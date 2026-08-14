Bitmine Immersion Technologies Công Bố Ngày Chốt Danh Sách Cổ Đông và Ngày Chi Trả Cổ Tức Bằng Tiền Mặt cho Cổ Phiếu Ưu Đãi Vĩnh Viễn Sê-ri A 9,50%

NORWALK, Conn., ngày 14 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" hoặc "Công Ty") hôm nay thông báo rằng Hội Đồng Quản Trị của Công Ty đã tuyên bố 17 khoản cổ tức bằng tiền mặt đối vơiis Cổ Phiếu Ưu Đãi Vĩnh Viễn Sê-ri A 9,50% của Công Ty ("Cổ Phiếu Ưu Đãi Sê-ri A"), hiện được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán New York với mã giao dịch "BMNP".

Cổ tức sẽ được thanh toán bằng tiền mặt theo các điều khoản của Chứng Chỉ Xác Nhận Đặc Quyền của Cổ Phiếu điều chỉnh Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A. Ngày chốt danh sách cổ đông, ngày chi trả và số tiền trên mỗi cổ phiếu của từng khoản cổ tức được nêu dưới đây:

STT Cổ Tức Ngày Chốt Danh Sách Cổ Đông Ngày Chi Trả Số Tiền Trên Mỗi Cổ Phiếu 12 Thứ Ba, ngày 25 tháng 8 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2026 $0.1583 13 Thứ Ba, ngày 1 tháng 9 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2026 $0.1847 14 Thứ Ba, ngày 8 tháng 9 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2026 $0.1847 15 Thứ Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2026 $0.1847 16 Thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2026 $0.1847 17 Thứ Ba, ngày 29 tháng 9 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2026 $0.1847 18 Thứ Ba, ngày 6 tháng 10 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2026 $0.1847 19 Thứ Ba, ngày 13 tháng 10 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2026 $0.1847 20 Thứ Ba, ngày 20 tháng 10 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2026 $0.1847 21 Thứ Ba, ngày 27 tháng 10 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2026 $0.1583 22 Thứ Ba, ngày 3 tháng 11 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2026 $0.1847 23 Thứ Ba, ngày 10 tháng 11 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2026 $0.1847 24 Thứ Ba, ngày 17 tháng 11 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2026 $0.1847 25 Thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 4 tháng 12 năm 2026 $0.1847 26 Thứ Ba, ngày 1 tháng 12 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2026 $0.1847 27 Thứ Ba, ngày 8 tháng 12 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2026 $0.1847 28 Thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2026 Thứ Hai, ngày 28 tháng 12 năm 2026 $0.2639

Giới thiệu về Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) và các công ty con ("Bitmine" hoặc "Công Ty") là một công ty hạ tầng công nghệ blockchain hoạt động trong các lĩnh vực: dịch vụ xác thực và staking tài sản kỹ thuật số cho các tổ chức, khai thác bitcoin và quản lý tài sản kỹ thuật số chiến lược. Là công ty hàng đầu thế giới về Dự trữ Ethereum, Bitmine triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số mang tính đổi mới sáng tạo dành cho các nhà đầu tư tổ chức và các thành viên tham gia thị trường đại chúng. Công Ty cung cấp hạ tầng xác thực và staking cấp độ tổ chức – qua đó kiếm được phần thưởng staking và thu nhập từ việc xác thực dữ liệu – song song với các hoạt động khai thác bitcoin. Bitmine nắm giữ các tài sản kỹ thuật số theo lộ trình chiến lược, tạo ra lợi nhuận từ danh mục đầu tư này nhằm hỗ trợ tính thanh khoản và quá trình hình thành vốn. Từ năm 2025, Công Ty đã mở rộng năng lực hạ tầng blockchain, bao gồm việc phát triển và triển khai MAVAN – nền tảng xác thực và staking dành cho các tổ chức. Các hoạt động của Công Ty còn bao gồm việc đầu tư vào các cơ hội blockchain ở giai đoạn đầu (các khoản đầu tư mạo hiểm "moonshot") cùng các dịch vụ phụ trợ như khai thác, lưu trữ và tư vấn.

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Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính "dự báo" theo định nghĩa trong Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995. Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này không hoàn toàn mang tính lịch sử mà là những tuyên bố mang tính dự báo, ẩn chứa rủi ro và bất định. Có thể nhận biết các tuyên bố mang tính dự báo này thông qua các thuật ngữ như "kỳ vọng", "dự đoán", "được dự đoán", "chủ định", "tin tưởng", "mong đợi", "ước tính" và những cách diễn đạt tương tự. Văn bản này đặc biệt chứa các tuyên bố mang tính dự báo liên quan đến hoạt động chi trả cổ tức cho Cổ Phiếu Ưu Đãi Sê-ri A của Công Ty. Khi đánh giá những tuyên bố mang tính dự báo này, quý vị nên xem xét nhiều yếu tố, bao gồm: Khả năng của Bitmine để cấp vốn cho hoạt động kinh doanh hiện tại, hoạt động quản lý kho tiền Ethereum và các hoạt động kinh doanh dự kiến trong tương lai; điều kiện thị trường ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu phổ thông và Cổ Phiếu Ưu Đãi Sê-ri A của Công Ty; các diễn biến pháp lý ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số, bao gồm việc ban hành và thực thi chính thức luật đang chờ được thông qua và các sáng kiến của SEC; sự biến động và tính khó dự đoán của giá tài sản kỹ thuật số; hiệu suất, độ tin cậy và mức độ bảo mật của các hoạt động staking của Công Ty; và giá trị tương lai của Bitcoin và Ethereum. Hệ quả và kết quả về hiệu suất thực tế trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với những thông tin được nêu trong các tuyên bố mang tính dự báo. Các tuyên bố mang tính dự báo phải tuân theo nhiều điều kiện mà một số lượng lớn trong đây nằm ngoài tầm kiểm soát của Bitmine, bao gồm những điều kiện được nêu trong phần Yếu Tố Rủi Ro thuộc Biểu Mẫu 10-K của Bitmine đã nộp cho SEC vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, cũng như tất cả các hồ sơ khác của SEC, theo nội dung sửa đổi hoặc cập nhật tùy từng thời điểm. Bản sao hồ sơ nộp cho SEC của Bitmine được cung cấp trên trang web của SEC tại địa chỉ www.sec.gov. Bitmine không có nghĩa vụ phải cập nhật những tuyên bố này để sửa đổi hoặc thay đổi sau ngày phát hành thông cáo này, trừ khi pháp luật yêu cầu.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.