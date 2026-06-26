Cambridge mở rộng quan hệ đối tác nhằm hỗ trợ người học Việt Nam sẵn sàng cho tương lai

HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 26 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tập đoàn Giáo dục Quốc tế thuộc Cambridge University Press & Assessment (Cambridge) đã tăng cường cam kết đối với giáo dục tại Việt Nam cũng như việc trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho tương lai thông qua việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với ba tổ chức chủ chốt gồm Đại học Sư phạm Hà Nội, iSMART Education và Atlantic Group.

Cambridge signing ceremony with Associate Professor, Nguyen Duc Son - President Hanoi University of Education Cambridge meeting with Prof Dr. Le Quan, Vice Minister MoET Cambridge meeting with Mr Pham Quoc Toan, Vice Director Hanoi DoET

Trong chuyến thăm Việt Nam, Rod Smith, Giám đốc điều hành Tập đoàn đã ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Sư phạm Hà Nội, tập trung vào phát triển đội ngũ giáo viên tương lai thông qua đào tạo giáo viên trước khi giảng dạy thực tế và các phương pháp sư phạm hiện đại. Hợp tác này nhằm trang bị cho giáo viên thực tập các kỹ năng và sự tự tin để giảng dạy hiệu quả các môn học như Tiếng Anh, Toán và Khoa học, qua đó góp phần nâng cao năng lực giảng dạy trên toàn hệ thống.

Cambridge cũng chính thức hợp tác với iSMART Education và Atlantic Group với vai trò là các đối tác triển khai, hỗ trợ thực hiện các sáng kiến học tập song ngữ và theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Các mối quan hệ hợp tác này nhằm hỗ trợ các trường học thông qua các mô hình học tập có khả năng mở rộng, hỗ trợ giáo viên và các học liệu chất lượng cao, giúp người học xây dựng các kỹ năng và sự tự tin cần thiết cho quá trình học tập cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Cambridge là một trong những đơn vị cung cấp giáo dục quốc tế đầu tiên cung cấp bộ tài liệu Chương trình giảng dạy tích hợp (Integrated Curriculum) được xây dựng sẵn nhằm hỗ trợ các ưu tiên giáo dục của Việt Nam, mang đến cho các trường đối tác quyền tiếp cận các học liệu có cấu trúc, sẵn sàng đưa vào giảng dạy trên lớp, kết hợp các phương pháp học tập quốc tế với yêu cầu của chương trình giảng dạy trong nước. Bộ tài liệu này hỗ trợ các trường giảng dạy các môn như Toán và Khoa học bằng tiếng Anh, giúp người học phát triển kiến thức môn học cùng với các năng lực cần thiết cho bậc học cao hơn và những cơ hội trong tương lai.

Các quan hệ đối tác này được xây dựng dựa trên sự hiện diện ngày càng lớn mạnh của Cambridge tại Việt Nam, nâng cao năng lực giảng dạy, mở rộng hoạt động học tập theo chuẩn đối sánh quốc tế và chuẩn bị cho thế hệ trẻ sẵn sàng bước vào giáo dục đại học cũng như tham gia lực lượng lao động ngày càng mang tính toàn cầu.

Trong chuyến thăm, Ông Smith cũng đã gặp gỡ các đại diện liên quan đến Đề án Ngoại ngữ Quốc gia của Việt Nam để thảo luận về cách Cambridge có thể hỗ trợ các ưu tiên giáo dục ở phạm vi rộng hơn trong phát triển đội ngũ giáo viên và mức độ sẵn sàng của người học.

Ông Smith cho biết: "Việt Nam đã đề ra một tầm nhìn đầy tham vọng cho hệ thống giáo dục của mình, bao gồm tiếp cận với một nền giáo dục chất lượng cho tất cả mọi người, đưa các trường đại học của Việt Nam vào nhóm những trường hàng đầu thế giới và chuyển đổi số ở mọi cấp học. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng các trường đại học, trường học và các đối tác giáo dục để hỗ trợ họ hiện thực hóa các mục tiêu này, đồng thời giúp thế hệ trẻ xây dựng nền tảng vững chắc cho giáo dục đại học, sự nghiệp tương lai và tham gia vào lực lượng lao động ngày càng mang tính toàn cầu".

Các quan hệ đối tác mới nhất này tiếp tục củng cố vị thế của Cambridge là đối tác giáo dục dài hạn đáng tin cậy tại Việt Nam, hỗ trợ các ưu tiên phát triển giáo dục quốc gia, đồng thời giúp các trường học chuẩn bị cho người học sẵn sàng nắm bắt các cơ hội và vượt qua những thách thức phía trước.

Cambridge tiếp tục hợp tác với các nhà giáo dục, các tổ chức giáo dục và các chính phủ trên khắp Đông Nam Á nhằm mở rộng khả năng tiếp cận nền giáo dục theo chuẩn đối sánh quốc tế, phát triển đội ngũ giáo viên và các lộ trình phát triển học tập cho học sinh.

SOURCE Cambridge University Press & Assessment (Cambridge)