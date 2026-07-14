Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Công Bố Lượng ETH Nắm Giữ Đạt 5,77 Triệu Token, Đưa Tổng Tài Sản Tiền Mã Hóa và Tiền Mặt Lên Mức 11,3 Tỷ USD

Tính đến 5:00 chiều ngày 12 tháng 7 năm 2026 (giờ ET), lượng tiền mã hóa mà Công Ty nắm giữ bao gồm 5.770.038 ETH với giá 1.820 USD/ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 206 Bitcoin (BTC), 180 triệu USD cổ phần trong Beast Industries, 69 triệu USD cổ phần trong Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("các khoản đầu tư mạo hiểm") cùng tổng tiền mặt và chứng khoán có thể giao dịch là 482 triệu USD. Lượng ETH mà Bitmine nắm giữ chiếm 4,8% tổng nguồn cung ETH (120,7 triệu ETH).

"Một trong những câu chuyện thành công lớn nhất của lĩnh vực tiền mã hóa trong năm 2026 là thành công vượt trội của mainnet Robinhood Chain L2 vào ngày 1 tháng 7, được xây dựng trên Arbitrum. Khối lượng giao dịch tính theo USD đã vượt quá 1 tỷ USD và Robinhood Chain hiện có khối lượng giao dịch lớn hơn bất kỳ sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nào khác, qua đó chứng minh tiện ích vượt trội và mức độ phù hợp giữa sản phẩm với thị trường của Ethereum, vốn là blockchain nền tảng", Thomas "Tom" Lee, Chủ Tịch Bitmine, cho biết.

"Robinhood Chain sử dụng ETH làm token gas gốc. Phí giao dịch được tính bằng ETH và tính hoàn tất của giao dịch được xác nhận trên Ethereum. 27 triệu người dùng của Robinhood đang thanh toán phí giao dịch tiền mã hóa được tính bằng ETH. Nói cách khác, người dùng thông thường đang bắt đầu xem ETH là tiền", ông Lee cho biết.

Vào ngày 26 tháng 6, Bitmine đã được thêm vào Chỉ Số Russell 1000 Công Ty Đại Chúng Lớn Nhất Hoa Kỳ, cùng với đợt tái cấu trúc hàng năm của chỉ số này. Hiệp Hội Công Ty Đầu Tư hay ICI ước tính các quỹ đầu tư thụ động và ETF thường chiếm 18-20% cổ phần của một công ty.

Ông Lee tiếp tục: "Việc được thêm vào chỉ số Russell 1000 dự kiến sẽ thu hút thêm hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tổ chức đầu tư trở thành cổ đông của Bitmine".

Vào ngày 10 tháng 6, Bitmine đã hoàn tất đợt chào bán ("đợt chào bán") được đăng ký theo Đạo Luật Chứng Khoán năm 1933 đã được sửa đổi cho 3.500.000 Cổ Phiếu Ưu Đãi Vô Thời Hạn Series A 9,50% ("Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A"), với giá chào bán công khai là 80,00 USD mỗi cổ phiếu.

Công Ty đã thu được khoản tiền ròng 273,8 triệu USD từ đợt chào bán, sau khi trừ đi các khoản chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành cũng như các chi phí chào bán ước tính của Công Ty. Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A đang được giao dịch trên NYSE với mã BMNP. Cổ tức của BMNP dự kiến sẽ được trả hàng tuần, theo các điều khoản của Chứng Chỉ Xác Nhận Đặc Quyền áp dụng.

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2026, Bitmine đã công bố Thông Điệp của Chủ Tịch mới nhất (liên kết tại đây) cho tháng 5 năm 2026.

"Trong tuần qua, chúng tôi đã mua được 27.801 ETH, tăng nhịp độ so với tuần trước đó. Chúng tôi tiếp tục duy trì tốc độ tích lũy ổn định trong suốt năm 2026. Chúng tôi tin rằng chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của quá trình phục hồi tiền mã hóa. Bitmine được kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu "alchemy of 5%" (chiến lược giả kim 5%) vào một thời điểm nào đó trong năm 2026", ông Lee cho biết.

Vào đầu năm 2026, Bitmine đã ra mắt MAVAN (Made in American VAlidator Network) — nền tảng staking chuyên biệt dành cho các tổ chức đầu tư. Mặc dù ban đầu MAVAN được phát triển để phục vụ nguồn quỹ Ethereum nội bộ của Bitmine, MAVAN dự kiến mở rộng quy mô để phục vụ các nhà đầu tư định chế, đơn vị lưu ký và các đối tác hệ sinh thái đang tìm kiếm hạ tầng staking đẳng cấp nhất. Một phần lượng ETH của Bitmine hiện đã được stake trên nền tảng MAVAN.

Tính đến ngày 12 tháng 7 năm 2026, tổng lượng ETH được stake của Bitmine đạt 4.917.189 (tương đương 9,0 tỷ USD với mức giá 1.820 USD/ETH). Ông Lee cho biết: "Bitmine hiện là tổ chức có lượng ETH được stake lớn nhất thế giới. Khi đạt đến quy mô tối đa (thời điểm toàn bộ lượng ETH của Bitmine được stake thông qua MAVAN và các đối tác), mức thưởng stake ước tính sẽ đạt 284 triệu USD mỗi năm (dựa trên mức lợi suất BMNR 7 ngày là 2,70%)".

Ông cho biết thêm: "Doanh thu stake quy đổi theo năm hiện ước tính đạt 242 triệu USD. Và 4,9 triệu ETH này chiếm 85% trong tổng số 5,77 triệu ETH mà Bitmine đang nắm giữ. Hoạt động stake của chính Bitmine đã tạo ra mức lợi suất 2,70% trong 7 ngày (quy đổi theo năm)".

Bitmine hiện nắm giữ vị trí số 1 về kho dự trữ Ethereum và vị trí số 2 về tổng lượng tiền mã hoá nắm giữ toàn cầu, sau Strategy Inc. với 843.775 BTC trị giá khoảng 54 tỷ USD theo thông tin cho biết. Bitmine vẫn duy trì vị thế là kho tiền ETH lớn nhất thế giới.

Bitmine đang thuộc nhóm những cổ phiếu được giao dịch rộng rãi nhất tại Hoa Kỳ. Theo dữ liệu từ Fundstrat, cổ phiếu này có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 475 triệu USD (trung bình trong 5 ngày, tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2026), xếp hạng thứ 215 tại Hoa Kỳ, sau Southern Company (xếp hạng thứ 214) và trước Equinix Inc. (xếp hạng thứ 216) trong số 5.704 cổ phiếu được niêm yết tại Hoa Kỳ (statista.com và nghiên cứu của Fundstrat).

Ban quản lý của Bitmine tin rằng Đạo Luật GENIUS và Dự Án Tiền Mã Hóa của Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ ("SEC") mang đến tác động biến đối với các dịch vụ tài chính vào năm 2025 tương tự như hành động của Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 8 năm 1971 là chấm dứt hệ thống Bretton Woods và chế độ bản vị vàng của USD cách đây 54 năm. Sự kiện năm 1971 chính là chất xúc tác cho quá trình hiện đại hóa Phố Wall, khai sinh ra những ông trùm Phố Wall mang tính biểu tượng cùng với hệ thống thanh toán và tài chính ngày nay. Những khoản đầu tư này đã được chứng minh có mức độ hiệu quả cao hơn so với vàng.

Xem thông điệp của Chủ Tịch tại đây:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Xem bài thuyết trình về Kết Quả Kinh Doanh Cả Năm Tài Chính 2025 và bài thuyết trình của công ty tại đây: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Giới thiệu về Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) là một doanh nghiệp khai thác Bitcoin với các cơ sở vận hành tại Hoa Kỳ. Công ty đang triển khai nguồn vốn thặng dư với mục tiêu trở thành đơn vị quản lý Kho Tiền Ethereum hàng đầu thế giới, chuyên về triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số tiên tiến cho các nhà đầu tư tổ chức và các thành phần kinh tế trên thị trường đại chúng. Dựa trên triết lý "The Alchemy of 5%" (Chiến Lược Giả Kim 5%), Công Ty cam kết sử dụng ETH làm tài sản dự trữ chính, tận dụng các hoạt động ở cấp độ giao thức gốc như staking và các cơ chế tài chính phi tập trung. Công Ty đã ra mắt MAVAN (Made-in America VAlidator Network) — một hạ tầng staking chuyên biệt dành cho tài sản của Bitmine vào năm 2026.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy theo dõi trên X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa một số tuyên bố là một phần của "tuyên bố mang tính dự báo" theo nghĩa được quy định trong Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995. Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này không hoàn toàn mang tính lịch sử mà là những tuyên bố mang tính dự báo, ẩn chứa rủi ro và bất định. Có thể nhận biết các tuyên bố mang tính dự báo này thông qua các thuật ngữ như "kỳ vọng", "dự đoán", "được dự đoán", "chủ định", "tin tưởng", "mong đợi", "ước tính" và những cách diễn đạt tương tự. Cụ thể, tài liệu này bao hàm các tuyên bố mang tính dự báo liên quan đến: (i) các mục tiêu của Công Ty về hoạt động mua ETH, bao gồm sáng kiến "Alchemy of 5%" (Chiến lược giả kim 5%) và kỳ vọng rằng Bitmine sẽ đạt được mục tiêu này vào một thời điểm nào đó trong năm 2026; (ii) niềm tin và kỳ vọng của Công Ty đối với thị trường tiền mã hóa, bao gồm niềm tin rằng Công Ty đang bước vào giai đoạn đầu của "quá trình phục hồi tiền mã hóa" và Bitmine sẽ duy trì tốc độ tích lũy ETH ổn định xuyên suốt năm 2026; (iii) các tuyên bố liên quan đến thành công và tác động của mainnet Robinhood Chain L2, bao gồm tuyên bố rằng Robinhood Chain có khối lượng giao dịch lớn hơn bất kỳ sàn giao dịch phi tập trung nào khác, kỳ vọng rằng 27 triệu người dùng của Robinhood đang thanh toán phí giao dịch tiền mã hóa được tính bằng ETH và tuyên bố của ban quản lý rằng người dùng thông thường đang bắt đầu xem ETH là tiền; (iv) kỳ vọng rằng việc được thêm vào chỉ số Russell 1000 sẽ tăng thêm hàng trăm và có khả năng là hàng nghìn tổ chức đầu tư trở thành chủ sở hữu vốn cổ phần của Bitmine, bao gồm cả kỳ vọng liên quan đến quyền sở hữu quỹ đầu tư thụ động; (v) các kỳ vọng liên quan đến Cổ Phiếu Ưu Đãi Vô Thời Hạn Series A của Công Ty, bao gồm việc cổ tức của BMNP dự kiến sẽ được trả hàng tuần; (vi) chiến lược tích lũy tài sản kỹ thuật số và hoạt động stake của Công Ty, bao gồm mức thưởng stake ETH dự kiến quy đổi theo năm khoảng 284 triệu USD (khi toàn bộ ETH của Bitmine được stake thông qua MAVAN và các đối tác stake của đơn vị này) và doanh thu stake dự kiến quy đổi theo năm hiện tại khoảng 242 triệu USD; (vii) kế hoạch mở rộng của MAVAN để phục vụ các tổ chức đầu tư, đơn vị lưu ký và các đối tác hệ sinh thái đang tìm kiếm hạ tầng stake đẳng cấp nhất; (viii) niềm tin của ban quản lý rằng Đạo Luật GENIUS và Dự Án Crypto của SEC mang đến tác động biến đổi đối với các dịch vụ tài chính tương tự như hành động của Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 8 năm 1971 là chấm dứt hệ thống Bretton Woods và chế độ bản vị vàng của USD; và (ix) sự tăng trưởng và phát triển trong tương lai của chiến lược quản lý kho tiền Ethereum của Công Ty. Khi đánh giá những tuyên bố mang tính dự báo này, quý vị nên xem xét nhiều yếu tố, bao gồm: Khả năng của Bitmine trong việc bắt kịp công nghệ mới và nhu cầu thị trường luôn thay đổi; khả năng của Bitmine trong việc cấp vốn cho hoạt động kinh doanh hiện tại, hoạt động quản lý kho tiền Ethereum và hoạt động kinh doanh tương lai được đề xuất; môi trường cạnh tranh cho hoạt động kinh doanh của Bitmine; điều kiện thị trường ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu phổ thông và Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A của Công Ty; các diễn biến pháp lý ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số, bao gồm việc ban hành và thực thi chính thức Đạo Luật GENIUS và các luật đang chờ được thông qua và các sáng kiến khác của SEC; mức độ biến động và khó dự đoán của giá tài sản kỹ thuật số; hiệu suất, độ tin cậy và bảo mật của các hoạt động staking của Công Ty; rủi ro liên quan đến hệ thống AI và tác động của chúng đối với thị trường tiền mã hóa; cũng như giá trị tương lai của Bitcoin và Ethereum. Hệ quả và kết quả về hiệu suất thực tế trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với những thông tin được nêu trong các tuyên bố mang tính dự báo. Các tuyên bố mang tính dự báo phải tuân theo nhiều điều kiện mà một số lượng lớn trong đây nằm ngoài tầm kiểm soát của Bitmine, bao gồm những điều kiện được nêu trong phần Yếu Tố Rủi Ro thuộc Biểu Mẫu 10-K của Bitmine đã nộp cho SEC vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, cũng như tất cả các hồ sơ khác của SEC, theo nội dung sửa đổi hoặc cập nhật tùy từng thời điểm. Bản sao hồ sơ nộp cho SEC của Bitmine được cung cấp trên trang web của SEC tại địa chỉ www.sec.gov. Bitmine không có nghĩa vụ phải cập nhật những tuyên bố này để sửa đổi hoặc thay đổi sau ngày phát hành thông cáo này, trừ khi pháp luật yêu cầu.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.