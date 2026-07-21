Bộ Giải Pháp Truyền Dẫn Quang và Kết Nối Liên Trung Tâm Dữ Liệu (DCI) của Ribbon Giúp Pt Jala Lintas Media (JLM) Khai Thác Tối Đa Dung Lượng Mạng Cáp Quang Biển và Mạng Đô Thị Giữa Indonesia và Singapore

Cung cấp khả năng kết nối liên trung tâm dữ liệu có thể mở rộng, tăng dung lượng truyền tải và giảm mức tiêu thụ điện năng

PLANO, Texas, ngày 21 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ribbon Communications Inc. (Nasdaq: RBBN), tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới về giải pháp truyền thông thời gian thực, định tuyến IP và mạng quang, hôm nay vừa thông báo rằng nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu của Indonesia, PT Jala Lintas Media (JLM) đang ứng dụng nền tảng Apollo của Ribbon để triển khai mạng DWDM hoàn toàn mới, kết nối Indonesia và Singapore. JLM cũng đang sử dụng giải pháp Kết Nối Liên Trung Tâm Dữ Liệu (DCI) của Ribbon để cung cấp khả năng kết nối có thể mở rộng, dung lượng cao, phục vụ cho các tác vụ xử lý điện toán đám mây và AI. Việc triển khai này đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong một chiến dịch mở rộng mạng lưới quy mô lớn hơn, được thực hiện với sự hỗ trợ từ công ty PT Mahavira System Integra.

"Ribbon đã kết hợp công nghệ tiên tiến và năng lực thực thi xuất sắc", ông Victor Irianto, Nhà Sáng Lập kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của JLM, cho biết. "Giải pháp của họ là giải pháp tiên tiến nhất về mặt kỹ thuật mà chúng tôi đã đánh giá, đồng thời có kích thước nhỏ gọn hơn, tiết kiệm điện năng hơn và quy trình bàn giao, triển khai, thử nghiệm và tích hợp nhanh nhất. Với khả năng kết nối liên trung tâm dữ liệu (DCI) của Ribbon hiện đã kết nối các trung tâm dữ liệu giữa Indonesia và Singapore, chúng tôi đủ khả năng mở rộng quy mô một cách hiệu quả và mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng."

JLM đang tận dụng nền tảng mạng quang dạng mô-đun Apollo 9608 mạnh mẽ và cực kỳ linh hoạt của Ribbon cho các ứng dụng mạng đô thị, mạng lõi và kết nối liên trung tâm dữ liệu (DCI). Là một thành phần quan trọng trong giải pháp DCI dẫn đầu ngành của Ribbon, Apollo 9608 mang lại khả năng mở rộng vượt trội, hiệu năng mật độ cao và mức tiêu thụ điện năng thấp, cho phép mở rộng mạng lưới một cách hiệu quả và tối ưu chi phí.

"Trong môi trường hiện nay, chỉ cung cấp công nghệ tốt nhất thôi là chưa đủ. Các nhà cung cấp dịch vụ đang phải đối mặt với tình trạng kéo dài thời gian triển khai dự án. Điều này có thể ảnh hưởng đến cơ hội doanh thu, chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng", ông Mickey Wilf, Giám Đốc Kinh Doanh khu vực ASEAN của Ribbon chia sẻ. "Ribbon kết hợp giữa những cải tiến quang học hiệu suất cao với khả năng triển khai nhanh chóng và chuyên môn DCI đã được chứng minh. Chúng tôi tự hào được hỗ trợ JLM trong việc mở rộng cơ sở hạ tầng mạng và tăng cường năng lực kết nối giữa các trung tâm dữ liệu của họ tại Indonesia và Singapore."

Giới thiệu về Ribbon

Ribbon Communications (Nasdaq: RBBN) là nhà cung cấp toàn cầu về phần mềm truyền thông thoại, định tuyến IP và mạng quang cho các nhà cung cấp dịch vụ di động và hữu tuyến, các doanh nghiệp, đơn vị cơ sở hạ tầng trọng yếu và lĩnh vực quốc phòng. Chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trên Hành Trình hướng tới Mạng Tự Vận Hành bằng cách khai thác các nền tảng tự động hóa AIOps mới nhất cùng công nghệ AI Tác Nhân, giúp họ nâng cao trải nghiệm khách hàng, giảm chi phí vận hành và tăng trưởng bền vững. Để tìm hiểu thêm về Ribbon, hãy truy cập rbbn.com.

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SOURCE Ribbon Communications Inc.