ tầng chủ chốt và củng cố hệ sinh thái Ethereum; và (vi) sự tăng trưởng cũng như tiến trình phát triển trong tương lai của chiến lược quản lý nguồn vốn Ethereum của Công Ty. Khi đánh giá những tuyên bố mang tính dự báo này, quý vị nên xem xét nhiều yếu tố, bao gồm: Khả năng của Bitmine trong việc bắt kịp công nghệ mới và nhu cầu thị trường luôn thay đổi; khả năng của Bitmine trong việc cấp vốn cho hoạt động kinh doanh hiện tại, hoạt động quản lý kho tiền Ethereum và hoạt động kinh doanh tương lai được đề xuất; môi trường cạnh tranh cho hoạt động kinh doanh của Bitmine; điều kiện thị trường ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu phổ thông và Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A của Công Ty; các diễn biến pháp lý ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số, bao gồm việc ban hành và thực thi chính thức Đạo Luật GENIUS và các luật đang chờ được thông qua và các sáng kiến khác của SEC; mức độ biến động và khó dự đoán của giá tài sản kỹ thuật số; hiệu suất, độ tin cậy và bảo mật của các hoạt động staking của Công Ty; rủi ro liên quan đến hệ thống AI và tác động của chúng đối với thị trường tiền mã hóa; cũng như giá trị tương lai của Bitcoin và Ethereum. Hệ quả và kết quả về hiệu suất thực tế trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với những thông tin được nêu trong các tuyên bố mang tính dự báo. Các tuyên bố mang tính dự báo phải tuân theo nhiều điều kiện mà một số lượng lớn trong đây nằm ngoài tầm kiểm soát của Bitmine, bao gồm những điều kiện được nêu trong phần Yếu Tố Rủi Ro thuộc Biểu Mẫu 10-K của Bitmine đã nộp cho SEC vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, cũng như tất cả các hồ sơ khác của SEC, theo nội dung sửa đổi hoặc cập nhật tùy từng thời điểm. Bản sao hồ sơ nộp cho SEC của Bitmine được cung cấp trên trang web của SEC tại địa chỉ www.sec.gov. Bitmine không có nghĩa vụ phải cập nhật những tuyên bố này để sửa đổi hoặc thay đổi sau ngày phát hành thông cáo này, trừ khi pháp luật yêu cầu.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.