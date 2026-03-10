Ca sĩ kiêm diễn viên K-pop Kim Sejeong được bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu toàn cầu cho 'REJURAN' và 'REJURAN COSMETICS'

GANGNEUNG, Hàn Quốc, ngày 11 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- PharmaResearch Co., Ltd. (CEO Jihoon Sohn) thông báo ca sĩ kiêm diễn viên Kim Sejeong đã được bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu toàn cầu mới cho các thương hiệu chủ lực của công ty là REJURAN® và REJURAN® COSMETICS.

PharmaResearch cho biết rằng triết lý thương hiệu của REJURAN tập trung vào việc hỗ trợ khả năng phục hồi vốn có của làn da, có sự tương đồng chặt chẽ với nguồn năng lượng rạng rỡ, khỏe khoắn đặc trưng của Kim Sejeong. Kể từ khi ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc K-pop I.O.I, cô đã xây dựng được sự yêu mến mạnh mẽ từ khán giả, đồng thời mở rộng sự nghiệp sang nhiều lĩnh vực như phim truyền hình Hàn Quốc (K-drama), chương trình giải trí và sân khấu nhạc kịch.

Bắt đầu từ tháng 3, PharmaResearch dự kiến triển khai chiến dịch quảng cáo toàn cầu với sự góp mặt của Kim Sejeong trên nhiều kênh truyền thông khác nhau, bao gồm truyền hình, phương tiện truyền thông ngoài trời và các nền tảng kỹ thuật số, tại Hàn Quốc cũng như trên thị trường quốc tế. Công ty kỳ vọng chiến dịch này sẽ mở rộng hơn nữa mức độ tương tác với người tiêu dùng trẻ trong độ tuổi 20–30 cũng như khán giả toàn cầu.

REJURAN vẫn tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng ổn định với tư cách là thương hiệu dẫn đầu trong thị trường skin booster (liệu pháp tiêm dưỡng chất vào da để giúp da ẩm hơn, mịn hơn và khỏe hơn) tại Hàn Quốc. Nhờ nhận được sự tin tưởng mạnh mẽ từ cả giới chuyên gia y tế và người tiêu dùng về hiệu quả và độ an toàn, thương hiệu này đã mở rộng sự hiện diện đến hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm các thị trường tại Châu Á, Châu Âu và Trung Đông. Trong khi đó, REJURAN COSMETICS cũng đang tăng cường sự hiện diện của mình trong thị trường mỹ phẩm da liễu cao cấp, được thúc đẩy bởi sự phổ biến toàn cầu ngày càng tăng của K-beauty.

Giới thiệu về REJURAN®

REJURAN® là liệu pháp tiêm skin booster được phát triển với thành phần độc quyền được cấp bằng sáng chế DOT® PN (Polynucleotide) của PharmaResearch. Liệu pháp này được thiết kế để đưa các thành phần hoạt tính vào lớp trung bì của da, giúp hỗ trợ khả năng tái tạo tự nhiên của làn da và củng cố hàng rào bảo vệ da. REJURAN đã khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu skin booster hàng đầu tại Hàn Quốc và hiện có mặt tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.

Giới thiệu về REJURAN COSMETICS

REJURAN® COSMETICS là thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da liễu cao cấp do PharmaResearch phát triển, công ty hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực khoa học tái tạo. Lấy cảm hứng từ chuyên môn lâm sàng, thương hiệu mang những đổi mới tiên tiến trong chăm sóc da vào thói quen chăm sóc hằng ngày. Là thương hiệu chăm sóc da dựa trên PDRN đầu tiên của Hàn Quốc, REJURAN® COSMETICS được phát triển dựa trên c-PDRN® được cấp bằng sáng chế, chiết xuất từ DNA cá hồi có nguồn gốc bền vững và Công nghệ tối ưu DNA (DOT®) độc quyền của PharmaResearch. Các công thức sản phẩm được thiết kế giúp cải thiện kết cấu da, độ ẩm và độ rạng rỡ, đồng thời hỗ trợ làn da trông khỏe mạnh và đàn hồi hơn.

Giới thiệu về PharmaResearch

PharmaResearch là một công ty dược phẩm sinh học tiên phong, tận tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của con người thông qua y học tái tạo. Danh mục sản phẩm đa dạng của công ty bao gồm thuốc, thiết bị y tế, mỹ phẩm và thực phẩm bổ sung, tất cả đều tận dụng các thành phần cốt lõi - DOT™ PDRN và DOT™ PN - được bảo hộ bởi nhiều bằng sáng chế. PharmaResearch có trụ sở chính tại Gangneung-si, Gangwon-do, Hàn Quốc, và công ty con ở Hoa Kỳ đặt tại Costa Mesa, California, Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin về PharmaResearch, vui lòng truy cập: https://pharmaresearch.com/en/

SOURCE PharmaResearch Co., Ltd.