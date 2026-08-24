Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Công Bố Lượng ETH Nắm Giữ Đạt 5,85 Triệu Token, Đưa Tổng Tài Sản Tiền Mã Hóa và Tiền Mặt Lên Mức 14,9 Tỷ USD

Tính đến 14:00 ngày 23 tháng 8 năm 2026 (giờ ET), lượng tiền mã hóa mà Công Ty nắm giữ bao gồm 5.847.611 ETH với giá 2.440 USD/ET (Coinbase NASDAQ: COIN), 210 Bitcoin (BTC), 180 triệu USD cổ phần trong Beast Industries, 89 triệu USD cổ phần trong Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("các khoản đầu tư mạo hiểm") cùng tổng tiền mặt và chứng khoán có thể giao dịch là 308 triệu USD. Lượng ETH mà Bitmine nắm giữ chiếm 4,8% tổng nguồn cung ETH (120,7 triệu ETH).

"Giá ETH đã tăng vọt 30% trong tuần qua. Đây là mức tăng tuần mạnh nhất kể từ lần tăng vào tháng 5 năm 2025 và trước đó là tháng 7 năm 2021. Trong hai trường hợp tiền lệ đó, mức tăng tuần hơn 30% này đều báo hiệu một "bệ phóng" cho một đợt tăng giá lớn hơn nữa của ETH. Vào tháng 7 năm 2021, ETH sau đó đã tăng tiếp +167% và sau tháng 5 năm 2025, ETH đã tăng +170%", ông Thomas "Tom" Lee, Chủ tịch của Bitmine, cho biết. "Chúng tôi kỳ vọng điều kiện tài chính được nới lỏng sẽ tạo động lực tích cực thúc đẩy thị trường tiền mã hóa.

Chúng tôi tin rằng đợt tăng giá này của ETH là điều tất yếu, xét trong bối cảnh các nền tảng cốt lõi của tiền mã hóa đang ngày càng vững chắc, cùng với nhiều yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ đến từ xu hướng token hóa tài sản của Phố Wall và sự phát triển của AI tác nhân. Hơn nữa, việc Nhà Trắng phát tín hiệu ủng hộ tiền mã hóa và Bộ Tài Chính mua trái phiếu dài hạn đã góp phần cải thiện tâm lý chấp nhận rủi ro của các nhà đầu tư", ông Lee khẳng định.

"Tỷ giá ETH/BTC thường tăng lên trong các chu kỳ thị trường tiền mã hóa tăng trưởng, do người dùng ngày càng sử dụng Ethereum nhiều hơn so với Bitcoin. Các chu kỳ trước đây được thúc đẩy bởi làn sóng ICO (2017-2018), NFT (2020-2021) và stablecoin (2025). Trong chu kỳ tiền mã hóa sắp tới, chúng tôi nhận thấy tỷ giá ETH/BTC sẽ tiếp tục tăng lên, nhờ xu hướng token hóa tài sản trên blockchain của Phố Wall và các ứng dụng AI tác nhân sử dụng blockchain", ông Lee chia sẻ thêm.

"Trong tuần qua, chúng tôi đã mua được 32.447 ETH. Kể từ khi khởi động Chiến Lược Kho Quỹ ETH vào ngày 30 tháng 6 năm 2025, khoảng 14 tháng trước, Bitmine vẫn đều đặn mua thêm ETH mỗi tuần", ông Lee chia sẻ.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 2026, Bitmine đã phát hành Thông Điệp của Chủ Tịch số mới nhất (liên kết tại đây) cho tháng 7 năm 2026. Tiêu đề của Thông Điệp này là "ETH chính là liều thuốc giải cho Thung Lũng Kỳ Lạ của Sự Giàu Có".

Vào đầu năm 2026, Bitmine đã ra mắt MAVAN (Made in American VAlidator Network) – nền tảng staking chuyên biệt dành cho các tổ chức đầu tư. Mặc dù ban đầu MAVAN được phát triển để phục vụ nguồn quỹ Ethereum nội bộ của Bitmine, MAVAN dự kiến mở rộng quy mô để phục vụ các nhà đầu tư định chế, đơn vị lưu ký và các đối tác hệ sinh thái đang tìm kiếm hạ tầng staking đẳng cấp nhất. Một phần lượng ETH của Bitmine hiện đã được stake trên nền tảng MAVAN.

Tính đến ngày 23 tháng 8 năm 2026, tổng lượng ETH được stake của Bitmine đạt 5.067.309 (tương đương 12,4 tỷ USD với mức giá 2.440 USD/ETH). Ông Lee cho biết: "Bitmine hiện là tổ chức có lượng ETH được stake lớn nhất thế giới. Khi đạt đến quy mô tối đa (thời điểm toàn bộ lượng ETH của Bitmine được stake thông qua MAVAN và các đối tác), mức thưởng staking ước tính sẽ đạt 381 triệu USD mỗi năm (dựa trên mức lợi suất BMNR 7 ngày là 2,67%)."

"Doanh thu staking quy đổi theo năm hiện ước tính đạt 330 triệu USD. Và 5,1 triệu ETH này chiếm 87% trong tổng số 5,85 triệu ETH mà Bitmine đang nắm giữ. Hoạt động stake của chính Bitmine đã tạo ra mức lợi suất 2,67% trong 7 ngày (quy đổi theo năm)", ông Lee nói thêm.

Bitmine hiện nắm giữ vị trí số 1 về kho dự trữ Ethereum và vị trí số 2 về tổng lượng tiền mã hoá nắm giữ toàn cầu, sau Strategy Inc. với 840.447 BTC trị giá khoảng 70 tỷ USD theo thông tin cho biết. Bitmine vẫn duy trì vị thế là kho tiền ETH lớn nhất thế giới.

Ban quản lý của Bitmine tin rằng Đạo Luật GENIUS và Dự Án Tiền Mã Hóa của Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC) mang đến tác động biến đối với các dịch vụ tài chính vào năm 2026 tương tự như hành động của Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 8 năm 1971, chấm dứt hệ thống Bretton Woods và chế độ bản vị vàng của USD cách đây 55 năm. Sự kiện năm 1971 chính là chất xúc tác cho quá trình hiện đại hóa Phố Wall, khai sinh ra những ông trùm Phố Wall mang tính biểu tượng cùng với hệ thống thanh toán và tài chính ngày nay. Những khoản đầu tư này đã được chứng minh có mức độ hiệu quả cao hơn so với vàng.

Xem thông điệp của Chủ Tịch tại đây:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Xem bài thuyết trình về Kết Quả Kinh Doanh Cả Năm Tài Chính 2025 và bài thuyết trình của công ty tại đây: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Giới thiệu về Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) cùng các công ty con ("Bitmine" hoặc "Công Ty") là một công ty hạ tầng công nghệ blockchain hoạt động trong các lĩnh vực: dịch vụ xác thực và staking tài sản kỹ thuật số cho các tổ chức, khai thác bitcoin và quản lý tài sản kỹ thuật số chiến lược. Là công ty hàng đầu thế giới về Dự trữ Ethereum, Bitmine triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số mang tính đổi mới sáng tạo dành cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tham gia thị trường đại chúng. Công Ty cung cấp hạ tầng xác thực và staking cấp độ tổ chức – qua đó kiếm được phần thưởng staking và thu nhập từ việc xác thực dữ liệu – song song với các hoạt động khai thác Bitcoin. Bitmine nắm giữ các tài sản kỹ thuật số theo lộ trình chiến lược, tạo ra lợi nhuận từ danh mục đầu tư này nhằm hỗ trợ tính thanh khoản và quá trình hình thành vốn. Từ năm 2025, Công Ty đã mở rộng năng lực hạ tầng blockchain, bao gồm việc phát triển và triển khai MAVAN – nền tảng xác thực và staking dành cho các tổ chức. Các hoạt động của Công Ty còn bao gồm việc đầu tư vào các cơ hội blockchain ở giai đoạn đầu ("các khoản đầu tư mạo hiểm") cùng các dịch vụ phụ trợ như khai thác, lưu trữ và tư vấn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy theo dõi trên X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa một số tuyên bố là một phần của "tuyên bố mang tính dự báo" theo nghĩa được quy định trong Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995, đã sửa đổi. Các tuyên bố mang tính dự báo bao gồm tất cả các tuyên bố không hoàn toàn mang tính lịch sử và nhìn chung có thể được nhận diện qua các thuật ngữ như "kỳ vọng", "dự kiến", "có ý định", "lên kế hoạch", "tin rằng", "dự đoán", "ước tính", "dự báo", "đặt mục tiêu", "mục tiêu", "có thể", "sẽ", "sẽ có thể", "có khả năng", "nên", "quan điểm", "xem xét" hoặc các cách diễn đạt tương tự, dạng phủ định của các thuật ngữ này, hay các thuật ngữ tương đương khác. Thông cáo báo chí này cụ thể chứa các tuyên bố mang tính dự báo liên quan đến, ngoài những vấn đề khác, các nội dung sau: (i) mục tiêu của Công Ty là tích lũy được 5% tổng nguồn cung ETH (sáng kiến "Alchemy of 5%") và các tuyên bố về tiến trình hướng tới mục tiêu này; (ii) chiến lược kho quỹ và tích lũy tài sản kỹ thuật số của Công Ty, bao gồm các tuyên bố về việc tiếp tục mua ETH hàng tuần và vị thế của Công Ty là kho dự trữ ETH lớn nhất thế giới; (iii) các hoạt động staking của Công Ty, bao gồm phần thưởng staking ETH hàng năm dự kiến đạt khoảng 381 triệu USD khi đạt quy mô tối đa (giả sử ETH của Bitmine được staking hoàn toàn bởi MAVAN và các đối tác staking của họ), doanh thu staking hàng năm dự kiến hiện tại đạt khoảng 330 triệu USD, và lợi suất 7 ngày đạt 2,67% (tính theo năm); (iv) việc mở rộng mục tiêu của MAVAN để phục vụ các nhà đầu tư tổ chức, các đơn vị lưu ký và các đối tác hệ sinh thái đang tìm kiếm hạ tầng staking đẳng cấp nhất, cũng như vị thế dự kiến của mạng lưới này như một điểm đến hàng đầu về staking Ethereum cho các nhà đầu tư tổ chức; (v) các kỳ vọng liên quan đến hiệu suất giá ETH trong tương lai, bao gồm các tuyên bố rằng mức tăng hơn 30% hàng tuần gần đây của ETH báo hiệu "một bệ phóng cho một đợt tăng giá lớn hơn nữa của ETH" và các dẫn chiếu đến mức tăng tiếp theo là +167% và +170% sau các tuần tăng trưởng tương tự trước đó; (vi) kỳ vọng của ban quản lý rằng các điều kiện tài chính nới lỏng sẽ "tạo động lực tích cực thúc đẩy thị trường tiền mã hóa" và đợt tăng giá gần đây của ETH là "điều tất yếu, xét trong bối cảnh các nền tảng cốt lõi của tiền mã hóa đang ngày càng vững chắc", bao gồm các tác động dự kiến từ xu hướng token hóa tài sản của Phố Wall, AI tác nhân, các tín hiệu ủng hộ tiền mã hóa từ Nhà Trắng và việc Bộ Tài Chính mua lại các trái phiếu dài hạn; (vii) các tuyên bố và kỳ vọng liên quan đến tỷ giá ETH/BTC, bao gồm việc tỷ giá này sẽ tăng trong chu kỳ tiền mã hóa sắp tới nhờ động lực từ việc Phố Wall token hóa tài sản trên blockchain và việc các ứng dụng AI tác nhân sử dụng blockchain; (viii) niềm tin của ban quản lý rằng Đạo Luật GENIUS và Dự Án Tiền Mã Hóa của SEC sẽ "mang đến tác động biến đối với các dịch vụ tài chính" tương tự như sự kiện chấm dứt hệ thống Bretton Woods vào năm 1971, và các khoản đầu tư từ kết quả này sẽ sinh lời tốt hơn so với vàng; (x) các tuyên bố liên quan đến khoản đầu tư của Công Ty vào Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) giúp tạo ra kênh tiếp cận gián tiếp với OpenAI, và khoản đầu tư của họ vào Beast Industries; và (xi) sự tăng trưởng, tiến bộ và định hướng chiến lược trong tương lai của chiến lược kho quỹ Ethereum, các năng lực hạ tầng blockchain của Công Ty và nền tảng staking MAVAN.

Các tuyên bố mang tính dự báo này tiềm ẩn những rủi ro và yếu tố không chắc chắn đáng kể, có thể khiến kết quả thực tế khác biệt rõ rệt so với những kết quả được nêu rõ hoặc hàm ý trong các tuyên bố đó. Các yếu tố có thể gây ra hoặc góp phần tạo nên sự khác biệt đó bao gồm, nhưng không giới hạn ở: sự biến động cực lớn và khó dự đoán của giá tài sản kỹ thuật số, bao gồm ETH và Bitcoin, cũng như tính chất rủi ro đầu cơ của các khoản đầu tư vào tài sản số; rủi ro rằng các biến động giá ETH trong quá khứ, bao gồm các đợt tăng trưởng theo tuần trước đây và sự tăng giá diễn ra sau đó, sẽ không lặp lại hoặc không phải là chỉ báo cho hiệu suất trong tương lai; sự phụ thuộc của Công Ty vào các nguồn định giá của bên thứ ba và các giá trị thị trường được báo cáo khi tính toán giá trị của tiền mã hóa, tiền mặt, chứng khoán có thể giao dịch và các khoản đầu tư mạo hiểm ("các khoản đầu tư mạo hiểm") của mình, cũng như rủi ro rằng các giá trị này biến động một cách đáng kể sau ngày và giờ được đề cập trong thông cáo này; những thay đổi về điều kiện thị trường ảnh hưởng đến giá giao dịch của cổ phiếu phổ thông và Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A của Công Ty; khả năng Công Ty thực hiện thành công chiến lược mua lại tài sản kỹ thuật số và đạt được các mục tiêu tích lũy ETH, bao gồm cả mục tiêu "Alchemy of 5%" (Chiến lược giả kim 5%); khả năng Công Ty huy động nguồn vốn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý ngân quỹ Ethereum và việc mở rộng MAVAN; các rủi ro về vận hành, an ninh và công nghệ liên quan đến hoạt động staking và xác thực của Công Ty, bao gồm sự cố mạng, sự cố bị phạt cắt giảm tài sản, vi phạm an ninh mạng và những thay đổi đối với giao thức; rủi ro rằng mức độ tham gia staking, lợi suất, phần thưởng và doanh thu thực tế khác biệt đáng kể so với các mức dự kiến được mô tả trong thông cáo này, vốn dựa trên lợi suất 7 ngày và giả định ETH được mang đi staking hoàn toàn ở quy mô tối đa; sự cạnh tranh trong các ngành quản lý ngân quỹ tài sản kỹ thuật số, staking và đào tiền mã hóa; sự phụ thuộc của Công Ty vào các nhân sự chủ chốt, bao gồm đội ngũ lãnh đạo điều hành; những thay đổi về quy định ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số, công nghệ blockchain và hoạt động staking tại Hoa Kỳ và trên toàn cầu, bao gồm việc chính thức ban hành, triển khai và diễn giải Đạo Luật GENIUS và các dự luật cũng như sáng kiến quản lý đang được xem xét khác; các hành động của SEC, CFTC và các cơ quan quản lý khác ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số và các hoạt động kinh doanh liên quan; các rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư của Công Ty vào các cơ hội blockchain giai đoạn đầu ("các khoản đầu tư mạo hiểm"), bao gồm khoản đầu tư vào Eightco Holdings, Beast Industries và bất kỳ khả năng tiếp cận gián tiếp nào với OpenAI; các yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm lạm phát, lãi suất, chính sách tiền tệ của Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (Fed), điều kiện thị trường lao động và các điều kiện kinh tế nói chung, ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư đối với tài sản kỹ thuật số; mức độ chính xác trong kỳ vọng của ban lãnh đạo về tỷ giá ETH/BTC và tác động từ các ứng dụng của token hóa và AI tác nhân đối với Ethereum; tính chất khó đoán của các chu kỳ thị trường tiền mã hóa và mức độ chính xác của các kỳ vọng về các chu kỳ tiền mã hóa trong tương lai; các thay đổi đối với giao thức Ethereum, bao gồm cơ chế staking, yêu cầu đối với người xác thực và cấu trúc phần thưởng; rủi ro liên quan đến hệ thống AI và tác động tiềm ẩn của chúng đối với thị trường tiền mã hóa và công nghệ blockchain; hiệu suất hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, các sàn giao dịch, đơn vị lưu ký và các đối tác staking; rủi ro liên quan đến việc tập trung tài sản của Công Ty vào các đồng tiền kỹ thuật số, đặc biệt là Ethereum; và các yếu tố rủi ro khác được mô tả trong các hồ sơ của Công Ty nộp lên SEC.

Các tuyên bố mang tính dự báo được nêu trong thông cáo báo chí này dựa trên thông tin mà ban lãnh đạo có được tính đến ngày phát hành thông cáo và phản ánh các kỳ vọng, ước tính, dự báo, dự phóng, quan điểm và niềm tin hiện tại của ban quản lý về các sự kiện và hoàn cảnh trong tương lai. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những kết quả được nêu rõ hoặc hàm ý trong các tuyên bố mang tính dự báo do nhiều yếu tố, bao gồm các yếu tố được mô tả ở trên và trong mục Các Yếu Tố Rủi Ro của Báo Cáo Thường Niên của Công Ty theo Mẫu 10-K cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2025, được nộp lên SEC vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, các Báo Cáo Hàng Quý của Công Ty theo Mẫu 10-Q và các hồ sơ khác của Công Ty nộp lên SEC, được sửa đổi hoặc cập nhật tùy từng thời điểm. Bản sao của các hồ sơ này có sẵn trên trang web của SEC tại www.sec.gov và trên trang web của Công Ty tại https://Bitminetech.io/investor-relations/. Công Ty cảnh báo người đọc không nên quá tin tưởng vào bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào, vì chúng chỉ có giá trị tại thời điểm được đưa ra. Bitmine tuyên bố rõ ràng từ chối mọi nghĩa vụ hoặc cam kết cập nhật, sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào nhằm phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng của mình hoặc bất kỳ thay đổi nào về sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh làm cơ sở cho các tuyên bố đó, trừ khi pháp luật hoặc quy định hiện hành có yêu cầu.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.