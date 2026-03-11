Penyanyi dan Aktris "K-pop" Kim Sejeong Jadi "Global Brand Ambassador" REJURAN dan REJURAN COSMETICS

Menurut PharmaResearch, filosofi brand REJURAN yang mendukung kemampuan pemulihan kulit secara alami sangat selaras dengan citra Kim Sejeong sebagai sosok yang memiliki energi positif. Sejak menjalani debut sebagai anggota grup K-pop I.O.I, ia telah meraih popularitas sekaligus mengembangkan karier di berbagai bidang, termasuk drama Korea, variety show, dan teater musikal.

Mulai Maret ini, PharmaResearch berencana meluncurkan kampanye iklan global yang menampilkan Kim Sejeong pada berbagai saluran, termasuk televisi, media reklame luar ruang, dan platform digital, baik di Korea Selatan maupun pasar internasional. PharmaResearch berharap, kampanye ini dapat memperluas keterlibatan dengan konsumen muda berusia 20-an hingga 30-an, serta menjangkau audiens global.

REJURAN terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil sebagai salah satu brand terkemuka di pasar skin booster Korea. Didukung tingkat kepercayaan yang tinggi dari kalangan profesional medis maupun konsumen yang telah mengakui efektivitas dan keamanan REJURAN, brand ini telah berekspansi ke lebih dari 50 negara di seluruh dunia, termasuk berbagai pasar di Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Sementara itu, REJURAN COSMETICS juga semakin memperkuat posisinya di pasar derma-cosmetics premium, seiring meningkatnya popularitas global K-beauty.

Tentang REJURAN®

REJURAN® adalah skin booster injectable yang menggunakan bahan paten milik PharmaResearch, DOT® PN (Polynucleotide). REJURAN® mengantarkan bahan aktif ke lapisan dermis kulit, serta turut mendukung kemampuan regenerasi alami kulit dan memperkuat skin barrier. REJURAN telah menjadi salah satu skin booster terkemuka di Korea dan kini tersedia di lebih dari 50 negara di seluruh dunia.

Tentang REJURAN COSMETICS

REJURAN® COSMETICS adalah derma-skincare premium yang dikembangkan oleh PharmaResearch, pemimpin global dalam ilmu regeneratif. Terinspirasi dari keahlian klinis, brand ini menghadirkan inovasi mutakhir untuk rutinitas perawatan kulit sehari-hari. Sebagai skincare pertama yang berbasiskan PDRN di Korea, REJURAN COSMETICS menggunakan c-PDRN® yang telah dipatenkan, berasal dari DNA salmon yang dipasok secara berkelanjutan, serta teknologi eksklusif DNA Optimizing Technology (DOT®) milik PharmaResearch. Formula REJURAN® COSMETICS turut memperbaiki tekstur kulit, meningkatkan hidrasi dan kecerahan, serta mendukung tampilan kulit yang lebih sehat dan kuat.

Tentang PharmaResearch

PharmaResearch merupakan perusahaan biofarmasi yang menjadi pelopor industri, serta meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pengobatan regeneratif. Portofolio produknya mencakup obat-obatan, perangkat medis, kosmetik, dan suplemen yang memanfaatkan bahan inti DOT™ PDRN dan DOT™ PN yang telah dilindungi oleh berbagai paten. PharmaResearch berkantor pusat di Gangneung-si, Gangwon-do, Korea Selatan, serta memiliki anak usaha di Costa Mesa, California, Amerika Serikat. Informasi selengkapnya: https://pharmaresearch.com/en/.

SOURCE PharmaResearch Co., Ltd.